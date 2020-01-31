«Не боролись с допингом»: Минспорт лишил ВФЛА госаккредитации

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) находится на грани ликвидации. 31 января Министерство спорта России приняло решение о временном лишении ведомства государственной аккредитации срок до 1 марта. Вердикт оказался ожидаемым ввиду проблем, которыми ВФЛА сама себя окружила за последние несколько месяцев. Причина санкций в отношении федерации — недостаточные меры по борьбе с допингом. Об этом публично заявил новый министр спорта Олег Матыцин, назначенный на данную должность 21 января вместо Павла Колобкова.

Реклама

«Данное решение было принято в силу того, что ВФЛА не приняла достаточных мер по борьбе с допингом и не выстроила конструктивного диалога с международной федерацией. Мы понимаем весь кризис сложившейся ситуации. Будет создана рабочая группа по подготовке выборов 28 февраля. Надеюсь, они пройдут в конструктивном диалоге, надеюсь на обеспечение интересов чистых спортсменов, обеспечение их участия в международных соревнованиях даже в нейтральном статусе и в дальнейшем полному восстановлению ВФЛА», — цитирует Матыцина РИА «Новости».

Последней каплей стало недавнее заявление дисциплинарного органа Athletics Integrity Unit (AIU), который 29 января рекомендовал Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) исключить ВФЛА из своего состава.

Поводом к радикальным мерам, как утверждает AIU, против российского ведомства стало его бездействие в деле прыгуна Данила Лысенко, временно отстраненного еще в августе 2018-го за пропуск трех допинг-тестов в течение одного соревновательного года. Изначально спортсмен утверждал, что не сдал анализы из-за болезни, однако затем выяснилось, что его медицинские документы оказались поддельными. Сам Лысенко признался в махинациях, подчеркнув, что пошел на это с подачи руководства ВФЛА — в том числе и тогдашнего главы организации Дмитрия Шляхтина. В конце ноябре прошлого года дисциплинарный комитет временно отстранил последнего от должности, а вместе с ним еще шестерых человек: самого Данила Лысенко, его личного тренера Евгения Загорулько, исполнительного директора федерации Александра Паркина, главу региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артура Карамяна, начальника отдела спортивных программ ВФЛА Елену Орлову и антидопингового координатора федерации Елену Иконникову.

Шляхтин обвинения в фальсификациях отверг, но позднее подал в отставку с поста президента ВФЛА. Его место временно заняла вице-президент федерации Юлия Тарасенко. Выборы же президиума пока назначены на 28 февраля. Их же, к слову, ожидает и министр спорта.

В AIU, несмотря на готовящиеся реформы в ВФЛА, разбирательства по «делу Лысенко», впрочем, не прекратили. От России в дисциплинарной комиссии по-прежнему ожидают объяснений о проведенных махинациях, а именно — признаний в совершенном. Изначально федерация должна была направить ответ на обвинения еще 12 декабря прошлого года. Затем дедлайн перенесли на января, а потом еще раз — на 16 января. Однако в AIU объяснений от ВФЛА не дождались, хотя 23 января руководство российского ведомства заявило, что все данные были отправлены.

Несмотря на это, AIU все-таки предложил World Athletics исключить ВФЛА из своего состава. В международной организации в ответ на это подчеркнули, что рассмотрят этот вопрос в марте и даже готовы применить к россиянами «самые жестокие санкции, если те не признаются в махинациях».

«Вопрос об исключении ВФЛА будет зависеть от того, когда россияне ответят на наше письмо. Дальше будет избран один из двух путей в зависимости от реакции ВФЛА. Следующее очередное заседание совета состоится в марте. Не исключаем, что World Athletics полностью исключит ВФЛА из числа своих членов», — приводит ТАСС заявление пресс-службы Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которое также выразило готовность обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) для решения вопроса.

Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики была лишена статуса соответствия кодексу World Athletics еще в ноябре 2015 года, из-за чего отечественные легкоатлеты были не допущены до летней Олимпиады-2016, а на остальных международных турнирах выступали под нейтральным флагом. Данный статус выдавался спортсменам из России в исключительном порядке. Однако в ноябре 2019-го World Athletics в связи с трудностями «дела Лысенко» приостановила процесс восстановления ВФЛА.

Из-за этого российским спортсменам теперь отказано в предоставлении даже нейтрального статуса, что в свою очередь ведет к запрету на участие в международных соревнованиях.

Критическая ситуация в итоге привела к радикальным мерам со стороны нового руководства министерства спорта. По мнению Юрия Гануса, главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое решением исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) от 9 декабря 2019-го было также лишено статуса соответствия, временное лишение ВФЛА госаккредитации оправдано, он также подчеркнул, что подобные санкции необходимо было применить еще во времена Павла Колобкова.

«Это вопрос не уставных процедур, это вопрос чрезвычайных мер. Самое главное — какой будет результат. Сейчас нужны грамотные, направленные шаги по восстановлению членства ВФЛА, а не борьба за власть, которую там устроили. То, что я вижу, что сделали сегодня — это уже крайние, чрезвычайные меры. Позиция World Athletics принципиальна, дорожные карты уже никого не интересуют.

Ситуация зашла так далеко, что необходимо выразить свою позицию по знаковым делам, по тому походу, которому будут исповедовать новые представители ВФЛА. Почему раньше не были приняты такие меры? Считаю, что время упущено, ситуация дошла до самого края. Все, что можно было сделать плохого, — все сделано. Права на ошибку у ВФЛА больше нет»,

— цитирует Гануса Sport24.

Преемник Колобкова Олег Матыцин, назвав приостановку госаккредитации у ВФЛА беспрецедентной, озвучил также и условия, по которым та будет восстановлено. А точнее условие — «устранение обстоятельств, послуживших основанием для приостановления действия государственной аккредитации ВФЛА». Иными словами — закрытие «дела Лысенко». А этого, как утверждают в World Athletics, можно добиться только признанием в создании мошеннических схем.

Интересно, что еще накануне до принятия Минспортом радикальных мер с официальным заявлением выступил Олимпийский комитет России (ОКР), поставивший на повестку дня прошедшего заседания вопрос как о сложении полномочий с нынешнего руководства ВФЛА, так и о передаче их рабочей группе ОКР. Именно она должна заняться восстановлением статуса российской легкоатлетической федерации в World Athletics.

«ОКР и Минспорт России подтверждают свою готовность к конструктивному взаимодействию с World Athletics, AIU и структурами, отвечающими за возобновление ранее приостановленной процедуры допуска чистых российских спортсменов и обеспечение их равноправного участия в международных соревнованиях и предстоящих Олимпийских играх», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОКР.

Примечателен еще и тот факт, что руководство национального олимпийского комитета выдвинуло совету World Athletics официальную просьбу отложить вопрос полного исключения из своего состава ВФЛА. Ведь во многом от этого зависит и судьба участия российских легкоатлетов на грядущих Олимпийских играх — 2020 в Токио.

«Выражаем готовность предпринять необходимые шаги в рамках своих полномочий по нормализации взаимодействия между ВФЛА и World Athletics и решению вопросов, связанных с текущим статусом Всероссийской федерации легкой атлетики», — заявили в ОКР.