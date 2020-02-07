«Работаем под огнем»: Ганус рассказал об угрозах в России

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус неожиданно стал одним из самых противоречивых персонажей в ходе допингового скандала, который окружает весь отечественный спорт в последние годы. Свой пост чиновник занимает с 31 августа 2017 года и за весь этот период успел прославиться своими неоднозначными высказываниями в отношении российских властей.

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Но самое главное — при нем РУСАДА в сентябре 2018 года смогло добиться реабилитации после почти трехлетнего отстранения, когда исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) единогласно принял решение восстановить отечественное ведомство в статусе. Проблем при этом избежать в дальнейшем не удалось: РУСАДА выполнило свои обязательства по предоставлению доступа к базе данных московской лаборатории и допинг-пробам российских спортсменов экспертной группе WADA, но та в ходе анализа обнаружила многочисленные махинации, а именно — изменение и удаление некоторой информации.

Из-за этого 9 декабря прошлого года исполком WADA вновь лишил РУСАДА статуса соответствия, а вместе с этим выписал бан на четыре года всему российскому спорту. Правда, этот вердикт в силу еще вступил — все будет решено по итогам разбирательств в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Что касается фигуры Гануса, то во всем «российском вопросе» он занял единую позицию — Россия виновата в допинговых нарушениях, махинации действительно были и в больших количествах. Участие РУСАДА во всем этом он, правда, исключил.

Недавно глава агентства дал интервью американскому изданию The Washington Post, в котором рассказал несколько занимательных вещей. Например, о том, что за весь свой период работы в РУСАДА неоднократно сталкивался с угрозами в свой адрес. Поступали они, по его словам, из России.

«Мы ломаем многолетний лед терпимости к допингу и расчищаем дорогу для чистых спортсменов. Мы работаем под огнем с разных сторон.

Я был обеспокоен этими угрозами. Когда кто-то попытался оказать давление на меня, я сказал: «Я работаю на национальные интересы. На чьи интересы работаете вы?» Я понимаю, что навлекаю на себя много негатива. Когда я был в Колорадо-Спрингс, мне позвонили с вопросом: «Ты хочешь вернуться в Россию?» Почему я должен думать об этом? Правда на моей стороне»,

— сказал Ганус.

Сейчас же, по признаниям чиновника, угрозы смерти прекратились. В частности, как утверждает Ганус, связано это с нынешних позициях РУСАДА в WADA: во Всемирном антидопинговом агентстве неоднократно положительно высказывались о работе коллег из России. Даже после последнего решения исполкома WADA.

По словам главы РУСАДА, «России невыгодно создавать ему проблемы сейчас». При этом он подчеркнул, что из-за своих резких высказываний «попал в «черный список» государственного российского телевидения».

«Сомневающимся в моей верности России отвечу словами Авраама Линкольна: истинный патриотизм лучше неправильного благочестия. Патриотизм – это не верность чиновникам. Это не верность президенту, это верность стране» – отметил Ганус.

Примечательно, что о создаваемых проблемах в отношении РУСАДА и Гануса в частности чиновник говорил и ранее. Так, он отмечал, что против его агентства ведется информационная война. При этом с чьей стороны именно — Ганус не говорил.

«У нас достаточно «чистых» спортсменов, но у нас есть укоренившиеся проблемы. У нас достаточно спортивных функционеров, которые горят делом. Есть люди, с которыми мы расходимся. Но как нам можно понравиться, когда против нас ведется информационная война? У меня есть письмо от информатора о заказном характере действий против нас»,

— цитирует Гануса РИА «Новости».

Интересно, что про угрозы со стороны России в свой адрес публично говорил не только Ганус, но и бывший директор московской лаборатории Георгий Родченков, которого нынешний глава РУСАДА, к слову, называл «допинговым преступником».

В ноябре 2015 года, когда Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) лишила статуса соответствия Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) по рекомендации независимой комиссии WADA, санкции последовали и в отношении московской лаборатории. И Родченкова в частности. Химик был отстранен, опровергнув при этом обвинения в свой адрес о причастности к допинговым махинациям.

Впрочем, Родченков оперативно подал в отставку со своей должности, а затем неожиданно покинул Россию, скрывшись в США.

Свое решение покинуть страну Родченков объяснил боязнью за свое здоровье и жизнь, отмечая неожиданную гибель двух других работников РУСАДА Вячеслава Синева и Никиты Камаева. По мнению химика, объявленного следственным комитетом России в международный розыск, на него российские спецслужбы якобы объявили охоту из-за того, что он владеет информацией о допинговых махинациях в отечественном спорте. Ими он, кстати, делится с группой WADA, но свое местонахождение при этом не раскрывает.