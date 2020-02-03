«Даже накинул»: Кокорин ответил Уткину о зарплате в «Зените»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал заявление известного спортивного журналиста и блогера Василия Уткина, отметившего, что после освобождения из колонии футболист в питерском клубе стал получать 20 тыс. рублей в месяц.

«По контракту я не могу разговаривать на эту тему. То, что Уткин сказал… В принципе, он мне даже накинул», — заявил атлет в эфире телеканала «Звезда».

Что интересно, другие слова Уткина о своей карьере Кокорин пока ни опровергать, ни подтверждать не стал. Хотя порассуждать было о чем. Так, телекомментатор благодаря своим источникам разузнал, с чего началась странная история нападающего со ссылкой в «Зенит-2». Как отмечал Уткин, данное решение руководства петербуржцев было принято исключительно из-за отказа Кокорина переходить на правах аренды в «Сочи» до конца текущего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ). Теперь крайне маловероятно, что Кокорин перейдет в другой российский клуб.

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Еще больше запутывает ситуацию с игроком, блиставшим на первом сборе основной команды из Санкт-Петербурга, позиция наставника «Зенита» Сергея Семака, который продолжает поддерживать своего подопечного в непростое для него время.

«Так же, как и до Саши, до меня донесли информацию, что он не едет с нами на второй сбор. Я свою позицию уже прояснял и повторю в очередной раз: как главный тренер я не вижу ни одной причины, по которой его нужно было бы отправлять в аренду, но все решается на уровне руководства. Считаю, что в ближайшее время руководство клуба выступит с заявлением и все расскажет», — приводит слова специалиста пресс-служба «Зенита».

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Данное решение выглядело достаточно аргументированным в контексте большого простоя Александра, если бы не яркая игра нападающего в зимних товарищеских матчах за «Зенит» и хет-трик в ворота «Аль-Увайнаха».

Так или иначе, в штабе действующего чемпиона России подтвердили договоренность с южанами о трансфере. Однако затем отчим и агент нападающего заявили о том, что Кокорин не собирается покидать город на Неве. В ответ «Зенит» опубликовал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не было.

«Принципиально ли для меня было не ехать в «Сочи»? Принципиально, но не то чтобы принципиально. Просто обстоятельства так сложились. Если бы все это было по-другому, то могло бы… быть по-другому. Я возвращался в «Зенит», и у меня были свои амбиции и планы», — так объяснял свое решение спортсмен.

Как итог, готовиться к возобновлению сезона Александру придется уже с «Зенитом-2».

Основной же причиной негативных изменений в карьере некогда самого перспективного и яркого форварда страны стало тюремное заключение, которое последовало 8 октября 2018 года. Тогда Александр вместе со своим братом Кириллом, а также экс-полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев с другом Александром Протасовицким стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала компания повздорила с водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталием Соловчуком, который в результате конфликта был избит, а уже позднее в одном из кафе на Никитской улице от молодых людей досталось главе отдела Минпромторга Денису Паку и директору НАМИ Сергею Гайсину.

Впоследствии спортсмены сами явились в МВД. Было возбуждено дело по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации 213 («Хулиганство») и 116 («Побои»), которую позже следствие переквалифицировало на статью 115 — «Легкий вред здоровью».

За восемь месяцев в СИЗО «Бутырка» в судьбе футболистов и их друзей так ничего и не изменилось в лучшую сторону: 8 мая Мамаев и Протасовицкий получили тюремные сроки на 1 год и 5 месяцев, Кокорины — на 1 год 6 месяцев, а уже 13 июня Московский городской суд, рассмотрев апелляцию на приговор, оставил наказание в силе. 9 июля братьев Кокориных и Мамаева доставили в исправительную колонию №4 Белгородской области, Протасовицкий же был отправлен отбывать наказание в другую колонию под Брянском.

17 сентября футболисты вышли на свободу по УДО. Павел тут же расторг соглашение с «быками» и подписал контракт с «Ростовом», тогда как Александр без колебаний остался в «Зените».

Последствия этого решения в настоящий момент и сказываются на карьере атлета.