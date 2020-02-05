«Провокация»: в Катаре заявили об отстранении России от ЧМ-2022

Что случилось
Крупнейший арабский телеканал BeIN Sports сообщил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло решение отстранить сборную России от чемпионата мира по футболу — 2022.
«Репортер BeIN Sports передает, что WADA уведомило Россию о запрете на участие в ЧМ-2022», — говорится на официальной странице телеканала в Twitter.
Учитывая, что BeIN Sports является ведущим спортивным телеканалом в стране, где должен состояться мундиаль, — Катаре — и может быть в курсе многих вещей, связанных с проведением турнира, это сообщение вызвало некоторое беспокойство.
ФИФА не в курсе
Однако никакого официального заявления от WADA пока не последовало, а в Международной федерации футбола (ФИФА), которая является главным организатором чемпионата мира, заявили, что не получали информации об отлучении России от турнира.
«У нас нет обновлений к нашему заявлению от декабря 2019 года, в котором мы сообщили, что находимся в контакте с WADA по вопросу санкций в отношении футбола»,
— цитирует «Чемпионат.com» пресс-службу организации.
Напомним, в том декабрьском сообщении говорилось лишь то, что ФИФА приняла во внимание решение WADA на четыре года отстранить Россию от крупных соревнований (Олимпийских игр и чемпионатов мира) из-за возможных махинаций с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории.
Причем предполагалось, что это отстранение означает не полный запрет на участие, а лишь то, что отечественные атлеты должны будут запрашивать допуск для выступлений под нейтральным флагом и вполне могут поехать на соревнования в случае положительного ответа.
Например, если Россия отберется на чемпионат мира — 2022, то все футболисты, вызванные Станиславом Черчесовым на финальную часть турнира, должны будут подать заявку на нейтральный статус и доказать, что никогда не принимали допинг. Соответственно, на самом ЧМ сборная будет официально представлять олимпийский флаг, а не свою страну.
Однако в любом случае пока рано говорить даже о таком развитии событий, поскольку постановление WADA о четырехлетнем бане еще не вступило в силу.
Российская сторона обжаловала его в Спортивном арбитражном суде (CAS), и впереди ждут длительные юридические разбирательства, которые могут затянуться вплоть до Олимпиады в Токио.
Здесь может быть лишь один тревожный момент: во Всемирный антидопинговый кодекс в 2019 году были внесены изменения, согласно которым WADA теперь может накладывать вето на участие определенной страны в турнирах, если национальное антидопинговое агентство этого государства находится под санкциями.
Напомним, что WADA объявило о решении отнять у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статус соответствия Всемирному кодексу 9 декабря прошлого года — тогда же, когда сообщило о четырехлетнем бане.
И пусть и бан, и лишение статуса антидопингового агентства пока не одобрены CAS, но в отношении РУСАДА Всемирное агентство обладает большой властью и, возможно, сумеет настоять на его отстранении.
Тогда WADA в теории может надавить на организаторов ЧМ, если пожелает применить свое право вето в отношении сборной России.
Однако это все пока лишь предположения, и как все повернется после судебных прений в CAS, сказать невозможно.
Реакция России
В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не получали уведомлений от WADA о статусе сборной на грядущем мундиале.
Глава РУСАДА Юрий Ганус также сообщил, что в его ведомство не приходили документы от Всемирного агентства по этому вопросу.
«Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», — цитирует Гануса РИА «Новости».
Заместитель Гануса Маргарита Пахноцкая высказалась еще жестче.
«Информация, представленная в СМИ, совершенно не отражает реальность. Во-первых, уведомить национальную федерацию о каких-либо критериях или ограничениях может только международная федерация, которая эти критерии может получить только от Международного олимпийского комитета (МОК) или WADA. Насколько я знаю, никакого уведомления от ФИФА нет. Во-вторых, говорить о каких-то отстранениях сегодня преждевременно. РУСАДА имеет статус соответствия, и так будет продолжаться до решения CAS. Каким бы оно ни было, РУСАДА сохранит функции, права и обязанности на территории России и в международном сообществе», — приводит слова Пахноцкой Sport24.
Таким образом, сообщение BeIN Sports о том, что WADA уведомило Россию о каких-либо санкциях на ЧМ, уже не подтверждается.
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков и вовсе назвал информацию арабского телеканала «мутью» и «провокацией».
«Все это муть, которая бродит время от времени. У WADA нет прав кого-то не допустить. Эти решения принимает только ФИФА, — заявил функционер. — Когда она сделает заявление, можно будет давать комментарии. Потому что, чем больше мы будем комментировать всякую чушь, тем больше у нас будет проблем. Очередная банальная провокация».