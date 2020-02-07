«Пережила ужас и шок»: что произошло с Солдатовой

Накануне информационное пространство взорвалось сообщениями о том, что в НИИ Склифосовского госпитализирована из-за попытки суицида знаменитая российская гимнастка Александра Солдатова. «Художница» на протяжении многих лет является членом национальной сборной страны и четырежды побеждала на чемпионатах мира.

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Telegram-канал Baza сообщил о госпитализации из-за попытки совершить самоубийство, а Mash пошел дальше и даже якобы процитировал саму спортсменку: «Глупо сделала. Сразу после этого испугалась и пошла в больницу».

Позже появились еще подробности: у Солдатовой глубокий порез на левой руке, который пришлось зашивать; спортсменка изначально приехала в Морозовскую больницу, но оттуда была переведена в НИИ Склифосовского, где оказалась в психосоматическом отделении.

По информации «Р-Спорт», который поговорил с кем-то из медперсонала,

по состоянию на утро 7 февраля в ситуации девушки ничего не изменилось: она все так же была госпитализирована, причем общаться ей было разрешено только с докторами, хотя допускались передачи от родственников.

Впрочем, и тренер Солдатовой Анна Дьяченко, и главный человек в отечественной художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова всячески еще вечером предыдущего дня опровергали версию о самоубийстве.

«Саша звонила из больницы, сказала, что сдает анализы и чтобы я не волновалась. То, что я слышу сейчас, для меня это такой же шок, как и для всех», — говорила Дьяченко.

«Ничего не знаю, первый раз об этом слышу. Солдатова здорова как бык, все у нее хорошо. Она порезалась, ей зашили рану», — это уже слова Винер-Усмановой, которая, возможно, сама того не желая, усугубила подозрения насчет причины госпитализации спортсменки.

Еще накануне появились слова гимнастки о том, что она готовила завтрак, а поскольку на кухне совсем недавно, «порезалась острыми ножами», из-за чего сама и отправилась в больницу. Уже 7 февраля сама Солдатова записала видеообращение из нескольких роликов, в котором рассказала свою версию ситуации более подробно.

«Хочу сказать спасибо, что писали очень много приятных слов: выздоравливай, поправляйся и так далее. Но сейчас это немножечко неактуально, потому что я жива, я здорова.

Со мной все прекрасно, чувствую себя просто отлично. Хочу сказать, что я в шоке со всей этой ситуации, просто в колоссальном. Ладно я, я не представляю, какой ужас пережили мои родители, друзья, тренеры. Это просто за гранью разумного. Еще я хочу сказать: никогда не верьте прессе. Бывает, пишут даже вот такой ужас. Я не первый раз сталкиваюсь с, так сказать, любовью желтой прессы. Но эта ситуация переходит границы, — начала девушка.

— Я всего-то на завтраке порезалась ножом и, когда ехала на тренировку, решила заехать в больницу, чтобы профессионально обработать раны. Думала, что я молодец, поведу себя как ответственный человек, не буду заниматься самолечением – обращусь к врачу. Ага, но не тут-то было. Я успела предупредить тренера, что задерживаюсь. И все…

И потом пустились вот эти слухи, и какие-то страшные «мне плохо, я умираю» и так далее. Пожалуйста, не верьте всему, что пишут. Надеюсь, что все, кто пострадал от этой ситуации, скоро придут в себя. И я в том числе. Я пережила за эти два дня моральный ужас и шок.

До встречи на Гран-при в воскресенье, я буду выступать на гала-концерте. Всех очень люблю, целую».

Четвертым видео в «карусели» идет ролик, на котором спортсменка сидит в кафе и поднимает чашку, показывая и рассказывая, что пьет кофе со своим тренером. Вероятно, имеется в виду Анна Дьяченко, а также тот факт, что гимнастка выписана и у нее все хорошо.

Кроме того, на этом видео, в отличие от трех предыдущих, видна левая рука Солдатовой, на которой нет никаких порезов, что, видимо, опровергает версию о попытке самоубийства.

Подпись в Instagram к публикации девушка подобрала тоже колоритную и однозначную: «Пусть желтой прессе будет стыдно».

Вот только непонятно тогда, почему Винер-Усманова накануне говорила о том, что ее многолетняя подопечная по сборной страны порезалась так, что пришлось зашивать руку?

Что ж, посмотрим, выступит ли спортсменка на гала-шоу по окончании Гран-при, куда она не попала.

Собственно, не выступает Солдатова с сентября прошлого года, когда в финале Кубка вызова в Португалии упала во время своего выступления в обморок. После этого Винер-Усманова сняла ее с чемпионата мира, где Александра должна была участвовать, а теперь и не заявила на Гран-при.

«У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления. Сейчас мы с ней работаем, лечим ее. Но пока она не восстановилась, — несколько туманно объясняла перед Гран-при глава федерации.

— Как только я увидела, что Саша болеет, что у нее есть какие-то проблемы со здоровьем, она была снята с чемпионата мира. Потом она поняла и приняла это, поблагодарила меня. Потому что иначе во время чемпионата мира могли произойти неприятности».

Солдатова долгое время считалась одним из фаворитов предстоявшей тогда Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро, но в итоге в квоты в Бразилию забрали Маргарита Мамун и Анна Кудрявцева, которые и взяли там золото с серебром. Гимнастка осталась на еще один олимпийский цикл, но тут выстрелили сестры-близняшки Аверины, которым, она тоже уступает. Ну а в свете последних событий поездка в Токио-2020 и вовсе кажется фантастикой.