«Что за грабеж»: фанаты обрушились на UFC после победы Джонса

В Хьюстоне завершился очередной номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 247, в ходе которого состоялось два титульных поединка. Так, в со-главном событии бойцовского вечера сошлись представительница Перу, уроженка Киргизии и чемпион наилегчайшего дивизиона Валентина Шевченко и обладательница первого номера рейтинга в своей весовой категории, американка армянского происхождения Кэтлин Чукагян.

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Исход поединка оказался совершенно предсказуемым. Шевченко хоть и отдала инициативу сопернице, но ход поединка полностью контролировала, не давая Чукагян нанести акцентированного удара. При этом сама Валентина действовала намного быстрее и опаснее, раз за разом доводя дело до точных лоукиков и даже эйс кика.

В конце концов Шевченко провела удачный тейкдаун в третьем раунде, парализовала американку, заблокировав обе руки и шею, а затем выдала серию боковых ударов по лицу, после чего рефери остановил бой.

«Меня ничего не удивило в этом поединке, потому что каждый раз я готовлюсь, чтобы превзойти себя, показать еще более высокий уровень. И чем усерднее я тружусь, тем легче для меня проходит бой. Вообще я ожидала, что нокаутирую соперницу ударом ногой в голову», — комментировала свою третью защиту титула Шевченко.

Как справедливо отметила чемпионка, ее победа не стала каким-то удивительным фактом. Все оказалось ожидаемо и предсказуемо. Чего нельзя сказать об итогах главного поединка турнира.

На «Toyota Centr» в очередной раз защищать свой титул вышел чемпион полутяжелого дивизиона UFC и лидер рейтинга промоушена вне зависимости от весовой категории Джон Джонс, который не проигрывает уже более десяти лет. Свое первое и последнее поражение «Bones» потерпел еще в 2009 году, когда по сути только начинал свой путь в лучшей бойцовской лиге мира. После этого Джонс надолго подмял под себя весь полутяжелый дивизион, проведя 13 титульных поединков (14, если считать победу в реванше с Даниэлем Кормье, которая была отменена из-за провальной допинг-пробы Джонса). Соперником американца стал Доминик Рейес, который занимает четвертую строчку рейтинга своего дивизиона.

«Опустошитель» до встречи с Джонсом не потерпел ни одного поражения в карьере, выиграв 12 поединков. Многими экспертами Рейес назывался тем бойцом, который действительно имеет шанс отобрать титул у чемпиона, хотя опыт и мощь все равно оставались на стороне Джонса.

Оправдывать статус претендента на титул Рейес пошел с первых же секунд боя. Первый раунд Доминик начал с неожиданного прыжка коленом вперед, попав Джонсу по челюсти, а затем обменялся с соперником лоукиками. Джон Джонс ожидаемо торопиться не стал, контролируя ход боя. Но несколько ударов от Рейеса пропустил. Один из них отправил чемпиона в нокдаун. И хоть Джонс быстро поднялся на ноги, впоследствии был вынужден откровенно убегать от атак претендента.

Во втором раунде картина была похожей: Рейес доминировал, чаще бил, Джонс же вел себя достаточно пассивно, лишь изредка отвечая сопернику лоукиками. Чемпион все также пытался держать Доминика на расстоянии, убегал от оппонента, а в конце раунда и вовсе нарвался на апперкот. К середине поединка Джонс понял, что Рейес начинает выдыхаться, но при этом идти в атаку не перестает. В итоге чемпион принял решение переводить поединок в партер и постоянно то входил в клинч, то делал проходы в ноги.

Удачу на тейкдаунах Джонс поймал лишь на четвертом раунде: чемпиону удалось несколько раз свалить Рейеса с ног, однако провести болевой прием Доминик сопернику не дал. Пока Рейес продолжал настаивать на «стойке», Джонс на протяжении последних двух раундов склонялся к тому, чтобы максимально измотать оппонента. И к концу поединка претендент просто кружил по октагону, избегая контакта с Джонсом.

В итоге бой продлился все пять раундов, и казалось, что может произойти то самое историческое событие, когда чемпион все-таки отдаст титул. Но судьи посчитали иначе: 48-47, 48-47, 49-46 — победа Джона Джонса единогласным решением и, соответственно, очередная защита титула.

