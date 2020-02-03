«Кризис затянулся»: руководство ВФЛА подало в отставку

3 февраля состоялось внеочередное заседание руководства Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вместе с новым министром спорта России Олегом Матыциным. И его итоги оказались ошеломительными. Так,

на заседании было принято решении об увольнении всего руководства ВФЛА. А точнее — президиум ведомства самостоятельно подал в отставку.

Данные итоги хоть и стали громкими, но вместе с этим ожидаемыми. Своего статуса соответствия федерация лишилась еще в ноябре 2015 года и по сей день вернуть его не может. А с ноября 2019-го Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) и вовсе приостановила процесс восстановления российской организации, из-за чего все «чистые» отечественные легкоатлеты лишились возможности выступать на международных турнирах. По словам Матыцина, решение о роспуске нынешнего руководства ВФЛА было вынужденным.

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«Кризис в российской легкой атлетике длится уже пять лет и всем очевидно, что он затянулся. Наша общая цель - оперативно нормализовать взаимодействие с World Athletics для восстановления членства. Ближайшие задачи - принять необходимые дополнительные меры, направленные на борьбу с допингом, и сохранить нашим спортсменам возможность выступать на международных соревнованиях», — приводит слова министра спорта пресс-служба ВФЛА.

Помимо роспуска президиума федерации на заседании также было принято решение не просто о сложении полномочий со всего руководства, но и передачи их рабочей группе Олимпийского комитета России (ОКР). Отмечается, что эта группа будет участвовать в организации грядущих выборах нового руководства ВФЛА, которые пройдут на конференции 28 февраля, а также будет полностью взаимодействовать с World Athletics, независимым легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU), рабочей группой World Athletics и другими международными организациями.

Итоговый отчет прошедшего заседания выглядит следующим образом:

1) передать действующей Рабочей группе ОКР по восстановлению членства ВФЛА в международной федерации полномочия по организации и проведению внеочередной выборной конференции ВФЛА, намеченной на 28 февраля 2020 года;

2) передать Рабочей группе ОКР полномочия по взаимодействию с World Athletics, AIU, рабочей группой World Athletics и другими международными организациями;

3) всем членам Президиума ВФЛА добровольно сложить с себя полномочия и подать в отставку.

Данное решение также прокомментировал глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус. По его словам, отставка руководства ВФЛА была ожидаемой ввиду проблем, свалившихся на ведомство за последние полгода. При этом он подчеркнул, что прийти к этому решению было необходимо намного раньше.

«Время у нас есть, но, к сожалению, зимний сезон уже почти ушел. Остались некоторые соревнования внутреннего уровня. Но у нас достаточно времени, чтобы предпринять все достаточные меры, чтобы обеспечить максимум — нейтральный статус для наших легкоатлетов на Олимпийских играх. Легкая атлетика — королева спорта, это особый вид. Чемпионаты мира, Кубки проходят в необычной обстановке, на неповторимом уровне. Легкоатлеты бьются за то, чтобы участвовать во всех международных стартах, не только Олимпиаде. Это очень важно, мы должны полноценно участвовать во всех соревнованиях Международной легкоатлетической федерации», — цитирует Гануса Sport24.

Серьезный намек на то, что президиуму ВФЛА будет предъявлено требование сложить с себя полномочия, произошел еще 31 января, когда Министерство спорта временно лишило ведомство государственной аккредитации — до 1 марта. Тогда Матыцин подчеркнул, что лишенная статуса соответствия организация за весь период решения вопроса о восстановлении не приняла достаточных для этого мер.

К этому в свою очередь привели намерения AIU, предложившего руководству World Athletics полностью исключить ВФЛА из своего состава. Данное предложение Международная ассоциация легкоатлетических федераций приняла во внимание и согласилась рассмотреть в середине марта. Причиной же столь серьезных санкций послужило так называемое «дело Лысенко».

Еще в августе 2018-го российский прыгун в высоту Данил Лысенко был временно отстранен за пропуск трех допинг-тестов в течение одного соревновательного года. Сам спортсмен объяснил это тем, что не мог сдать анализы из-за проблем со здоровьем и предоставил медицинские справки, которые, как выяснилось позже, оказались поддельными. В фальсификации документов Лысенко признался, но отметил, что решение о подмене было принято с подачи тогдашнего руководства ВФЛА в лице его экс-главы Дмитрия Шляхтина. Тот обвинения в свой адрес отверг, однако дисциплинарный орган AIU все-таки временно отстранил его со своей должности, а вместе с ним — самого Лысенко, его личного тренера Евгения Загорулько, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову. Впоследствии Шляхтин подал в отставку, а исполняющим обязанности президента ВФЛА стала Юлия Тарасенко.

От ВФЛА же AIU также ожидал объяснений по поводу произошедшего и даже шел навстречу российскому ведомству, регулярно отодвигая сроки. Однако федерация ответа так и не отправила. В World Athletics в свою очередь заявили, что действительно готовы принять «самые жесткие санкции» в отношении ВФЛА, если те «не раскаются и не признаются в совершении махинаций».

«Вопрос об исключении ВФЛА будет зависеть от того, когда россияне ответят на наше письмо. Дальше будет избран один из двух путей в зависимости от реакции ВФЛА. Следующее очередное заседание совета состоится в марте. Не исключаем, что World Athletics полностью исключит ВФЛА из числа своих членов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена статуса соответствия кодексу World Athletics еще в ноябре 2015 года, из-за чего отечественные легкоатлеты были не допущены до летней Олимпиады-2016, а на остальных международных турнирах выступали под нейтральным флагом. Данный статус выдавался спортсменам из России в исключительном порядке. Однако в ноябре 2019-го World Athletics в связи с трудностями «дела Лысенко» приостановила процесс восстановления ВФЛА. Из-за этого российским спортсменам теперь отказано в предоставлении даже нейтрального статуса, что в свою очередь ведет к запрету на участие в международных соревнованиях.