Новые звездочки Тутберидзе: короткая программа юниорок на ЧР. LIVE

Елизавета Берестовская из Москвы выступает первой.
На лед выходят участницы третьей разминки.
Положение лидеров после двух групп. А в Саранске пока заливка льда.
И вот результат Султанмагомедовой. Она, правда, 12-я, но тоже больше 60 набрала.
Удивительно, но просто никто не падает ниже очень высокого уровня сегодня. Да и в принципе никто не падает! Камила не стала исключением из этого правила. Красивый и чистый прокат.
Камила Султанмагомедова, тоже из «Самбо-70», но из другой группы, на льду.
На вторую строчку вслед за одноклубницей Усачевой, поднимается Акатьева.
Блестящий прокат! Правда, решила не прыгать тройной аксель. В каскаде были 3 лутц — 3 тулуп. И они пошли во второй части, с надбавкой. Ну а аксель прыгнула в самом начале двойной.
А на льду еще одна москвичка — Софья Акатьева. Еще одна ученица Тутберидзе, и тоже с тройным акселем в арсенале.
Захарова тоже получает за 60. Но лишь восьмая.
Еще один приличный прокат, причем Захаровой только 12 лет пока. Практически без недочетов.
Настала очередь Марии Захаровой, еще одной москвички.
Оценки Усачевой. Да, она — новый лидер! Первая, кто получил за 70!
Тоже начинает с двойного акселя, который выходит чистым. И это задало тон. Следом каскад 3 флип — 3 тулуп, и всю дальнейшую программу Дарья выполнила просто здорово! Похоже, выйдет на первое место.
Выступает еще одна москвичка — Дарья Усачева. И снова ученица Тутберидзе.
Итак, результат Хромых все равно высок. Она третья сейчас.
Начала с чистого двойного акселя, а по ходу проката сделала свой фирменный каскад 3 лутц — 3 тулуп, в ее исполнении он смотрится особенно эффектно. Вот только второй прыжок вышел лишь на два оборота. Тройной риттбергер был хорош, но потеряла все же на каскаде. Ну и нельзя не отметить волшебное катание Майи.
На льду москвичка Майя Хромых. Ученица Этери Тутберидзе.
Оценки Вайткус выводят ее только на седьмое, то есть последнее на данный момент место.
Сразу же чистый двойной аксель. И в целом еще один очень приличный прокат. Разве что с тройного риттбергера неидеально приземлилась. В такой плотности может оказаться чуть ли не решающим. Зато идеален был каскад 3 лутц — 3 тулуп со сложным выездом.
Николь Вайткус из Санкт-Петербурга начинает.
Ну а вот участницы третьей группы, которые уже разминаются.
Вот результаты после первой группы участниц.
Оценки Самоделкиной выводят ее на первое место!
И сразу же отлично исполненный каскад 3 аксель — 3 тулуп! Не все потом было идеально, но и явных ошибок не допустила. А помарочки, похоже, не помешают Соне выйти в лидеры после первой разминки. Тройной риттбергер у нее, например, был просто отличный!
Завершает выступления в первой группе еще одна москвичка, Софья Самоделкина. Она может исполнить тройной аксель, который в короткой у юниорок разрешен только в каскаде.
Результат Осокиной. Она располагается пока что на третьей позиции!
Начала с обязательного двойного акселя, исполненного на отличной скорости. Справилась и с каскадом, очень скоростной прокат. И никаких явных ошибок! Плотность борьбы потрясающая.
На льду представляющая Республику Татарстан Елизавета Осокина. Недавно перешла под крыло к Елене Буяновой.
Оценки Горбачевой. Она выходит на третье место.
Неплохой, довольно уверенный и смелый прокат дебютантки. Стала первой, кто исполнил тройной сальхов — в каскаде с тройным тулупом. Справилась и с двойным акселем, и с тройным риттбергером.
Четвертой в первой разминке на лед выходит Алина Горбачева из Тверской области.
Оценки Петросян. Она выходит в лидеры!
Так, ну тут по технике даже сильнее, чем у Фроловой! Ярко и агрессивно под Регину Спектор каталась Петросян. Особенно хорош был каскад с лутцем и поднятой вверх рукой. Без видимых ошибок сработала ученица Тутберидзе.
Еще одна москвичка, Аделия Петросян, выступает. Ученица Этери Тутберидзе.
Немножко не уложилась в музыку, что не осталось без внимания судей. Оценки Рябининой. Она пока вторая.
Еще одна ученица Сергея Давыдова понравилась своим точеным исполнением элементов. Другое дело, что все же поменьше стоит ее программа. Ну и была ошибочка при приземлении с двойного акселя.
На льду Ника Рябинина, также представляющая столицу.
Оценки Анны Фроловой.
Анна Фролова должна была стать первым ориентиром, поскольку обладает достаточно солидным набором элементов. На взрослом ЧР она была в короткой программе шестой. Что ж, она все сделала. И аксель в два с половиной оборота получился, и тройной риттбергер, и каскад с тройным лутцем сделала. Молодец.
Москвичка Анна Фролова выступает первой.
Первая группа девушек выходит на лед.
Ну что же, первенство России среди юниоров 2020 года по фигурному катанию в соревнованиях девушек стартует. Вот, кто выйдет сейчас на лед в первой разминке.
В 17.30 мск на лед выйдут представительницы первой группы для разминки.
Вот состав участниц соревнований по группам.
Первая разминка 1. Анна Фролова 2. Ника Рябинина 3. Аделия Петросян 4. Алина Горбачева 5. Елизавета Осокина 6. Софья Самоделкина
Вторая разминка 7. Николь Вайткус 8. Майя Хромых 9. Дарья Усачева 10. Мария Захарова 11. Софья Акатьева 12. Камила Султанмагомедова
Третья разминка 13. Елизавета Берестовская 14. Ксения Синицына 15. Камила Валиева 16. Софья Мороз 17. Софья Баранова 18. Софья Муравьева
На первенстве России среди юниоров девушки соревнуются в короткой программе. Вместе с вами за выступлениями будет следить Александр Седов.