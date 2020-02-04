«Надеюсь на примирение»: Федор Емельяненко — о брате и Хабибе

Главной в беседе с журналистами, естественно, была тема неугасающих перепалок в СМИ Федора Емельяненко с родным братом, скандальным бойцом Александром Емельяненко.

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Несмотря на то что звездные родственники вообще прекратили общение, прославленный спортсмен не теряет надежды на примирение.

«По отношению к себе я могу все терпеть и проглатывать: хочется — пусть говорит. Как никак, наше окружение и так все знает. Однако есть предел. Когда касаешься окружения, семьи — это уже другое. Когда оскорбляют близких людей, здесь терпеть нельзя и нужно человека ставить на место. Я много раз пытался найти общий язык с Александром, помогал ему в жизни…

Да, я надеюсь на примирение и на то, что Господь так управит. Недавно я сказал, что Александру нужно измениться. Прежде всего покаяться, изменить свою жизнь, не называть людей животными. Ни один святой не учит тому, что нужно называть людей животными», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Поговорил Федор и о возросшей популярности чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, заметив, что не любит, когда в прессе начинают сравнивать его заслуги и успехи непобежденного легковеса.

«Мы с Хабибом разные. Во-первых, бьемся в разных весовых категориях, во-вторых, выступали и выступаем в разные эпохи. Эти сопоставления неправильны: Хабиб внес свой вклад, я — свой. Да и вообще все эти обсуждения мне кажутся лишними.

Последние его бои я не смотрел. Но могу сказать следующее: Хабиб нашел свой конек и побеждает исключительно сильными сторонами. Нурмагомедов крут, потому что он чемпион UFC и отлично использует свои преимущества. В этих аспектах он на голову выше оппонентов… Однако Хабибу, конечно, нужно восполнять недостающие моменты в технике, в которой есть пробелы. Например, это ударная техника рук и ног», — подметил спортсмен.

Что интересно, под эгидой UFC мог блистать и сам Федор. Вот только в 2012 году переговоры с главой организации Даной Уайтом провалились.

«У нас было несколько встреч, в ходе которых мы вели переговоры. Если бы Уайт хотел, чтобы бой с моим участием состоялся, то он бы состоялся. Ничего из ряда вон выходящего я не просил, а Дана разговаривал тогда с нами, можно сказать, через губу... Настолько вызывающе и дерзко, что мы в итоге не договорились. Если бы он более человечно подходил к бойцам, мой поединок в UFC состоялся бы. А может быть, поединок был бы и не один», — утверждает россиянин.

Не обошел стороной Емельяненко и тему трештока, которая не теряет актуальности в свете постоянных оскорблений и провокаций в противостояниях главного ММА-промоушена мира.

«Безусловно, это личный выбор каждого, но даже добрый треш — это треш. Нельзя быть хорошим человеком, обливая или тролля другого, говоря подколы в сторону оппонента. Кто-то говорит, что, может, он только на камеру такой, а в жизни — другой. Но невозможно быть хорошим человеком, совершая и говоря такие вещи о стране, бойце, близких.

Есть темы, которые, мне кажется, не должны затрагиваться. Но сегодня жизнь показывает, что даже святые темы, которых нельзя касаться, порой попираются», — подчеркнул боец.

Также Федор высказался о неугасающем допинг-скандале в отечественном спорте. Он отметил, что эта проблема имеет место и в российских смешанных единоборствах.

«Ни одна наша бойцовская лига не проверяет бойцов на допинг, тогда как в США я каждый раз до и после боя сдаю тесты», — признался Емельяненко.

Что же касается своего будущего, то легенда ММА, несмотря на просьбы семьи уйти из спорта, пока не готов расставаться с любимым делом. Мало того, Федор даже назвал соперника, с которым хотел бы в ближайшее время разделить клетку.

«Хочу провести реванш с Райаном Бейдером (в начале 2019 года Емельяненко был нокаутирован американцем в первом раунде финала Гран-при Bellator — «Газета.Ru»). У меня были определенные проблемы, которые повлияли на исход первой встречи. Они связаны со здоровьем.

Хотелось бы подойти в хорошей форме и попробовать еще раз с сразиться с чемпионом», — подытожил россиянин.