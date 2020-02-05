«Главный страх — каток на улице»: Павлюченко и Ходыкин — о Евро

«После праздников со мной всякое может случиться»

— Как провели краткий период отдыха между чемпионатами России и Европы?

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Павлюченко: Я отмечала свой день рождения 31 декабря, уезжала в Германию к родственникам — в Штутгарт. У меня там тетя и двоюродные сестренки. В Грац, к сожалению, им тяжело было выбраться на чемпионат Европы из-за своих дел и работы, но они всегда очень поддерживают меня и смотрят прокаты.

На самом деле очень хорошо было уехать на праздники куда-то, отдохнуть, сменить обстановку. В Германии еще было приятно в плане того, что нет слякоти и относительно тепло — можно погулять, солнышка много.

Ходыкин: А я отметил Новый год в Москве, с друзьями-фигуристами, без рисков всяких. Хотелось, конечно, поехать на сноуборде покататься, но все-таки спорт и здоровье дороже. 1-го января мы еще сходили в лазертаг — и все.

— Одиночницы рассказывали, что за праздники они, во-первых, сильно вырастают, а во-вторых, забывают прыжки. А у парников что происходит за время отдыха?

Ходыкин: У Даши может такое быть…

Павлюченко: У меня может всякое случиться (смеется).

Ходыкин: … но с парными силовыми элементами такого обычно не происходит. То есть с подкрутками, поддержками, тодесами и вращениями больших проблем нет.

Павлюченко: Может быть, только подкрутка вызывает сложности.

Ходыкин: Да, потому что она по большей части нарабатывается в межсезонье, а после праздников может корректироваться.

Павлюченко: Ну и, конечно, всегда после отдыха мне лично тяжело выходить (смеется). Особенно в первую неделю всякое бывает.

«Горячая вода появилась, когда сообщил о проблеме в СМИ»

— Именно Денис первым из российских фигуристов рассказал, что в отеле нет горячей воды.

Ходыкин: Когда я обнаружил это, то пошел на ресепшен. Там сказали, что нам забронировали два номера в соседнем отеле, где тоже живут спортсмены. «Вы можете прийти в любое время, вам дадут ключ, и вы помоетесь». А в нашей гостинице какой-то ремонт был. Но на следующий день после того, как я рассказал об этой проблеме, горячая вода появилась. Спасибо, что СМИ работают хорошо (смеется).

— Были ли сложности с тем, что каток в Граце для выступлений — один, а для тренировок — другой?

Павлюченко: На самом деле уже не в первый раз такая ситуация. Даже на юниорском чемпионате мира в Болгарии так было. Вспомню — там каток еще был холодный!

Ходыкин: Даже на чемпионате России было два разных катка.

Павлюченко: Кстати, да.

Ходыкин: Когда я в юном возрасте еще одиночником приезжал в Грац на соревнования, у нас вообще была такая ситуация: два катка находились очень близко, но один — внутри здания, а второй — без стен, просто на улице.

То есть один каток был закрытый, а потом ты проходил за стенку и оказывался на другом — стоит какое-то кафе, а стен нет. Больше всего меня пугало, что повторится эта ситуация. Когда летели сюда, я думал, интересно, это будет та самая арена или нет?

«В этом сезоне бронза нас вполне устраивает»

— В прошлом году на чемпионате Европы вы заняли пятое место, а сейчас попали в тройку. Что за этот год в вас изменилось?

Ходыкин: Если говорить о технике, то мы поменяли поддержки — усложнили входы и выходы, сделали их акробатическими. В первую очередь нам было интересно их учить и придумывать, по крайней мере лично мне. Мы с Дашей участвовали в процессе создания этих поддержек вместе с нашими акробатами, предлагали идеи, так что нам реально понравился сам процесс.

И еще: сальто перед первой поддержкой в произвольной программе мы делали в прошлом году только на полу — не знали, как применить его в программе. Но в этом сезоне мы уже используем его как сложный вход в поддержку.

Также мы поработали над новыми прыжками, но пока решили оставить прежний контент.

Павлюченко: Если оценивать психологию, то в прошлом году на чемпионате Европы было очень тяжело, и сейчас я совсем плохо его помню. Из всех стартов в жизни я вспомню, наверное, как маленькой каталась, но именно на прошлом ЧЕ я словно в тумане находилась. Очень сильно нервничала с самого начала, все как-то с первого тренировочного дня не задалось.

Сейчас же я не могу сказать, что стало спокойно, но я все-таки меняюсь внутренне. Не знаю, лучше или хуже. Просто идет время…

Ходыкин: И просто мы поднабрались опыта.

— Вы говорили, что во время прокатов разговариваете между собой. Как поддерживали друг друга на чемпионате Европы?

Ходыкин: Это неправда. Мы не разговариваем — я говорю (смеется). В произвольной программе, когда оставалось чуть-чуть дотерпеть, я твердил: «Все, до конца, держим концентрацию».

