Не получит ни копейки: Глушаков проиграл суд бывшей жене

7 февраля Никулинский районный суд города Москвы с третьей попытки все же рассмотрел иск полузащитника грозненского «Ахмата» Дениса Глушакова к его бывшей жене Дарье, требовавшего взыскать с той более 200 млн рублей. Всего футболист был намерен отсудить у экс-супруги порядка 204 млн рублей: 201 млн за убытки, которые он понес за весь бракоразводный процесс, еще два за распространение Дарьей слухов о личной жизни Дениса и еще один — в качестве компенсации морального вреда.

Еще в ноябре адвокат бывшей жены хавбека «Ахмата» Сергей Жорин подчеркнул, что речь идет о распространении видеоматериалов, на которых Глушаков замечен в бане с неизвестной девушкой, после чего и был обвинен своей женой в измене.

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«Денис считает, что это было вмешательством в его жизнь. Его не сильно беспокоит, что в тот момент он находился в браке. Денис думает, что в его жизнь бесцеремонно вмешались и нанесли ущерб. Я не знаю, как он высчитал именно эту сумму, возможно, баню арендовал на 10 лет вперед. Мало того что сумма огромная, она еще и очень четкая, прям до копеечки. Денис подал иск спустя год после той новости. Видимо, весь год он был занят подсчетами», — говорил Жорин в интервью «Чемпионату».

Само заседание должно было состояться еще в декабре прошлого года, однако по причине сработавшей аварийной сигнализации в здании суда было перенесено на январь. На то слушание сторона Дениса Глушакова не прибыла вовсе. И только в начале февраля суд (причем в закрытом режиме) все-таки рассмотрел иск футболиста.

Однако требование Глушакова в итоге было отклонено. Из всех 204 миллионов 334 тысяч 865 рублей и 60 копеек истец не получил ничего.

По словам Ирины Серегиной, представительницы Дарьи Глушаковой, иск футболиста был отклонен в полном объеме, хотя споры о разделе имущества, вероятно, еще будут продолжены. При этом она отметила, что своим намерением отсудить у бывшей супруги столь крупную сумму Денис Глушаков лишь сделал себе хуже.

«Репутация Дениса, насколько мне известно, была подпорчена его собственными действиями, направленными на подрыв авторитета команды, на авторитет тренера. Мы очень рады, что суд сохранил объективность и вынес справедливое решение», — приводит слова Серегиной «Чемпионат».

Высказался по этому поводу и Жорин, не исключивший, что сторона футболиста, вероятно, подаст апелляцию на решение суда. При этом, по словам адвоката экс-супруги Глушакова, иск Дениса изначально «был бесперспективным и достаточно противоречивым».

«На чем было основаны его требования? Из-за того, что Дарья его сняла на видео в бане, у него начались проблемы: якобы вынужден был уйти из команды, болельщики ополчились. Таким образом, понес убытки. Плюс моральный вред, сильно настрадался. При этом в одном абзаце иска пишет, что был в бане не с девушкой, а с командой. В другом, что хочет компенсацию за вмешательство в частную жизнь. Это же очевидно противоречивые вещи. Частная жизнь может быть только с девушкой, но никак не с командой.

Так что решение суда совершенно логично. Речь шла о 204 миллионах с копейками. Насчитал страдания и убытки. Нашу сторону такая сумма не удивляет, учитывая все его нелогичные действия. Это органично вписывается в нелепые исковые требования, которые он все время выдвигает»,

— цитирует Жорина «Спорт-Экспресс».

Напомним, что скандал между Глушаковым и его теперь уже бывшей женой Дарьей разгорелся еще в сентябре 2018 года, когда стало известно, что стороны подали заявление на развод. Причем инициатором в данном случае оказалась супруга футболиста, обвинившая того в регулярных изменах. После длительных судебных разбирательств брак был расторгнут только в феврале 2019 года, однако выяснение отношений на этом не закончились: впереди у Дениса и у Дарьи встал вопрос о разделении имущества. Всего 33-летний полузащитник был обязан выплатить 42 млн рублей. При этом данная сумма не устроила сторону Дарьи Глушаковой. По мнению ее адвокатов, футболист вывел со счетов крупную сумму денег — как раз около 200 млн рублей.

Сам Глушаков был обязан выплачивать бывшей супруге алименты на содержание их общих несовершеннолетних дочерей Валерии и Александры, которые также были отданы на проживание с матерью. Согласно решению суда, футболист должен каждый месяц выплачивать треть всех своих доходов.

Впрочем, Дарья Глушакова утверждала, что данная сумма является недостаточной. По ее мнению, на эти деньги содержать детей затруднительно.

«По решению суда алименты должны составлять 33% от всех его доходов. Сейчас эта сумма — 300 тысяч рублей в месяц. Видимо, зарплата у Дениса в «Ахмате» 900 тысяч рублей в месяц, то есть 10 млн рублей в год. Но почему он отказался от предложений других российских клубов, которые обещали ему зарплату 5-6 млн рублей ежемесячно, для нас загадка. Алиментов, которые он сегодня платит, не хватает для того, чтобы обеспечить все детские расходы», — посетовала она.

В текущем сезоне Денис Глушаков провел за «Ахмат» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил три мяча.