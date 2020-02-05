Новые звездочки Тутберидзе: короткая программа юниорок на ЧР. LIVE

Начала с чистого двойного акселя, а по ходу проката сделала свой фирменный каскад 3 лутц — 3 тулуп, в ее исполнении он смотрится особенно эффектно. Вот только второй прыжок вышел лишь на два оборота. Тройной риттбергер был хорош, но потеряла все же на каскаде. Ну и нельзя не отметить волшебное катание Майи.