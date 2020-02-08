Из «Монреаля» к врагам: куда обменяют Ковальчука

Горячий рынок

До трансферного дедлайна в НХЛ, намеченного на 16 февраля, еще больше недели, но слухи уже вовсю идут. Да, собственно, и предплей-оффная активность уже тоже началась. Еще в декабре «Нью-Джерси» отдал в «Аризону» свою главную звезду Тэйлора Холла.

В целом это было ожидаемое и закономерное решение, потому что «дьяволы» так до сих пор и не стали стабильным участником плей-офф. С момента своего обмена из «Эдмонтона» несколько лет назад Холл сыграл в Кубке Стэнли только раз, куда он, собственно, команду и затащил.

В этом сезоне «Девилз» идут на последнем месте в своем Столичном дивизионе, набрав очков меньше, чем провели матчей. На Востоке ниже располагаются только совсем уж безнадежные «Оттава» и «Детройт», так что ни о каком плей-офф речи уже не идет.

Реклама

А контракт Холла истекает летом, и в итоге за него и проспекта Блэйка Спирса «дьяволы» получили сразу целый пакет проспектов и драфтов, включая выбор в первом раунде в этом году.

Он, правда, превратится во второй раунд, если «Койотс» не попадут в плей-офф, чего не могло бы случиться, не получи травму основной голкипер Дарси Кемпер. Но это уже совсем другая история.

В любом случае, даже после ухода потенциально главного лота февральского дедлайна еще в декабре на рынке остается немало вкусных вариантов.

Охота за Кови

И вот тут одним из главных лотов неожиданно (если отмотать пленку в тот же декабрь) стал Илья Ковальчук.

Кошмарное начало сезона, когда в ужасном «Лос-Анджелесе» он набрал всего 9 (3+6) очков в 17 встречах, хватая минусы и не добирая игровых минут, обернулось драфтом отказов и расторжением многомиллионного контракта.

Честно говоря, тогда казалось, что все разговоры о твердом намерении россиянина продолжить карьеру за океаном ни к чему не приведут и, возможно, просто набивают контрактную цену для какого-нибудь СКА или, допустим, «Авангарда».

Но ветеран пропустил дедлайн обменов в Континентальной хоккейной лиге, только подтвердив желание остаться за океаном, и в итоге подписался с «Монреалем», причем на минимальные $700 тыс. годовых до конца сезона, еще и на двустороннем соглашении (при отправке в фарм-клуб не нужна процедуров драфта отказов, и зарплата в АХЛ будет в десять раз меньше).

Генменеджер «Канадиенз» Марк Бержевен проявил себя хитрым лисом, заполучив на пустяшных условиях супермотивированного ветерана. Если бы Кови не заиграл, в функционера никто не бросил бы камня — «ну, он хотя бы попробовал».

Но 36-летний нападающий, получивший в составе сразу же место в топ-6, необходимые 20+ минут за матч и ведущую роль в первой спецбригаде большинства, заиграл.

Сейчас у Ковальчука 11 (5+6) очков в 14 матчах за канадский клуб, а положительного показателя полезности (+6) у него не было в НХЛ с 2010 года!

Вот только «хабы» от кубковой зоны отстают на шесть очков, имея на две игры больше соперников, которых преследуют, так что шансов попасть в Кубок Стэнли не так много, а летом Ковальчук станет свободным агентом.

В таких условиях он становится лотом на рынке, и его контракт опять подчеркивает гениальность Бержевена, давая «Монреалю» козырь. На таких условиях россиянина были бы рады видеть у себя все команды, нуждающиеся в форварде в топ-6 и усилении спецбригады большинства.

Особенно выделяют трех покупателей: авторитетный канадский телеканал Sportsnet сообщил, что вингера очень хотят заполучить «Бостон», «Эдмонтон» и «Калгари». При этом, пожалуй, стоит отметить еще одного фигуранта в этой борьбе — «Нэшвилл».

Куда ехать

Конечно, существует вариант, при котором Илья не будет никуда обменян и доиграет сезон в «Канадиенз», попробовав помочь команде прорваться-таки в плей-офф. Ну а потом он либо подпишет с ними новое соглашение, либо выйдет на рынок (уходить из НХЛ он точно не собирается и теперь-то будет обязательно востребован).

Начнем с «Бостона», который видится наиболее реальным местом продолжения карьеры игрока. Да, конечно, для «Монреаля» «медведи» являются принципиальным соперником, но бизнес есть бизнес, и прямо сейчас команды напрямую не конкурируют.

«Брюинз» очень нужен и нападающий во второе звено, и усиление в большинство, а сам по себе этот клуб частенько практикует подписание нападающих, в том числе и ветеранов, на дедлайне.

Так, за «мишек» порезали лед коньками Яромир Ягр и Джером Игинла, а буквально год назад до финала конференции помог добраться выменянный Маркус Юханссон.

Шикарным вариантом Новая Англия станет и для самого игрока, ведь он не скрывает, что мечтает о первом в карьере Кубке Стэнли, а в «Бостоне» шанс на него предельно велик.

Клубы из провинции Альберта тоже нуждаются в таком игроке, и в «Эдмонтоне» Кови получит место в звене с Леоном Драйзайтлем, но в большинстве будет во второй спецбригаде, потому что первую ломать не имеет смысла.

В «Калгари» сейчас просто недостача игрока в топ-6, и при переходе россиянина первая тройка вернется в привычное убойное сочетание, а во второй он составит связку с Мэттом Ткачуком. Выглядит перспективно.

Вот только оба клуба пока не могут чувствовать себя уверенно в борьбе за попадание в плей-офф, а там не будут фаворитами. Это вообще относится к абсолютно любой команде Тихоокеанского дивизиона (из тех, кто еще не утратил реальные шансы на постсезон, конечно).

«Нэшвилл» номинально выглядит мощнее, но у него в этом сезоне куча проблем, и на данный момент «хищники» вообще за пределами восьмерки и не факт, что смогут туда попасть. Зато там Кови вполне может попасть и в первую тройку к Филипу Форсбергу.

Ждать остается недолго, но, кажется, через неделю российский ветеран окажется в своем третьем клубе за сезон. И решение Бержевен будет принимать в контакте с самим хоккеистом.