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«Без тебя скучно»: что происходит в жизни Медведевой и Загитовой

«Евгения, а ты правда так много пьешь?» Как живут Медведева и Загитова

Алина Загитова выступила на льду замерзшего озера, отказалась общаться с фанатами, заехала на тренировки к группе Этери Тутберидзе и вновь улетела на гастроли, а Евгения Медведева ответила на вопросы об употреблении алкоголя, провела мастер-класс для Монеточки и собирается в Мексику. «Газета.Ru» рассказывает, как проводят время российские фигуристки.

Прокаты на озере и отказ общаться с фанатами

Жизнь Алины Загитовой после приостановки карьеры продолжает развиваться в ритме шоу. В данный момент девушка находится в Цюрихе и готовится к выступлению на гала-вечере Art On Ice.

А совсем недавно она выступала на экзотическом концерте Ирины Слуцкой прямо на льду замерзшего озера. Во время финальных репетиций на свежем воздухе фигуристы благоразумно оставались в шапках и верхней одежде — Алина, например, элегантно размахивала руками в бежевой шубе.

Однако на самих шоу, которые проходили вечером, когда уже основательно стемнело, спортсмены мужественно катались лишь в костюмах для выступлений, и Загитова не стала исключением.

Так, олимпийская чемпионка показывала свой знаменитый номер в образе Лары Крофт под песню «Survivor» лишь в юбке и кожаной куртке, которую еще и по замыслу программы эффектно снимала, оставаясь в одном топике.

В плане контента Загитова не шла на упрощение — все так же показывала тройные лутц и флип (разве что во время участия в соревнованиях она объединяла один из них в каскад с еще одним прыжком).

При первом прокате «Survivor» на озере фигуристка допустила падение с флипа, но на втором шоу уже сумела откатать чисто.

После одного из выступлений Загитовой фанатки внезапно прорвались к ней и вручили цветы, заявив, что в фигурном катании «без тебя скучно». Как оказалось позже, это было правильным решением, поскольку олимпийская чемпионка не явилась на обязательную пресс-конференцию и автограф-сессию с болельщиками.

«Люди приехали на шоу из разных городов и были в недоумении. Сейчас все их негодование выплескивается в соцсетях.

Многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой, которая бросила: «Не хочу ни с кем общаться!» и была такова. Теперь поклонники предъявляют претензии организаторам,

которые никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию», — цитирует «СтарХит» устроителей шоу.

Загитова никогда не была особо публичной личностью — во время активной карьеры она могла ничего не публиковать в соцсетях по несколько месяцев, так что неудивительно, что теперь нескончаемая череда обязательных активностей с фанатами после шоу выбивает ее из колеи.

Между тем впереди у фигуристки запланировано еще много мероприятий, так что адаптироваться к новой реальности в любом случае придется.

С 6 по 9 февраля олимпийская чемпионка будет выступать в Цюрихе, 11-го числа — в Лозанне, 13 и 14 — в Базеле, а 15 и 16 февраля — в Давосе.

29 марта она должна принять участие в шоу сборной России в Москве, 31-го — в мероприятии «Чемпионы на льду» в Казани, 3 апреля — в Перми, 8-го — в Санкт-Петербурге, а с 10 по 12 апреля — на Тайване.

Практически нет сомнений, что Загитова вольется и в новую волну весенних и летних шоу, состав которых обычно объявляют по окончании соревновательного сезона, когда спортсмены заканчивают выступление на чемпионате мира.

Объявляя о приостановке карьеры, фигуристка обещала, что продолжит заниматься с группой Этери Тутберидзе. В перерывах между разъездами на гастроли она действительно это делает и выкладывает фотографии из Хрустального, вызывающие всплеск ностальгии.

Один из тренеров группы Тутберидзе Сергей Розанов подтвердил, что спортсменка не забрасывает тренировки, однако отметил, что одновременно с этим она «занимается другими своими делами».

«Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график», — пояснил специалист «СЭ».

