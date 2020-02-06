Конфликт зашел далеко: Месси может покинуть «Барселону»

Текущая неделя у «Барселоны» складывается предельно тяжело. В купе с неудачными выступлениями и результатами команды, повлекшими перестановки на тренерском мостике, образовалась новая проблема, которая для каталонцев может оказаться куда более серьезной, чем провальный сезон. Капитан сине-гранатовых Лионель Месси вступил в конфликт с рядом игроков и руководством клуба, что в конечном итоге может привести к уходу аргентинца.

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Все началось с увольнения Эрнесто Вальверде: «Барселона» уступила мадридскому «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании, и 55-летнему специалисту оперативно указали на дверь. Вместо Вальверде на пост главного тренера команды сразу же был назначен Энрике Сетьен, под руководством которого каталонцы провели пять матчей во всех турнирах, одержав четыре победы и потерпев одно поражение. Сетьен сразу же начал вносить изменения в игровую модель «Барселоны», однако новый тренировочный процесс не всем оказался по душе.

Среди них оказались Месси, а также Луис Суарез. Оба изначально выступали категорически против увольнения Вальверде, а теперь же недовольны подходом Сетьена к тренировкам. Основная претензия — повышенная интенсивность. Из-за нее, по мнению футболистов, команда рискует пополнить лазарет команды. Впрочем, у «Барселоны» кадровые проблемы уже наступили — серьезные травмы получили все тот же Суарез, а также Усман Дембеле, у которого проблемы со здоровьем возникали регулярно. Из-за этого клубу приходится искать новых форвардов, но в связи с тем, что трансферное окно уже закрыто, по регламенту сине-гранатовым разрешено вести переговоры и заявить только игроков из испанского чемпионата. Рискует выбыть из строя и сам Месси. По данным ESPN,

аргентинец в последних матчах играет с повреждением бедра. Чтобы заглушить травму, он вынужден использовать обезболивающие.

При этом тренировки с основной командой он продолжает, хотя, как уже отмечалось, повышенной нагрузкой он недоволен. К слову, недовольство Месси породило конфликт в команде. Как утверждает газета AS, на одном из занятий капитан «Барсы» поссорился с Жераром Пике. По данным источника, один из футболистов упрекнул другого в наплевательском отношении к тренировкам и недостаточной активности. Кто именно стал инициатором конфликта — не сообщается. Однако все сводится к тому, что претензия поступила именно от Пике в адрес Месси. Сам конфликт был исчерпан, однако в команде на данный момент обстановка является весьма напряженной.

Месси успел вступить в конфликт и с руководством клуба. В одном из интервью спортивный директор Эрик Абидаль, комментируя увольнение Вальверде заявил, что «многие игроки «Барселоны» были недовольны работой тренера, а потом выкладывались не до конца на его занятиях». Месси отреагировал на эти слова весьма резко и неожиданно. В своем Instagram Stories капитан каталонцев потребовал от руководства либо не давать подобных комментариев, либо называть конкретные имена футболистов, которых Абидаль и имел в виду.

«Если вы этого не делаете, то порочите всех из нас, а также подпитываете то, что не соответствует действительности. Те, кто отвечает за подобные решения, должны взять на себя ответственность за них», — написал Месси.

На возникший конфликт оперативно отреагировал президент «Барсы» Хосеп Бартомеу, который провел личную встречу и с аргентинцем, и с Абидалем. Второй и вовсе, по данным ряда испанских СМИ, был под угрозой увольнения. Якобы интересы Месси клуб волнуют больше, да и сам игрок является куда более ценным, нежели Абидаль.

Однако по итогам встречи было принято решение, что француз покинет пост спортивного директора клуба только по своему желанию. Увольнять его на данный момент отказались.

Впрочем, на фоне этой ситуации у «Барселоны» возникла новая головная боль. А именно — риск потерять Месси. Руководство клуба продолжает вести переговоры с аргентинцем по поводу продления контракта. Об этом открыто говорил недавно и Абидаль.

«Лео может сказать, что он остается, но есть вещи, которые нужно обсудить в рамках контракта. Идея заключается в том, чтобы подписать более длительный контракт, а не продлевать его каждый год. Я настроен оптимистично. У нас есть лучший игрок, и нам нельзя его потерять. Я думаю, что Месси счастлив здесь и наслаждается своей работой. Он показывает свой лучший уровень, бьет рекорды. Клуб хочет сделать его счастливее и должен дать ему лучших партнёров, улучшать команду каждый год и бороться за трофеи», — приводит слова Абидаля Sport.es.

