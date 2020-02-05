Ночь рекордов: Овечкин сделал хет-трик за 4 минуты

Александр Овечкин единолично превратил рядовой матч НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» дома принимал «Лос-Анджелес Кингз», в настоящую драму. Сначала на тренировке перед игрой нападающий случайно вывел из строя российского вратаря «Кэпс» Илью Самсонова, мощно зарядив шайбой ему в шлем.

Here's what @KgriggsPhoto caught on video of Samsonov's close shave. HC Todd Reirden says he took the Ovechkin shot, "to the head."



Samsonov was taken off as a precaution, get checked by doctors. Vitek Vanacek will be recalled to backup in case Samsonov isn't cleared #ALLCAPS pic.twitter.com/FeFhfV2qqf — Chip Brierre (@Chip_Brierre) February 4, 2020

Учитывая, что в последних встречах именно Самсонов был основным голкипером команды, неожиданное повреждение обернулось для «столичных» серьезной потерей.

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Россиянина отправили на дополнительное медобследование, а на игру с «Лос-Анджелесом» экстренно вызвали вратаря фарм-клуба Витека Ванечека (в основе в такой ситуации вышел Брэйден Холтби, но на всякий случай ему нужна была замена).

В игре все так же не заладилось с самого начала. Овечкин мало помогал команде, вообще не наносил бросков, а один раз даже так опасно потерял шайбу в центре площадки, что «Кингз» моментально организовали контратаку, и Тайлер Тоффолли не забил только каким-то чудом.

Ovechkin has to be better than this when he's up high on the PP. Doesn't get back in a good position and then puck-watches, allowing Tofolli to beat him to the net on the outside. #ALLCAPS #GoKingsGo pic.twitter.com/8KVAfrHHaS — Varun Venkataramanan (@torvarun) February 5, 2020

Однако везение «Вашингтона» быстро закончилось: вскоре Джефф Картер получил шайбу в районе левого круга вбрасывания и с острого угла открыл счет, словно никакого Холбти в воротах не было.

Jeff Carter snipes on past Braden Holtby to give the LA Kings a 1-0 lead on the road #GoKingsGo pic.twitter.com/08r0zB5Fwp — LA Kings (@LAKings) February 5, 2020

Происходящее отдавало сюрреализмом, поскольку «Лос-Анджелес» переживает серьезный кризис и занимает последнее, 15-е место в Западной конференции, в то время как «Вашингтон» постоянно идет среди лидеров Востока. Тем не менее гости самым бесцеремонным образом продолжали навязывать «столичным» свою игру, нередко создавая хорошие моменты.

Ответный гол «Кэпиталз» на этом фоне выглядел нелогичным, однако высокий класс исполнителей сделал свое дело: получив шанс в контратаке, они не подвели.

Никлас Бекстрем и Карл Хагелин парой передач разрезали всю оборону «Лос-Анджелеса» и выкатили шайбу на Джона Карлсона, который остался без опеки защитников и хладнокровно бросил мимо вратаря.

Этот гол мог вернуть уверенность «Вашингтону», однако никакого куража команда не поймала и продолжила действовать в прежнем ключе. Неудивительно, что с такой игрой «столичные» пропустили от аутсайдеров вторую шайбу, причем случилось это на 51-й минуте, когда до конца матча оставалось всего ничего.

«Кингз» буквально задавили хозяев площадки в их собственной зоне, Дрю Даути закинул шайбу на угол пятака, а Картер выкатился из-за ворот и оформил дубль — 2:1.

Drew Doughty just picked up his 495th career point to make him the highest-scoring defenseman in LA Kings history #GoKingsGo pic.twitter.com/VEAyRIIv2E — LA Kings (@LAKings) February 5, 2020

За восемь с половиной минут до конца матча «Вашингтон» повис на волоске — проиграть на своей арене одной из худших команд НХЛ было бы непростительно.

А за шесть минут до конца стала твориться магия — Овечкин проснулся. Не нанеся ни одного броска по воротам до этого момента, российский нападающий внезапно разразился одним из самых быстрых хет-триков в истории «Вашингтона».

