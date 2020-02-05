Спастись в «Рубине»: Кокорин может воссоединиться со Слуцким

Переживающий не лучшие времена форвард «Зенита» Александр Кокорин ради спасения карьеры готов покинуть Санкт-Петербург. Как сообщило издание РБК, принадлежащее Григорию Березкину, на футболиста положили глаз казанский «Рубин» и клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Балтика».

С первым вариантом все достаточно прозрачно. В услугах Кокорина заинтересован лично наставник казанского клуба Леонид Слуцкий, под руководством которого форвард выступал в сборной России с осени 2015 года до лета 2016-го, когда наша команда провалилась на Евро-2016. Этот союз выгоден как самому нападающему, который не горит желанием покидать РПЛ, так и «Рубину», начавшему с приходом нового тренера перестройку.

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Второй вариант — более авантюрный, на бумаге ничем не отличающийся от «Зенита-2», с которым Кокорин сейчас находится на сборах в Турции. Однако генеральный директор «Балтики» Тажутдин Качукаев придерживается противоположной точки зрения: он уверен, что в ФНЛ нападающий сможет обрести былой уровень.

«С Кокориным были переговоры в формате дружеского обсуждения. Он дружит с нашим игроком Аланом Чочиевым, поэтому мы его задействовали. В общем, предлагаем Саше поиграть у нас полгода в аренде, на хорошем стадионе, отвлечься от всего и перезагрузиться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом пойти вперед. Да, ситуация непонятная, потому что никто не знает, как все разрешится с «Зенитом» и «Сочи». Но мы держим руку на пульсе», — цитирует Качукаева «Чемпионат».

Сам нападающий, в свою очередь, подтвердил, что ведет переговоры с калининградской командой.

«С «Балтикой» я четыре дня на связи. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Александра «Р-Спорт».

Так или иначе, смена команды видится основным выходом из ситуации, в которую попал спортсмен в стане сине-бело-голубых по возвращении из колонии.

Напомним, что 21 января другой клуб Российской премьер-лиги «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца текущего сезона. Решение дать атлету после колонии прийти в себя в клубе ниже уровнем выглядело достаточно аргументированным, если бы не убедительная игра Кокорина в зимних товарищеских матчах за «Зенит» и хет-трик в ворота «Аль-Увайнаха».

В штабе действующего чемпиона России тогда подтвердили договоренность с южанами о трансфере. Однако затем отчим и агент нападающего заявили о том, что футболист не собирается покидать Петербург. В ответ «Зенит» опубликовал состав на второй зимний сбор, в котором Кокорина не было.

«Принципиально ли для меня было не ехать в «Сочи»? Не то чтобы принципиально... Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы»,

— так в эфире РЕН ТВ объяснял свое решение спортсмен, продолжающий надеяться на перемены в лучшую сторону.

Основной же причиной негативных изменений в карьере некогда главного форварда страны стало уже упоминавшееся тюремное заключение.

8 октября 2018 года Александр Кокорин вместе со своим братом Кириллом, а также экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с другом Александром Протасовицким спровоцировали две потасовки в центре Москвы. В ходе тех инцидентов пострадали водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, глава отдела Минпромторга Денис Пак и директор НАМИ Сергей Гайсин.

Впоследствии спортсмены сами явились в МВД. Было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью». В итоге Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, а Кокорины — на 1 год 6 месяцев.

17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. Мамаев тут же расторг соглашение с «быками» и подписал контракт с «Ростовом», тогда как Кокорин остался в «Зените».

В настоящий момент выбор Кокорина выглядит ошибочным. Однако до закрытия трансферного окна в России еще есть время, так что вплоть до 21 февраля футболист постарается выжать максимум из поступающих ему предложений.