После поединка бойцы обменялись любезностями, хотя до встречи в октагоне между ними и был небольшой конфликт.

«Рейес проделал отличную работу, дал мне тяжелый бой, у него отличный джеб. Я не мог перевести его в партер очень длительное время, не мог поймать его.

У него хорошая ударная техника, мне было очень нелегко. Но мое давление в концовке принесло результат, и тейкдауны принесли мне победу. Реванш? Не знаю, я поговорю со своей командой, и мы решим», – сказал Джонс

«Так получилось. Это был хороший бой. Первые три раунда точно остались за мной, четвертый и пятый я, наверное, проиграл, хотя по ударам мы были равны с Джонсом. Я мог завоевать титул. Но не удалось. С решением судей я, конечно, не согласен», — ответил Рейес.

Действительно, итоги поединка оказались несколько странными. Предполагалось, что Рейес, выглядевший предпочтительнее Джонса в первом, втором и третьем раундах, будет претендовать на победу по очкам. Однако никто из судей его сторону не занял, хотя статистика с их мнением расходится.

Did the judges get it right? #UFC247 pic.twitter.com/sy9pXt5aaZ — Bleacher Report MMA (@BR_MMA) February 9, 2020

Неудивительной оказалась и реакция многих болельщиков. Так, фанаты выступили с протестом и в адрес UFC, и к судьям: промоушен был обвинен в «продажности», а рефери — в непрофессионализме.

«Каким образом Джон Джонс добился победы единогласным решением, если он не делал абсолютно ничего первые три раунда?!» — возмутился пользователь grant_ladarius.

How was this a UNANIMOUS decision for Jon Jones when he did absolutely nothing the first 3 rounds?!!

This is who the judges for Jon "Bones" Jones vs Dominick Reyes were #UFC247 pic.twitter.com/wDltq0KYsa — Laker LaDarius (@grant_ladarius) February 9, 2020

«Вот так, видимо, выглядит судья, который отдал Джонсу четыре раунда. Не собираюсь спорить, но 49-46 — это, должно быть, какая-то шутка», — отметил BazarComedy.

This must be the judge who gave Jon Jones 4 rounds. Not going to argue the decision but 49-46 was a fucking joke.#UFC247 #JonesvsReyes pic.twitter.com/nsSAnAiNhN — Saltine-American (@BazarComedy) February 9, 2020

Не обошлось и без российских болельщиков, которые вспомнили уже легендарный эпизод из отечественного футбола.

«UFC, поздравляю, вы стали тем, что так долго сами критиковали в мировом боксе. Рейес выиграл этот бой. Что за грабеж», — заявил daniel_semprun.

Congratulations @ufc you've become what you've criticized for a long time, in boxing. Reyes clearly won that fight. What a robbery. #UFC247 #JonesvsReyes — Daniel Semprun (@daniel_semprun) February 9, 2020

С критикой выступили даже болельщики Джона Джонса. Они, к слову, очень точно отметили тот факт, что если кто-то из полутяжей и сможет действительно претендовать на победу над чемпионом, то только нокаутировав его.

«Я был за Джонса. Но он этот бой проиграл. Думаю, для победы Рейесу был необходим нокаут», — подчеркнул Monximus.

I was going for Jon Jones but he lost that fight, guess Reyes needed a knockout #JonesvsReyes #UFC247 — Mцnkstradamaьs (@Monximus) February 9, 2020

В противовес мнению болельщиков неожиданно выступил сам Даниэль Кормье — у него есть свои счеты с Джонсом (два поражения в двух поединках, при этом один бой в итоге был признан не состоявшимся), однако в данной ситуации он занял сторону своего бывшего обидчика.

«Этот бой — не ограблений. Это очень близкий бой. Тут можно было рассудить в любую сторону. Перед пятым раундом можно было отдать 3-1 в пользу Рейеса, а можно было и дать 2-2 по раундам. Думаю, что Рейес выиграл по раундам 3-2, но этот поединок был равным», — написал Кормье в Twitter.