«Тренера ударили ножом»: массовая драка на ММА-турнире

Массовой дракой был омрачен турнир по смешанным единоборствам (MMA), прошедший в Нур-Султане. Как информировал Telegram-канал «НЕХабар», во время инцидента в ход даже пошли ножи.

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«Ни один чемпионат по ММА не может не закончиться беспорядками или массовой дракой. Спасибо Хабибу за сложившуюся традицию. Действия на видео происходят в казахстанском Нур-Султане. По предварительной информации, тренер столичной команды ударил ножом тренера из другой команды, после чего началась потасовка», — отмечалось в сообщении.

Впоследствии портал Kaztag.kz написал, что в департаменте полиции Нур-Султана подтвердили факт драки на спортивном мероприятии, однако заметили, что во время происшествия участники потасовки не применяли оружие.

А буквально 26 января не менее резонансная потасовка случилась во время турнира по смешанным единоборствам (ММА) «Колизей» в Москве. Как передавал «Пятый канал», драка произошла между зрителями, которые, размахивая стульями, отправляли некоторых болельщиков на пол.

По словам тренера, чьи бойцы выступали на турнире, зрители изначально вели себя неподобающе и всячески провоцировали столкновения.

«Они пихали, толкали, спорили с судьями. Спортсменам было невозможно элементарно до клетки дойти», — признался наставник.

Соревнования по боевым искусствам довольно часто оказываются в центре внимания СМИ из-за подобного рода происшествий.

Не исключением стал и форум в Ингушетии, прошедший 1 декабря 2019 года. Так, на турнире по боевому самбо между спортсменами, тренерами и болельщиками произошла потасовка. Служба безопасности спорткомплекса «Магас» быстро сориентировалась и вывела нарушителей общественного порядка из зала. В ответ на случившееся

в пресс-службе регионального Минспорта призвали пользователей социальных сетей не раздувать конфликт из-за «обычной спортивной потасовки», заметив, что в результате инцидента никто не пострадал и вмешательство правоохранительных органов не потребовалось.

Похожий инцидент имел место и в октябре 2019 года, когда турнир по смешанным единоборствам Fight Nights Global 95 в Сочи завершился массовой дракой с участием бойцов и их партнеров по команде. Все произошло после главного поединка вечера между россиянином Али Багаутиновым и представителем Казахстана Жалгасом Жумагуловым. Победу в противостоянии раздельным решением судей одержал казахстанский боец.

Однако спустя мгновение после завершения поединка в октагоне появились сразу несколько людей из команд обоих бойцов. Они перелезли через ограждение и устроили драку.

Причинами конфликта тогда назывались словесная перепалка и недовольство команды Багаутинова вердиктом судей. Именно представители команды российского спортсмена стали перелезать через ограждение, и в этот момент уже вмешались партнеры Жумагулова. Между оппонентами завязалась потасовка, разнять которую удалось только сотрудникам охраны, которые оттащили соперников по разным сторонам. ГУ МВД по Краснодарскому краю было возбуждено дело по факту инцидента.

Самой же известной потасовкой последних лет в мире ММА продолжает оставаться выяснение отношений, случившееся 7 октября 2018 года в Лас-Вегасе после титульного боя за звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе между ирландцем Конором Макгрегором и непобежденным российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым.

После того как Орел одержал досрочную победу над оппонентом идеально проведенным болевым приемом в четвертом раунде, чемпион вступил в словесную перебранку с командой ирландца, а затем перелез через клетку октагона и прыгнул на спарринг-партнера Печально Известного Диллона Дэниса.

Началась массовая драка, какой история главного промоушена в мире смешанных единоборств еще не видела. В ситуацию вмешалась охрана.

Как итог, атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала российского чемпиона на девять месяцев и оштрафовала его на $500 тысяч. Макгрегора же отстранили на шесть месяцев и оштрафовали на $50 тысяч.