«Не оправдал ожиданий в «Локо»: что в Испании пишут о Смолове

Вечером 30 января, за сутки до закрытия зимнего трансферного окна, в Сети разлетелась новость о неожиданном уходе Федора Смолова из московского «Локомотива» в Европу. Новой командой 29-летнего российского нападающего стала испанская «Сельта», которая позднее, не дожидаясь итогов медицинского обследования, официально объявила о трансфере. Остаток этого сезона Смолов проведет в клубе из Виго на правах арендного соглашения, а по его окончании «кельты» смогут воспользоваться правом полного выкупа футболиста. По данным СМИ, сумма последующего трансфера может составить €6 млн.

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Переход Смолова в «Сельту» оказался настолько внезапным, что вполне ожидаемо вызвал бурную реакцию среди как российских болельщиков и экспертов, так и испанских. Испанцы, комментируя состоявшийся трансфер, не стали скромничать и осыпали форварда «Локо» кучей комплиментов. Первыми, что естественно, выступили сами «кельты».

«Опыт, талант, впечатляющее количество результативных действий и голевое чутье… «Сельта» усиливает атакующую линию Федором Смоловым, который в своей карьере сделал «Краснодар» топ-клубом, а также является одним из лидеров нынешнего «Локомотива». Мы рады объявить о переходе Федора в наш клуб, где он проведет остаток сезона», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте «Сельты».

Позднее пресс-служба испанского клуба в Twitter опубликовала два мема. На одном из них Смолов изображен с Александром Мостовым, на втором — еще и с Валерием Карпиным. Мостовой и Карпин в один период вместе выступали за «Сельту» и успели закрепить свои имена в истории команды. Мостовой и вовсе является едва ли не российской легендой клуба, а также обожаем среди болельщиков в Испании — именно в Виго российский футболист получил прозвище «Царь». К слову, он также отреагировал на переход «нового русского» в «Сельту», опубликовав у себя в Instagram те самые два мема, которые в итоге позаимствовали в Испании.

«Мостовой одобряет! Вот так наш «Царь» приветствует своего земляка в «Сельте»! — написали в клубе.

Mostovoi approves! Con estas dos imбgenes en Instagram, el Zar Mostovoi da la bienvenida al Celta a su compatriota @smolovfedor_90 pic.twitter.com/hTxYnnaN3f — RC Celta (@RCCelta) January 31, 2020

Болельщики клуба из Виго переход Смолова оценили в большинстве своем положительно — слова восхищения вроде «Vamos!» присутствуют едва ли не в каждом сообщении. Один из фанатов и вовсе сменил в Twitter имя на «Smolovismo».

«Забей как можно больше мячей в футболке «Сельты»! — написал он.

a marcar muchos goles con esa camiseta — Smolovismo (@sauldelaxes) January 31, 2020

Поклонники клуба также посчитали, что российский форвард сможет составить качественную конкуренцию нынешнему нападающему «Сельты» Яго Аспасу. А некоторые и вовсе выразили мнение, что испанскому лидеру атаки «кельтов» пора уходить из команды.

Сравнение с Аспасом, кстати, оказалось вполне уместным. Смолов на прошедшем летом 2018-го в России чемпионате мира должен был стать одним из лидером российской сборной, но в итоге провалился. Причем запомнился он не столько отсутствием результативных действий, сколько своей неудачей в серии пенальти четвертьфинального матча с хорватами. Тогда Смолов решил исполнить свой удар в стиле Паненки, но переиграть хорватского голкипера не сумел. В таком же стиле пробил и Аспас в серии 11-метровых ударов в матче… с Россией. Именно удар Аспаса тогда ногой отразил Игорь Акинфеев и вывел команду в четвертьфинал.

— назначьте Смолова штатным пенальтистом.

— он уж точно лучше Аспаса.

better than Aspas — Arтuro (@arturomnueve) January 31, 2020

Впрочем, нашлись и те, кто трансфер Смолова считает несколько сомнительным.

«Это отличный нападающий. Но неизвестно, как он себя здесь проявит. Посмотрим», — написал пользователь sanchez_gabrii в комментариях к публикации «Сельты» в Instagram.

Другой подписчик оказался более категоричным, вспомнив прошлое Федора в роттердамском «Фейеноорде».

«Неизвестно, как он адаптируется к новому клубу, к новому городу. Вряд ли он знает испанский язык. Он только-только покинул Россию, в Нидерландах он закрепиться не смог. Руководство «Сельты» продолжает подписывать игроков, которые оказались ненужными в своих командах. Но я буду рад ошибиться в своих сомнениях. Тем более что Смолов, видимо, обладает амбициозными целями, раз решил покинуть зону комфорта в более слабой лиге Европы»,

— отметил dani_1923_.

В испанских СМИ вниманием переход Смолова в «Сельту» также не обделили. Например, газета AS ожидаемо вспомнила, что нападающий «Локомотива» станет первым российским футболистом в Виго после Мостового и Карпина.

«Сельта» возвращается к временам Мостового и Карпина. Клуб из Виго спустя почти 20 лет вновь делает выбор в пользу русского таланта в своей атакующей линии», — написано в заметке.

Более оригинально к анонсу трансфера подошли в мадридском издании Marca, опубликовавшем статью под заголовком «Смолов: ящик с сюрпризами». Во-первых, в испанской газете охарактеризовали Смолова как «одаренного и талантливого нападающего». А также вспомнили игру российского форварда в товарищеском матче против сборной Испании, который состоялся в ноябре 2017 года. Тогда именно дубль Смолова спас команду Станислава Черчесова от поражения, дело кончилось ничьей — 3:3.

«Испанские болельщики до сих пор помнят Смолова. Именно он великолепно сыграл против Испании в товарищеском матче в Санкт-Петербурге, забив два мяча. Для него тот вечер определенно был прекрасен», — написали авторы.

Во-вторых, журналисты Marca обратили внимание и на личную жизнь Смолова. В этой части место нашлось и его бывшей жене Виктории Лопыревой, который была послом чемпионата мира — 2018, и Марии Юмашевой, внучке первого президента России Бориса Ельцина.

«Смолов часто находится на полосах российских газет. Он был женат на модели Виктории Лопыревой, обладательнице титула «Мисс Россия — 2003» и после ФИФА на последнем мундиале. В 2015 году пара развелась. Сейчас же сердце Федора принадлежит Марии Юмашевой, внучке бывшего президента России Бориса Ельцина. Ей всего лишь 17 лет, но уже известно, что Смолов намерен жениться на ней, когда ей исполнится 18 лет», — говорится в заметке, к которой также оставлена пара комментариев болельщиков «Сельты».

«В «Локомотиве» он совершенно не оправдал ожиданий, которые были возложены на него после отличной игры за «Краснодар». Нам лишь предстоит надеяться, что он улучшит нашу атаку», — написал пользователь с никнеймом ekdal.

«Трансфер Смолова — это хорошие новости. Федор, ваши соотечественники Карпин и Мостовой сотворили историю и оставили вам все лучшее. Надеюсь, вы продолжите их дело и поможете нам выполнить цели на сезон!» — добавил celtaenirlanda.

В текущем сезоне Федор Смолов провел 19 матчей во всех турнирах, забив четыре мяча и сделав столько же результативных передач. «Сельта» после 21-го тура в чемпионате Испании занимает 18-е место в турнирной таблице, располагаясь в зоне вылета.