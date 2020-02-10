«Спорт и булимия несовместимы»: Солдатова приостановила карьеру

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова сделала громкое заявление относительно своего будущего. Именитая атлетка рассказала о планах сделать паузу в спортивной карьере и посвятить себя борьбе с непростым заболеванием.

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Как призналась гимнастка, последние два года она безуспешно пытается излечиться от булимии. Это расстройство пищевого поведения, при котором отсутствие насыщения от еды провоцирует постоянное чувство голода и, как следствие, переедание.

«После чемпионата Европы — 2019 я сказала, что готова лечиться: клиника, что угодно... В итоге нашли больницу, но я пролежала там недолго. Мне быстро стало лучше, и тут была моя ошибка — сказала, что готова тренироваться. Но после тренировок все опять пошло вниз, и Ирина Винер (наставница сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) – «Газета.Ru») сказала, что я сначала должна вылечиться, стать уверенной в себе… Что здоровье важнее всего. Пролежала в больнице месяц, постоянно была на связи с Ириной Александровной и тренером Анной Вячеславовной Дьяченко», — цитировал Солдатову ТАСС.

В свете признания 21-летней Александры становится понятно, почему 8 сентября прошлого года спортсменка потеряла сознание во время финального этапа Кубка вызова в Португалии. После этого тренерский штаб исключил девушку из состава на чемпионат мира в Баку.

Не в последнюю очередь из-за булимии Солдатова не вошла и в состав национальной команды на московский этап Гран-при, который проходил 7-9 февраля в столице. В то же время Александра не стала отказываться от выступления на гала-концерте, найдя в себе силы появиться перед зрителями в последний день соревнований.

«Эти два с половиной года были очень тяжелыми. Чемпионат Европы в 2018-м я пропустила из-за перелома: тело стало настолько хрупким, что было страшно. При этом переломе я боролась с булимией, восстановилась за месяц, а в сентябре выиграла золото чемпионата мира. Вы не представляете, что я вижу, когда смотрю на эту медаль. Это было невероятное лето… Я просто верила в себя, как и мои наставники», — признавалась Солдатова.

Однако, несмотря на крайне серьезные проблемы со здоровьем, девушка не планирует завершать карьеру: как только ей станет лучше, она сразу вернется к тренировкам.

«Да, сейчас у меня в карьере пауза. Я нахожусь в периоде восстановления, настрой такой: лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, тем более Олимпиада, где нужно лошадиное здоровье. Но тренеры знают, что я хочу вернуться и тренироваться», — подытожила Александра.

Не могла обойти стороной атлетка и неприятную ситуацию, связанную с ее госпитализацией из-за пореза во время приготовления пищи. 6 февраля пресса распространила новость о попытке спортсменки покончить с собой, что, по словам девушки, было абсолютной неправдой.

«Я настолько была в шоке, что до сих пор отхожу от этого. Я очень позитивный человек, у меня даже не поворачивается язык сказать то, что про меня говорили. В тот момент у меня не было телефона с собой — мне принесли его позже, показали новости, и я пришла в ужас. Телефон мне принесла мой личный тренер Анна Вячеславовна, у нее было белое лицо… Такое выражение, что я испугалась.

На тот момент телефона при себе не было, никто меня не видел, никакие журналисты, никаких подтверждений не было. Мягко говоря, все навыдумывали… Эти новости видели мои родители, тренеры, гимнастки. Да полмира! Я взяла телефон в руки, а там 280 сообщений, и это все сделали СМИ», — делилась эмоциями от произошедшего девушка.

Напомним, что в середине прошлой недели информационное пространство взорвалось сообщениями о том, что знаменитая российская гимнастка госпитализирована в НИИ Склифосовского из-за попытки суицида.

Telegram-канал Baza тогда информировал о госпитализации из-за попытки совершить самоубийство, а Mash пошел дальше и даже якобы процитировал саму Солдатову: «Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу».

Впоследствии Александре пришлось записать видеообращение, в котором девушка расставила все точки над «i», заверив, что нечаянно порезала руку во время приготовления завтрака.