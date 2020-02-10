«Пока ищет себя»: как Смолов дебютировал в старте «Сельты»

В поединке 23-го тура чемпионата Испании «Сельта» на домашней арене с трудом переиграла грозную «Севилью». Встреча прошла в Виго на стадионе «Балаидос» и завершилась со счетом 2:1. На точный удар Юссефа Эн-Несири, выведшего гостей вперед, хозяева ответили голами Яго Аспаса и Пионе Систо, отличившегося в компенсированное время.

Как итог, «кельты» с 20 очками покинули зону вылета и вышли на 17-ю строчку в турнирной таблице Примеры. Что же касается «Севильи» (39), то она осталась пятой.

Особый интерес для российских болельщиков этот матч представлял в связи с тем, что отечественный форвард «Сельты» Федор Смолов впервые вышел на поле в стартовом составе новой команды. Игрок не сумел отметиться результативными действиями, получил желтую карточку и был заменен на 88-й минуте.

Реклама

По окончании яркого поединка футболист сделал публикацию у себя в Instagram-аккаунте: на фотографии Федор вместе с одноклубниками празднуют победу в раздевалке.

«Мне 30. Давай, «Сельта»!» — подписал пост россиянин, отметивший в день матча 30-летие.

О выступлении своего подопечного уже высказался главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия. Рулевой «небесных» признал, что на данный момент футболист сборной России находится не в лучших кондициях, что связано с долгим отсутствием игровой практики.

«Филип Брадарич и Смолов пришли к нам, когда проходили предсезонную подготовку в своих командах. Конечно, они долгое время не играли… Сейчас мы не можем рисковать ими из-за того, что есть вероятность получения травмы. Необходимо пока быть осторожными, и уже через две недели они будут выглядеть намного лучше», — приводит слова Гарсии La Voz de Galicia.

Дал оценку игре Смолова против «Севильи» и экс-футболист сборной России Александр Мостовой. Успевший поиграть в «Сельте» прославленный полузащитник отметил, что Смолов пока находится в поисках своей роли в испанской команде.

«Еще накануне знал, что он выйдет в основе. В шутку говорил, что пора уже выходить в четыре нападающих. Терять «Сельте» все равно нечего: им нужно выигрывать, набирать очки. Не могу сказать, что Федор выделялся на поле. Искал себя, но до конца не смог этого сделать. Главное для «Сельты» сейчас побеждать. Любой, кто выходил на поле, внес свой вклад в итоговый положительный результат. Болельщики тепло его встретили? Фанаты «Сельты» будут любить русских еще лет 20. Там остался настолько наш большой след, что любого русского будут поддерживать... Да, команда очень важную победу сегодня одержала.

Какие у меня были эмоции, когда дебютировал? Сравнивать неправильно, так как ту «Сельту» еще никто не знал. А благодаря мне и Валерию Карпину ее все стали знать. Тем более я пришел туда уже после шести-сами лет выступлений в Европе, поэтому воспринял спокойно», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Что интересно, еще до начала поединка к Смолову обратился его бывший наставник, рулевой московского «Локомотива» Юрий Семин, который пожелал успеха экс-«железнодорожнику» в непростой встрече.

«Смолова поздравляем с 30-летием. Желаю ему удачи; чтобы он сыграл с «Севильей», а его команда выиграла», — заявил специалист в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Федор на правах аренды пополнил стан «небесных» за сутки до закрытия зимнего трансферного окна в Европе. 30 января Смолов отправился в испанскую командировку из «Локомотива».

«Я очень рад и горд быть здесь. «Сельту» хорошо знают в России по игре Мостового и Карпина. Я надеюсь сделать все, чтобы помочь клубу остаться в Примере. Что касается моего решения о переходе, чемпионат Испании – лучшая лига в мире. К тому же в детстве я смотрел матчи с участием Карпина и Мостового. Я следил за командой. Учитывая качество состава, несправедливо, что в активе команды так мало голов. Это не отражает реального положения дел, и я надеюсь, что в скором времени все поменяется», — признавался Смолов на собственной презентации.

А уже 1 февраля российский форвард успел дебютировать за новый клуб, не проведя ни одной тренировки. Правда, помочь «кельтам» он не смог: нападающий вышел на поле на 78-й минуте гостевого матча 22-го тура испанской Примеры против «Валенсии» уже при счете 1:0 в пользу «летучих мышей».

Так или иначе, несмотря на неубедительный старт в Виго, в Смолова верят как в новом клубе, так и в национальной команде. Остается надеяться, что со временем имеющий опыт выступления за рубежом форвард обретет лучшую форму и подойдет к финишу испанского первенства и старту Евро-2020 в оптимальных кондициях.