На то, чтобы перевернуть игру с ног на голову, ему понадобилось всего 4 минуты 24 секунды. Быстрее три шайбы в составе «столичных» забрасывал Стэн Гилбертсон в далеком 1975 году (3 минуты 26 секунд), так что рекорд Овечкин не побил, но то, в каких обстоятельствах этот хет-трик был оформлен, поражает.

На 54-й минуте встречи Ови грамотно расположился на пятаке «Лос-Анджелеса», одним касанием подправив шайбу в створ после прострела Ти Джея Оши.

Уже спустя 1 минуту 10 секунд Александр Великий праздновал дубль. Голкипер «Кингз» справился с его первым выстрелом из любимого левого круга вбрасывания, но не зафиксировал шайбу, позволив себе на миг расслабиться. Россиянину хватило этого, чтобы молниеносно подлететь к снаряду и добить его в ворота — 3:2.

Ovi with the late game heroics!!!! We are not worthy pic.twitter.com/zeq0pa5J69 — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

До конца матча оставалось пять минут, но в «Лос-Анджелесе» решили уже выпустить шестого полевого, оставив ворота пустыми.

Овечкин с удовольствием воспользовался этим, оформив свой четвертый хет-трик в этом сезоне, — раньше у него никогда не было больше трех. Похоже, 34-летний нападающий продолжает прогрессировать с каждым годом, словно в истории Бенджамина Баттона.

Благодаря этому хет-трику Овечкин вырвался на первое место в гонке снайперов НХЛ, а ведь не так давно казалось, что Давид Пастрняк своего лидерства уже не упустит.

Вопреки всем прогнозам у Александра Великого теперь 40 голов, а у форварда «Бостон Брюинз» — 38, и россиянин имеет все шансы снова взять «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему голеадору регулярного чемпионата, который доставался ему шесть раз за последние семь лет.

В гонке снайперов за всю историю НХЛ Ови приблизился к Майку Гартнеру, занимающему седьмую строчку. В активе россиянина — 698 голов, а у легендарного канадца — 708.

Главной же целью капитана «Вашингтона» остается вечный рекорд Уэйна Гретцки — 894 шайбы, — и эти амбиции уже не кажутся чрезмерными.

40 Goals



27th Hat Trick



2 from #700VI pic.twitter.com/gniqRWIGYq — Washington Capitals (@Capitals) February 5, 2020

Еще немного приятной статистики: Овечкин провел 110-й победный гол в карьере, выйдя на четвертое место в истории по этому показателю.

Больше него решающих шайб забрасывали только Фил Эспозито (118), Горди Хоу (121) и Яромир Ягр (135).

Также российский нападающий оформил 27-й хет-трик в НХЛ, обойдя Мориса Ришара (26) и поднявшись на восьмое место по этому показателю. Рекорд принадлежит великому Гретцки (50).

Наконец Овечкин уже в 11-й раз в карьере добрался до отметки 40 шайб в одном регулярном чемпионате. Только Гретцки удавалось сохранять такую статистику дольше — в 12 сезонах. Пока что все идет к тому, что Александр Великий его превзойдет.

«Удивляюсь ли я сам подобной результативности? Сейчас нет, ведь моя карьера еще продолжается. Уверен, что после ее завершения мы с моей семьей и друзьями будем это обсуждать, но в настоящее время я стараюсь не зацикливаться на этом, просто выполняя свою работу.

Если думать только об этом, то ничего не забьешь, — пояснил Овечкин после матча. — В сегодняшней игре было два сложных периода, но потом мы смогли добавить и начали создавать моменты. В случае с первым голом мне повезло — шайба удачно срикошетила от клюшки, а во втором я просто не останавливался, продолжил катиться и сыграл на добивании».

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан описал голевые подвиги россиянина еще проще:

«Алекса было не видно большую часть встречи, а потом бац, бац, бац — шайбы в сетке, победа в кармане. Дайте Овечкину еще пару лет, и он забросит 800 шайб».