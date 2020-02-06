«Ножи острые, порезалась»: Солдатова — о попытке суицида

6 февраля, накануне Гран-при Москвы по художественной гимнастике, в СМИ появилась шокирующая новость о том, что трехкратная чемпионка мира Александра Солдатова была экстренно госпитализирована. Так, Агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на свои источники в правоохранительных органах, сообщило, что 21-летняя российская спортсменка была доставлена в больницу с «телесными повреждениями» после попытки покончить жизнь самоубийством. Источник уточнил, что гимнастке диагностировали булимию, и с 5 февраля она находится под наблюдением врачей в в московском НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

На протяжении нескольких часов после публикаций о том, что Солдатова пыталась совершить суицид, никаких подробностей по данному факту не было. Внести ясность в произошедшее позднее решила сама спортсменка.

Так, Солдатова записала видеообращение, в котором опровергла информацию о попытке суицида. По ее словам, она действительно обращалась за помощью врачей в больницу, однако связано это было совершенно с другим.

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«Хочу сказать, чтобы все перестали за меня беспокоиться. Со мной все прекрасно. В прессе пишут полный ужас, полную неправду. Честно, у меня просто нет слов. Мне хочется или смеяться или плакать от того, как можно такое написать. И без малейшего факта доказательств», — сказала Солдатова.

Комментируя сообщения о попытках покончить с жизнью, гимнастка отметила, что получила телесные повреждения не специально, а из-за неаккуратного обращения с ножом.

«Я вчера ехала на тренировку.

Утром готовила завтрак, порезалась — такое бывает. Ножи острые, я — гимнастка и на кухне стою не так давно. Еду на тренировку и чувствую, что рану лучше заклеить и обработать профессионально, чтобы не заниматься самолечением. Заехала в больницу, предупредила тренера, что немного опаздываю. На этом вся история закончилась.

А тут пишут: «Какой кошмар! Порезалась! Какой ужас!» — На самом деле у меня просто нет слов. Со мной все прекрасно, жива-здорова. Все супер, сейчас поеду на тренировку», — заключила она.

В НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского также подчеркнули, что состояние спортсменки оценивалось как удовлетворительное, а причиной обращения к врачам стала высокая температура. Это подтвердила и ее личный тренер Анна Дьяченко. Если после первых сообщений о том, что Солдатова якобы пыталась совершить суицид, специалистка, пребывая в состоянии шока, ничего конкретного не могла, то теперь она подчеркнула, что никаких попыток покончить с жизнью у ее подопечной не было. Более того, Дьяченко заявила, что уже 7 февраля гимнастка будет выписана, после чего возобновит свои тренировки.

«Никакой попытки суицида не было. Она находится в нормальном состоянии и уже завтра будет выписана»,

— цитирует Дьяченко ТАСС.

Так, с 7 по 9 февраля в Москве пройдет этап Гран-при по художественной гимнастике. Солдатова участия в соревнованиях не примет, так как в состав национальной сборной не была включена из-за проблем со здоровьем. Так, в начале сентября спортсменка потеряла сознание прямо во время финального этапа Кубка вызова в Португалии, после чего ее исключили из состава сборной на чемпионате мира, прошедшего впоследствии в Баку.

Об удовлетворительном состоянии Солдатовой сейчас сообщили и во Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ). По словам вице-президента организации Александра Брыксина, он уже пообщался с тренером гимнастки, после чего стало известно, что никаких проблем у спортсменки нет.

«Разговаривал с ее тренером. С Сашей все в порядке, чувствует себя хорошо», — цитирует чиновника РБК.

В своей карьере Александра Солдатова трижды выигрывала золотые медали на чемпионатах мира в командных соревнованиях и однажды — в упражнениях с лентой. Помимо этого в активе спортсменки две серебряные награды и одна бронзовая, взятые на первенства мира. Кроме того, 21-летняя гимнастка является трехкратной чемпионкой Европы. Еще четыре раза она завоевывала серебряные награды континента, уступив в 2017 и 2019 годах своим соотечественницам — сестрам Дине и Арине Авериным.