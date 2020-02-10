Охота за Волшебником: топ-клубы АПЛ спорят за Коутинью

Ряд клубов АПЛ заинтересованы в приобретении хавбека «Барселоны» Филиппе Коутиньо, который сейчас играет на правах аренды за мюнхенскую «Баварию». В текущем сезоне бразилец провел уже 26 матчей в футболке «рекордмайстера» во всех турнирах и забил семь мячей.

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9 февраля Daily Express сообщил о том, что игроком теперь интересуются «Манчестер Сити», «Челси», «Манчестер Юнайтед», а также «Ливерпуль», в составе которого бразилец уже играл с 2013 по 2018 год и откуда перешел в «Барселону» за €150 млн.

При этом, согласно арендному соглашению между «Барселоной» и «Баварией», мюнхенцы имеют приоритетное право выкупа Коутиньо за €120 млн. Правда, теперь известное каталонское спортивное издание Mundo Deportivo сообщает, что «Барселона» готова умерить свои аппетиты и расстаться с игроком даже за €90 млн.

Коутиньо стал звездой мирового уровня в «Ливерпуле», сыграв за «красных» более 150 матчей. Тогда команда с «Энфилда» не блистала результатами: Филиппе не выиграл в Англии ни одного трофея. Однако он стал лучшим бразильским бомбардиром в истории АПЛ.

Решение отправиться в «Барселону» выглядело логично. Команда ставит перед собой высокие задачи в чемпионате страны, а также всегда претендует на победу в Лиге чемпионов.

В январе 2018 года бразилец приехал в Каталонию, а в мае сделал первый хет-трик за сине-гранатовых в матче против «Леванте». В октябре он забил свой первый мяч в «Эль Класико», когда его команда разгромила «Реал» (5:1).

Однако в последующем сезоне-2018/19 полузащитник не сумел зарекомендовать себя в основном составе «Барселоны» и летом отправился на правах аренды в «Баварию». В текущем чемпионате Германии хавбек провел 16 матчей, отметившись шестью голами.

«Я чувствую себя в «Баварии» как дома. Мне здесь очень хорошо, планирую остаться здесь как минимум на год. На данный момент я полностью сконцентрирован и готов приносить пользу команде»,

— сказал игрок в интервью газете Marca, которое вышло в декабре прошлого года.

Бразилец явно пока не собирается уезжать из Мюнхена. Несмотря на то что не все фанаты и специалисты довольны его игрой в Германии, тренер команды Ханс-Дитер Флик на стороне игрока.

«Я уверен, что Коутиньо нам поможет. В каждой карьере есть взлеты и падения. В нашу команду тяжело вписаться, но бразилец находится в хорошей форме», — сказал наставник «Баварии» порталу Goal.

Возможный трансфер хавбека в «Ливерпуль», о котором заговорили в последнее время, не выглядит очевидным. Команда Юргена Клоппа идет на первом месте в АПЛ, опережая ближайшего соперника на 22 очка, и в трате €90 млн на бразильца явно не нуждается.

В Лиге чемпионов у мерсисайдцев все тоже вполне неплохо — этот турнир уже покорялся «красным» в прошлом сезоне, и вполне возможно, покорится и в этом.

«Манчестер Юнайтед», по всей видимости, не подходит игроку. «Красные дьяволы» идут на восьмом месте в чемпионате Англии, а до Лиги чемпионов восемь очков. Бразилец вряд ли будет смотреть в сторону команды, которая не участвует в этом турнире.

«Челси» сейчас не тратит большие деньги на игроков. Последним громким приобретением стал Матео Ковачич. За него «синие» отдали €45 млн. Скорее всего, от команды Романа Абрамовича сейчас не стоит ждать громких покупок.

Единственный интересный вариант для Коутиньо — «Манчестер Сити», который в этом году будет штурмовать свою главную цель — Лигу чемпионов.

«Сити» может не пожалеть средств на игрока, а футболиста должны устроить амбиции команды и предложенные деньги. Ведь в «МС» их считать не принято.

Однако стоит признать, что по стилю и интенсивности игры Коутиньо сейчас не выглядит стопроцентным игроком АПЛ. Так что «Барса» вполне может продать его в итальянский «Ювентус» или французский «ПСЖ», которые тоже выражали заинтересованность в Волшебнике.

Боссы «Старой синьоры» не будут жалеть денег на Лигу чемпионов, которую не выигрывали с 1996 года, да и с полузащитой у черно-белых большие проблемы. То же самое можно сказать и про французов. Для руководства парижского клуба Лига чемпионов — цель номер один, а деньги они найдут.

А вот «Барселона», которая владеет правами на бразильца, хочет видеть в команде нового форварда. Возможно, что деньги, которые будут выручены за продажу футболиста, пойдут на усиление атаки каталонцев.

Наставник сине-гранатовых Кике Сетьен говорил, что намерен заручиться поддержкой клуба в этом вопросе. Таким образом, выиграть от возможной сделки должны сразу три стороны — Коутиньо, его новый клуб и «Барселона», в которой у него так и не получилось стать своим.