Тренировки в Мексике и лекция об алкоголе в жизни фигуристов

Евгения Медведева завершила свой сезон практически вровень с Загитовой — после короткой программы на чемпионате России в Красноярске, где у нее неожиданно сломался конек.

Почти весь январь девушка провела в Москве, где так же, как и Алина, каталась в шоу и участвовала в коммерческих мероприятиях.

Например, она устроила мастер-класс специально для певицы Монеточки, научив ее скользить назад.

А в конце февраля фигуристка проведет несколько тренировочных занятий в Мексике для своих местных фанатов.

Тем не менее бросается в глаза, что Медведева не участвует в таком огромном количестве мероприятий, как Загитова, но дело здесь вряд ли в отсутствии предложений. Скорее всего, объясняется это тем, что Евгения точно будет выступать в следующем сезоне и перед напряженной подготовкой, в рамках которой явно будет поставлена цель довести до ума четверной сальхов, ей нужно немного разгрузиться эмоционально.

Так что сейчас двукратная чемпионка мира часто выкладывает фото с собакой и друзьями, смотрит сериалы...

Один из них — «Spinning out», посвященный фигурному катанию, — она даже решила подробно прокомментировать в прямом эфире своего Instagram. Девушку зацепили многочисленные комментарии о том, что, судя по этому сериалу, фигуристы часто употребляют алкоголь.

«У меня даже напрямую интересовались: «Евгения, а ты правда так много пьешь?» Судя по всему, люди сопоставляют сериал и реальную жизнь. Ведь там главная героиня мечтает попасть на Олимпийские игры, а я в них участвовала.

И эта героиня чуть ли не каждый вечер выпивала в баре большое количество алкоголя. Но это неправильно! И это неправда! Фигуристы себе такого не позволяют. И я не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — отметила Евгения.

Спортсменка призналась, что эта часть образа главной героини ее даже немного обидела, особенно после того, как фанаты начали задавать ей вопросы про алкоголь, учитывая, что она не пьет в принципе.

«Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору. Спортсмены горбятся каждый день и не будут разрушать все созданное своим трудом подобными действиями. Мне захотелось заступиться за фигуристов.

Но в общем и целом этот сериал оставил положительные эмоции. Здорово, что фигурное катание так популяризируется, что стали снимать фильмы, такие огромные проекты», — подытожила Медведева.

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Небольшая лекция Жени об алкоголе в фигурном катании и о сериале «Spinning out» • Hi, guys! This is my first stream on English so excuse my accent and my English. I'm here to tell you something real quick. Something a lot of you guys have been asking me about "Spinning Out". And first of all, I want to tell you that I am really happy to see Jonathan [JVN] and Johnny [Weir] and small Greyson, this is so good for them. But I'm here to tell you that a lot of yous guys have been texting me "Is it true that figure skaters are drinking that much?" and for me, it is not right, like no, I can tell you that... this is the only reason why I'm doing this livestream, because that amount of alcohol involved in this, that is on Netflix and a lot of people are watching this, it is making me very upset and sad when you are texting me like "are you drinking that much?" "are you drinking alcohol in your daily life?" like I can tell you that none of the skaters are drinking alcohol at all during preparation. I am telling you for myself, I am not drinking at all. I don't want other people to think that figure skaters are alcoholics. And in that show it's too much alcohol, I don't think it is right. I can tell you that if you're preparing for the Olympics, for a big competition, you are tracking everything. Every piece of food you take, you try to count every calorie, you don't even think about alcohol, it is dumb, it will bring down your result. Do not trust any movie, because the truth is really different. We feel some kind of responsibility, especially high level skaters, we are not allowing ourselves to do this dumb stuff. But all in all, I like this show, it is fun, some stuff is true, some stuff is not. We take a lot of supplements by the way - you ask about the pills the figure skaters take during the movie - we take a lot of supplements, like Vitamin D and Magnesium and lots, lots, lots of stuff so yeah, those are the pills. Because it is easier to take one more Vitamin D than to lay under the sun for two hours. • Transcript cr.: medvedevanation #evgeniamedvedeva #евгениямедведева

Публикация от Evgenia Medvedeva Fan Group (@team.moonbear)