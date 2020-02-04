«Без тебя скучно»: что происходит в жизни Медведевой и Загитовой

Прокаты на озере и отказ общаться с фанатами

Жизнь Алины Загитовой после приостановки карьеры продолжает развиваться в ритме шоу. В данный момент девушка находится в Цюрихе и готовится к выступлению на гала-вечере Art On Ice.

А совсем недавно она выступала на экзотическом концерте Ирины Слуцкой прямо на льду замерзшего озера. Во время финальных репетиций на свежем воздухе фигуристы благоразумно оставались в шапках и верхней одежде — Алина, например, элегантно размахивала руками в бежевой шубе.

Однако на самих шоу, которые проходили вечером, когда уже основательно стемнело, спортсмены мужественно катались лишь в костюмах для выступлений, и Загитова не стала исключением.

Так, олимпийская чемпионка показывала свой знаменитый номер в образе Лары Крофт под песню «Survivor» лишь в юбке и кожаной куртке, которую еще и по замыслу программы эффектно снимала, оставаясь в одном топике.

В плане контента Загитова не шла на упрощение — все так же показывала тройные лутц и флип (разве что во время участия в соревнованиях она объединяла один из них в каскад с еще одним прыжком).

При первом прокате «Survivor» на озере фигуристка допустила падение с флипа, но на втором шоу уже сумела откатать чисто.

После одного из выступлений Загитовой фанатки внезапно прорвались к ней и вручили цветы, заявив, что в фигурном катании «без тебя скучно». Как оказалось позже, это было правильным решением, поскольку олимпийская чемпионка не явилась на обязательную пресс-конференцию и автограф-сессию с болельщиками.

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«Люди приехали на шоу из разных городов и были в недоумении. Сейчас все их негодование выплескивается в соцсетях.

Многие покупали билеты именно ради встречи с Загитовой, которая бросила: «Не хочу ни с кем общаться!» и была такова. Теперь поклонники предъявляют претензии организаторам,

которые никак не могли повлиять на сложившуюся ситуацию», — цитирует «СтарХит» устроителей шоу.

Загитова никогда не была особо публичной личностью — во время активной карьеры она могла ничего не публиковать в соцсетях по несколько месяцев, так что неудивительно, что теперь нескончаемая череда обязательных активностей с фанатами после шоу выбивает ее из колеи.

Между тем впереди у фигуристки запланировано еще много мероприятий, так что адаптироваться к новой реальности в любом случае придется.

С 6 по 9 февраля олимпийская чемпионка будет выступать в Цюрихе, 11-го числа — в Лозанне, 13 и 14 — в Базеле, а 15 и 16 февраля — в Давосе.

29 марта она должна принять участие в шоу сборной России в Москве, 31-го — в мероприятии «Чемпионы на льду» в Казани, 3 апреля — в Перми, 8-го — в Санкт-Петербурге, а с 10 по 12 апреля — на Тайване.

Практически нет сомнений, что Загитова вольется и в новую волну весенних и летних шоу, состав которых обычно объявляют по окончании соревновательного сезона, когда спортсмены заканчивают выступление на чемпионате мира.

Объявляя о приостановке карьеры, фигуристка обещала, что продолжит заниматься с группой Этери Тутберидзе. В перерывах между разъездами на гастроли она действительно это делает и выкладывает фотографии из Хрустального, вызывающие всплеск ностальгии.

Один из тренеров группы Тутберидзе Сергей Розанов подтвердил, что спортсменка не забрасывает тренировки, однако отметил, что одновременно с этим она «занимается другими своими делами».

«Сейчас она выступает в ледовом шоу Art on Ice в Швейцарии. У нее насыщенный график», — пояснил специалист «СЭ».

Тренировки в Мексике и лекция об алкоголе в жизни фигуристов

Евгения Медведева завершила свой сезон практически вровень с Загитовой — после короткой программы на чемпионате России в Красноярске, где у нее неожиданно сломался конек.

Почти весь январь девушка провела в Москве, где так же, как и Алина, каталась в шоу и участвовала в коммерческих мероприятиях.

Например, она устроила мастер-класс специально для певицы Монеточки, научив ее скользить назад.

А в конце февраля фигуристка проведет несколько тренировочных занятий в Мексике для своих местных фанатов.

Тем не менее бросается в глаза, что Медведева не участвует в таком огромном количестве мероприятий, как Загитова, но дело здесь вряд ли в отсутствии предложений. Скорее всего, объясняется это тем, что Евгения точно будет выступать в следующем сезоне и перед напряженной подготовкой, в рамках которой явно будет поставлена цель довести до ума четверной сальхов, ей нужно немного разгрузиться эмоционально.

Так что сейчас двукратная чемпионка мира часто выкладывает фото с собакой и друзьями, смотрит сериалы...

Один из них — «Spinning out», посвященный фигурному катанию, — она даже решила подробно прокомментировать в прямом эфире своего Instagram. Девушку зацепили многочисленные комментарии о том, что, судя по этому сериалу, фигуристы часто употребляют алкоголь.

«У меня даже напрямую интересовались: «Евгения, а ты правда так много пьешь?» Судя по всему, люди сопоставляют сериал и реальную жизнь. Ведь там главная героиня мечтает попасть на Олимпийские игры, а я в них участвовала.

И эта героиня чуть ли не каждый вечер выпивала в баре большое количество алкоголя. Но это неправильно! И это неправда! Фигуристы себе такого не позволяют. И я не думаю, что кто-либо из спорта высоких достижений позволяет себе настолько расслабиться», — отметила Евгения.

Спортсменка призналась, что эта часть образа главной героини ее даже немного обидела, особенно после того, как фанаты начали задавать ей вопросы про алкоголь, учитывая, что она не пьет в принципе.

«Пожалуйста, не верьте интернету и всему, что показывают по телевизору. Спортсмены горбятся каждый день и не будут разрушать все созданное своим трудом подобными действиями. Мне захотелось заступиться за фигуристов.

Но в общем и целом этот сериал оставил положительные эмоции. Здорово, что фигурное катание так популяризируется, что стали снимать фильмы, такие огромные проекты», — подытожила Медведева.