— Удивились, когда Дима Козловский позвал вас всех вместе встать на пьедестал?

Павлюченко: Да!

Ходыкин: Ну, это было неожиданно.

close РИА Новости РИА Новости

— После награждения вы говорили, что вообще не расстроились из-за бронзы, хотя шли вторыми после короткой программы. Неужели совсем не было соревновательного задора?

Павлюченко: Я обычно всегда расстраиваюсь из-за каких-то неудач во время проката. Например, когда упала после выброса в произвольной, остался какой-то осадочек. На приземлении с тройного флипа была небольшая помарка — вот это меня расстроило, да. А место — ну вообще нет.

Ходыкин: В этом сезоне нас бронза полностью устраивает. Перед его началом мы не настраивались на медали, а ставили цель превзойти самих себя образца прошлого года. Надо было подняться на уровень выше, чтобы нас оценивали по-другому и смотрели на нас по-другому — это в первую очередь.

— Тренер Сергей Доброскоков говорил, что ФФККР поставила вам задачу — занять третье или четвертое место, чтобы попасть на чемпионат мира.

Ходыкин: Мы об этом не знали — нам никто не говорил. Думаю, что это федерация ставит задачи тренерам, а наставники такие цели нам ставить не будут — они просто готовят нас к прокатам. Остальное — это уже их мысли, и мы им доверяем.

— Теперь вас ждет чемпионат мира — впервые во взрослой карьере.

Павлюченко: Тьфу-тьфу-тьфу, до него еще надо доехать. Пока рано говорить — до ЧМ много времени, а это ведь большой спорт.

— Но на финал Кубка России вас ведь не отправят?

Ходыкин: Мы туда заявлялись в начале сезона, но теперь, наверное, не поедем (смеется).

— Известно, что ваша пара в хороших отношениях с Аленой Косторной, Бетиной Поповой, Сергеем Мозговым... Как друзья оценили ваши прокаты на чемпионате Европы?

Павлюченко: Мы с Аленой не общались после соревнований пар, потому что у одиночниц турнир еще продолжался, и я старалась не отвлекать человека.

Ходыкин: Бетина сказала, что мы большие молодцы и что ей все очень понравилось. А потом добавила кучу всего, что она видит, наверное, не так. Это были не замечания, а просто разговор о том, как нам дальше развиваться.

Также мы посмеялись над видео, где немецкий комментатор реагирует на наше с Дашей выступление. Когда нам выставляли оценки, он как-то зловеще посмеялся.

— Если оценивать уровень чемпионата Европы среди спортивных пар, то внести какие-то изменения в финальный расклад могли, пожалуй, только Ванесса Джеймс и Морган Сипре, если бы не пропускали турнир?

Ходыкин: Нельзя недооценивать любого соперника. В прошлом сезоне нас никто не знал, но мы заняли на Европе пятое место. Так что всех участников мы воспринимаем как реальных соперников, хотя при этом в первую очередь обращаем внимание на то, что нужно нам.

Я могу, например, посмотреть какие-то фишечки у других пар и адаптировать для нас. Также люблю наблюдать за танцорами, потому что у них можно много прикольного взять. Например, мне понравилась в Граце находка британской пары — партнер проехал в слайдинге у девушки между ног. Я уже вижу, как из этого можно сделать поддержку, но, правда, думаю, что с моим ростом я не проеду (смеется).

— У вас классные показательные номера. В Лас-Вегасе был номер о встрече в казино, в Гренобле — о несчастном мужчине, которого Даша старалась расшевелить под музыку Stromae. На чемпионате России Даша пыталась разбудить Дениса-соню. Расскажите, как пришли в голову эти идеи? Кто помогает их придумывать?

Ходыкин: Мы сами придумываем образ, думаем, что хотим показать интересное, смешное. В Лас-Вегасе, например, мы отталкивались от страны. Мне помогает Бетина в плане развития идеи и того, как можно ее передать. Но в Граце мы оставили показательный с чемпионата России, потому что на международной арене мы его еще не показывали.

Просмотр у Тутберидзе и переход в парное катание

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин — одна из самых интригующих российских пар.

Молодые люди объединились в дуэт в 2016 году и оба признавались, что в одиночном катании у них не задалось из-за серьезных проблем с элементами.

Дарья пробовалась в группе Этери Тутберидзе, но та посоветовала ей перейти в парное, поскольку прыжки были «не самыми хорошими» и их надо было переучивать; Денис сильно вырос в подростковом возрасте, потеряв стабильность на элементах, и после провала на последнем старте в одиночниках ему твердо сказали: «Иди в парное».

Каждый воспринял уход из одиночного по-своему: Павлюченко решила совсем порвать со спортом и восемь месяцев не каталась; Ходыкин согласился пойти в парное и сменил две партнерши, но все как-то не клеилось.