Нынешнее соглашение аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 года. Еще в октябре «Барселона» предложила капитану команды новый договор. Причем сразу на десять лет. Так, каталонцы желали оставить Месси в клубе как можно дольше, даже несмотря на его выступления и спортивную форму.

Но аргентинец ответил отказом.

Как утверждал сам Месси, он не уверен в том, что в ближайшие несколько лет будет находиться в оптимальном состоянии. При этом Лионель подчеркнул, что все сводится к тому, что свою карьеру он все-таки закончит в «Барселоне», хотя ранее неоднократно подчеркивал, что рассматривает возможность с возвращением в Аргентину — в «Ньюэллс Олд Бойз». Именно там Месси стал делать главные первые шаги в футболе, после чего каталонцы забрали футболиста, согласившись оплатить лечение форварду, которому в 11 лет диагностировали дефицит соматотропина (гормона роста).

«Мы обсуждали мой контракт буквально недавно. Не хочу, чтобы договор связывал меня обязательством выступать, потому что не знаю, как буду себя чувствовать. Не хочу, чтобы у меня продолжало действовать соглашение, если я буду восстанавливаться после травм»,

— сказал Месси в эфире радио Metro FM 95.1.

Слухи об уходе аргентинца из «Барселоны» возникают регулярно. Впрочем сам Месси подчеркивал, что в 2014 году был близок к смене клубной обстановки. Правда, это было связано с нефутбольными проблемами, а именно — судебными разбирательствами с налоговой службой Испании.

«Это было по причине, не связанной с футболом. Это было личное. Я переживал трудный период, но мне удалось преодолеть его благодаря поддержке «Барселоны». Это позволило мне продолжить выступать за клуб. В тот момент я не чувствовал себя комфортно в Испании. Я получаю предложения от других клубов все время. Каждый год у меня есть возможность перейти в другой клуб. Несколько клубов открывают для меня свои двери, хотя они знают, чего я хочу. Но они все равно делают это на тот случай, если однажды я захочу сменить обстановку», — приводит слова Месси France Football.

Бартомеу также подчеркивал, что рассчитывает сохранить своего лидера и одного из лучших футболистов за всю историю клуба. Однако президент «Барселоны» также отмечал, что если Месси захочет покинуть команду, то сможет сделать это. И это при том, что аргентинец выступает против работы Бартомеу в клубе и желает его ухода вместе с приглашением Хави на пост главного тренера.

PLAN MESSI EN EL BARЗA .



ELECCIONES XAVI, ENTRENADOR



Te lo estamos contando en #JUGONES. pic.twitter.com/WLt0OeWhJX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2020

«Лео сможет закончить играть за «Барселону», когда сам этого захочет. Он может сам решать свое будущее. Его отношения с клубом — это навсегда. У Месси осталось много сил, чтобы играть в команде. Он останется в клубе ещё на некоторое время», — приводит слова Бартомеу Marca.

Сейчас же в связи с возникшим конфликтом уход Месси из «Барселоны» является наиболее вероятным. По данным Lа Gazzetta dello Sport, капитану команды якобы надоело нести персональную ответственность за все проблемы сине-гранатовых и быть «священной коровой». Ряд СМИ даже назвали список клубов, готовых предложить 32-летний контракт.

Среди них особенно фигурируют миланский «Интер», французский «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Последние и вовсе достаточно давно пристально следят за делами Месси в «Барселоне», а учитывая, что сейчас «горожан» тренирует Хосеп Гвардиола, уже работавший с аргентинцем, шансы перехватить форварда у англичан есть. Особенно, если учитывать тот факт, что у Лионеля в его контракте имеется пункт о возможном уходе из каталонского клуба по окончании сезона бесплатно.

Появившиеся слухи прокомментировал даже сам Гвардиола. Наставник «Сити» неоднократно подчеркивал значимость Месси для всего мирового футбола, а теперь и вовсе отметил, что «Барселона» рискует столкнуться с большими проблемами, если аргентинец команду покинет. Так, он привел в пример Криштиану Роналду, покинувшего мадридский «Реал» и ушедшего в туринский «Ювентус» летом 2018 года. После этого громкого трансфера у «сливочных» возник серьезный кризис.

«Когда Месси покинет «Барселону», клубу понадобится время на адаптацию. Месси, как и Роналду, забивает по 40-50 мячей за сезон. Отрицательные последствия в случае ухода Лионеля в «Барселоне» неизбежны», — сказал Гвардиола.

В текущем сезоне Месси принял участие в 24 матчах во всех турнирах, забив 19 мячей и сделав 12 результативных передач. Кроме того, капитан «Барселоны» был признан лучшим футболистом 2019 года, завоевав свой уже шестой в карьере «Золотой мяч».