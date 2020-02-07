Месть Лондону: Гвардиола отыграется за поражение от Моуринью

«Эвертон» — «Кристал Пэлас»

В Ливерпуле состоится первая игра тура, растянувшегося на две недели. Карло Анчелотти успешно начал свою работу в стане «ирисок» и сумел поднять команду из подвала турнирной таблицы. Столичный коллектив, напротив, в последнее время погружается все глубже и глубже, до сих пор не одержав ни одной победы в 2020 году.

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Пиковым моментом января для игроков Роя Ходжсона стала ничья на «Этихад Стэдиум» против «Манчестер Сити», добытая в самой концовке игры (2:2). Тот эмоциональный всплеск лишил «орлов» страсти и сил на игры с сопоставимыми по силам «Саутгемптоном» (0:2) и «Шеффилдом» (0:1).

А вот «Эвертон» в прошлом туре совершил крутой камбэк, забив три мяча «Уотфорду» и вырвав непростую победу (3:2).

Хватит ли мотивации подопечным Анчелотти для того, чтобы с таким же рвением сыграть против «Кристал Пэлас»? Или же гости смогут впервые в нынешнем году одержать победу и забрать три очка?

Узнаем в субботу, 8 февраля, в 15.30 по московскому времени.

«Брайтон» — «Уотфорд»

Битва аутсайдеров АПЛ пройдет на «Американ Экспресс Коммьюнити Стэдиум». Хозяева поля в этом году еще не радовали своих болельщиков победами, в то время как успешная серия «Уотфорда» позволила ему покинуть последнюю строчку в таблице. Но две подряд досадные неудачи с «Эвертоном» (2:3) и «Астон Виллой» (1:2), которая является прямым конкурентом в борьбе за 17-е место, замедлили движение со дна команды Найджела Пирсона.

С небольшим преимуществом к игре подходят хозяева, сыгравшие в рок-н-ролльный футбол с «Вест Хэмом» в прошлом туре. Ничья 3:3 позволила игрокам вновь вспомнить о том, что они могут и умеют играть в атаку и забивать много мячей. Кроме того,

сверхмотивацию получил защитник «Брайтона» Льюис Данк, который, по информации The Times, вошел в шорт-лист «Манчестер Сити».

Известно, что главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола хочет приобрести двух игроков в центр обороны, и британец является одним из приоритетных вариантов.

«Шеффилд» — «Борнмут»

Стадион «Брэмолл Лейн», который носит титул старейшего на планете, еще три года назад принимал матчи Лиги 1 (третьего по силе английского дивизиона), а теперь имеет все шансы на то, чтобы в следующем сезоне принять матчи еврокубков. Команда Криса Уайлдера разрывает шаблоны и продолжает оставаться главной сенсацией, при этом ни на секунду не сбавляя темпа.

Последний раз игроки «Шеффилда» уступали месяц назад, сыграв 0:2 с «Ливерпулем» на «Энфилде», так что фанатам клуба можно с оптимизмом смотреть в будущее. Воскресным днем в гости к ним пожалует «Борнмут», в этом году выступающий не так здорово, как привыкли болельщики клуба за последние пять лет.

«Клинки», по мнению специалистов, находятся в статусе фаворитов.

В конце января они совершили самую дорогую покупку в истории, приобретя полузащитника бельгийского «Генка» Сандера Берге за £22 млн. Данный трансфер стал рекордным и для норвежского футбола в целом, так как ранее за такую сумму игроков не продавали. Даже Эрлинг Холанд был куплен «Боруссией» у «Ред Булла» из Зальцбурга за меньшие деньги.

«Борнмут» зимой отметился отказом продать нападающего Джошуа Кинга в «Манчестер Юнайтед» за £50 миллионов. Лучший бомбардир «вишен» в Премьер-лиге будет помогать своей команде бороться за выживание. Очередной шаг к спасению можно будет сделать как раз в битве с «Шеффилдом».

«Манчестер Сити» — «Вест Хэм»

На бумаге все предельно ясно — «Сити» гораздо сильнее, мощнее и талантливее, поэтому легко одержит победу. Но на деле все может оказаться с точностью до наоборот — «Вест Хэм» провел очень куражную игру с «Брайтоном» дома и вспомнил, что умеет забивать много (3:3). Манкунианцы же в 25-м туре проиграли «Тоттенхэму» (0:2).

Перед Хосепом Гвардиолой теперь не стоит вообще никаких задач в чемпионате, поэтому можно предположить, что игроки выйдут на матч без желания тратить силы во что бы то ни стало.

А если еще и мяч не будет идти в ворота, как это было на прошлой неделе, то успех клуба из Восточного Лондона будет неизбежен.

Интересно будет понаблюдать за дебютом в составе «Вест Хэма» Джеррода Боуэна, приобретенного у «Халл Сити» в последний день зимнего трансферного окна за £22 млн. В текущем сезоне Чемпионшипа англичанин в 29 матчах забил 16 мячей, став лучшим бомбардиром «тигров». Кстати, весомую роль в его развитии сыграл Леонид Слуцкий, который обучил его навыкам выбора позиции и отработке в обороне во время работы в «Халле». Будем следить за тем, как Боуэн впишется в модель игры Дэвида Мойеса.

Другие матчи 26-го тура Английской премьер-лиги пройдут на следующей неделе:

«Вулверхэмптон» — «Лестер Сити»

«Саутгемптон» — «Бернли»

«Норвич» — «Ливерпуль»

«Астон Вилла» — «Тоттенхэм»

«Арсенал» — «Ньюкасл Юнайтед»

«Челси» — «Манчестер Юнайтед»