Однако затем Дарья поняла, что не простит себе, если не попробует, Денис расстался со второй партнершей и оказался свободен.

Тренер Сергей Доброскоков предложил им встать вместе — и за следующие три года они выиграли юниорский чемпионат мира с первой же попытки, взяли две бронзы и два серебра на этапах взрослой серии Гран-при, стали третьими на чемпионате России — 2020 и совсем недавно завоевали бронзовые медали чемпионата Европы в австрийском Граце.

Даже не верится, что в начале совместной карьеры ребята тренировались по отдельности, потому что Дарье надо было восстанавливать все забытое за почти год перерыва, а на соревнованиях нервы порой заставляли рассыпаться технику спортсменов.

«Пожалуйста, делай все как на тренировках», «Ты будешь кататься сегодня или нет?», «Просто держи себя, пожалуйста, я сам все сделаю», — раньше такие фразы могли звучать прямо по ходу проката.

Теперь Павлюченко / Ходыкин — одна из сильнейших по технике пар мира. Они делают самые сложные выбросы — тройной флип и тройной риттбергер, а из прыжков исполняют параллельный тройной флип, который не под силу больше никому из топовых дуэтов (и даже у одиночников бывают проблемы с этим элементом).

Подкрутка на четвертый уровень и плюс три балла сверху за качество исполнения — нормальное явление.

Ну, а поддержки Дарьи и Дениса — это отдельный вид искусства. Зрители начинают аплодировать уже на стадии захода на элемент —

ребята год работали с акробатами, чтобы сделать эту часть максимально сложной и впечатляющей. Сальто девушки в воздухе и неожиданный проезд под ногами партнера мало кого оставляют равнодушным.

«Надо же усложнять программу! — объяснял РИА «Новости» наставник пары Сергей Доброскоков. — Делать четверные выбросы и подкруты слишком опасно, а прыжковая часть у нас и без того сложная… Вот мы и решили добавить сложности и зрелищности за счет интересных акробатических элементов.

Ребятам уже сейчас удается то, чего не делает больше никто в мире».

По своей технической насыщенности программы Павлюченко / Ходыкина просто не дают продохнуть: даже на самые последние секунды они умудряются вставить энергозатратный тодес, а потом Денис еще переворачивает Дашу в воздухе колесом перед тем, как замереть в финальной позиции.

В общем, технику за эти три года ребята подняли с уровня «вспоминаем прыжки» до «придумываем с акробатами усложнения, потому что все остальное и так в порядке».

Теперь предстоит основательная работа над скольжением и передачей образа в программах. Решая этот вопрос, фигуристы сразу зашли с козырей — пригласили в качестве хореографов на сезон-2019/20 Татьяну Тарасову и Даниила Глейхенгауза.

Их постановки требуют от спортсменов максимума — либо ты развиваешься, либо просто не можешь прокатать программу так, чтобы она заиграла всеми красками.

Судя по результатам (медали на каждом турнире этого сезона, кроме финала Гран-при) — пока что прогресс налицо. Сама Тарасова заявила об этом в эфире Первого канала в предельно честной манере:

«У Даши и Дениса было совершенно никакое катание в прошлом году — они теперь многому научились, провели много базовой работы. В этом сезоне у них начинается программа с параллельных шагов, с одной ноги. И у них единственных очень интересные выходы из поддержек — и очень опасные».

В короткой программе под «The Storm» Балажа Хаваши фигуристы напоминают стихию своим порывистым движением по льду, взмахами рук точно в музыкальный акцент и стремительно возрастающей скоростью. Это помогала ставить Тарасова.

А произвольную программу под саундтрек из футуристического фильма «Трон: наследие» ребятам поставил Глейхенгауз, что сразу видно по накалу драмы и закрученному сюжету.

Денис в этом номере — человек из обыкновенного мира, а Дарья — из виртуальной реальности, что подчеркивает ее облегающий боевой костюм со светодиодными линиями.

«Я влюбляюсь в Дашу, она решает остаться в нашем мире, и я помогаю ей переместиться в эту жизнь»,

— объяснял Ходыкин в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). — Хореографически непросто изобразить на льду всю историю, но мы стараемся.

К тому же каждый раз одну и ту же постановку катаешь по-своему, с разным настроением, эмоциями. Любая программа — это ведь не что-то застывшее, ты наполняешь ее жизнью. И ее сюжет важен, потому что зрители должны не просто следить за элементами, но и сопереживать нам».

На январском чемпионате Европы Павлюченко / Ходыкин идеально откатали короткую программу, а вот в произвольной допустили одну серьезную ошибку — Дарья упала после выброса тройной флип.

В сумме дуэт получил 206,53 балла и занял третье место, уступив парам Евгения Тарасова / Владимир Морозов (208,64) и Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (234,58).