Битва за финал: Зверев уступает Тиму на Australian Open. LIVE

Красота! Тим вышел к сетке и сильно пробил в корт, но Зверев подготовился к этому маневру, заблаговременно отойдя подальше и сумев грамотно подстроиться. В итоге Александр просто зашвырнул его за спину сопернику — 30:15.
Тим неожиданно попадает в сетку и громко ругает себя за оплошность в безобидной ситуации — 15:15.
Тим начинает с идеальной подачи, которую Зверев принимает очень коряво, сам чуть не падая и отбивая в аут, — 15:0.
Ух ты, Зверев забирает свою подачу! Счет во втором сете 5:4 — впереди все еще Тим. Навяжет ли Александр борьбу на чужой подаче?
40:30 — Зверев неожиданно пробил в противоположный от соперника угол.
30:30 — Доминик классно пробил по боковой линии, Александр даже не стал бежать.
Зверев подает, а Тиму нужно делать брейк, если он хочет взять второй сет сейчас. Но пока что Александр еще сопротивляется — 30:15.
Тим забирает этот гейм за минуту. Кажется, Зверев уже смирился с поражением во втором сете, где счет на данный момент 5:3 в пользу австрийца.
40:0 — Александр никак не может подстроиться под подачу соперника и регулярно отбивает в сетку и аут.
30:0 — Зверев в простой ситуации отбивает в сетку.
Тим на подаче и быстро выходит вперед — 15:0.
Тим забирает гейм, счет во втором сете — 4:3. Какая же упорная борьба! В решающем розыгрыше австриец здоров вышел к сетке и послал мяч в очень не удобный для Зверева угол. Александр кое-как успел к снаряду, но отбил в аут.
15:40 — Тиму везет, мяч ударяется об трос и приземляется на половине корта соперника.
15:30 — с нескольких попыток Александр зарабатывает первые очки. Он мощно пробивал в корт, но Тим сопротивлялся до последнего и успевал возвращать мяч, зажигая «свечу». Тем не менее в конце концов Зверев пробил так, что справиться было невозможно.
Зверев неудачно начинает на своей подаче — 0:30. В последнем розыгрыше он решил отбить мяч в воздухе, не давая ему приземлиться, но угодил в сетку.
Зверев подлетел к сетке и сыграл укороченным, Тим с трудом догнал мяч и отбил свечой, но это лишь помогло Александру красиво закончить — он дождался снаряда и со всей силы вогнал его в корт без шансов для соперника. Зверев забирает этот гейм, а счет во втором сете становится 3:3.
15:40 — Зверев уже в шаге от брейка. Тима пытаются поддержать болельщики из разных стран, кто-то даже кричит на испанском «Todo bien!» (Все хорошо).
Вот это да! Зверев просто убийственно принял подачу Тима, отправив мяч в противоположный угол пушечным ударом. 15:30!
Тим на подаче, счет уже 15:15. Зверев начал бороться за второй сет.
Зверев вовремя вышел к сетку и красиво закончил этот гейм в свою пользу! Счет во втором сете становится 3:2 — по-прежнему в пользу Тима.
40:15 — Тим решил поиграть в рискованный теннис и тоже поотбивал в сетку и свечой в аут. Ну, по крайней мере, это было интересно.
Зверев на подаче, но никак не может разбудить в себе зверя (извините за тавтологию) и пока действует с переменным успехом — 15:15. Невынужденные ошибки никуда не исчезают.
Тим забирает гейм прицельным ударом в уголок — это было красиво. Счет во втором сете уже 3:1 в его пользу!
Сильные попадания Тима приводят к тому, что Зверев не может толком подстроиться, и от его ракетки мяч вылетает в аут — 40:15.
Неожиданно Тим сам ошибается и бьет в сетку — 30:15.
Невероятно долго перестреливались оппоненты, но Зверев устал раньше и послал мяч к трибунам — 30:0.
Ух, как мощно начинает Тим на своей подаче! Сильнейший удар в неудобный угол и прямо по задней линии не оставил никаких шансов Звереву — 15:0.
Тим забирает гейм и выходит вперед во втором сете — 2:1! Все-таки участившиеся ошибки Зверева не проходят для него даром и позволяют сопернику вновь обрести уверенность. Какие-то качели, а не матч.
Соперники продолжают обмениваться подарками в виде аутов — 30:40.
0:30 — у Александра пошли аут за аутом. «Давай, Саша!» — пытаются подбодрить его трибуны. Сам теннисист недовольно качает головой. Но тут же ошибается по длине Доминик, и счет становится 15:30.
Зверев начинает на подаче неудачно — 0:15.
Да, Тим берет этот гейм! Счет во втором сете — 1:1. В последнем розыгрыше австриец так круто попал по задней линии, что у Зверева просто не было шансов. «Австрия, Австрия, Австрия!» — скандируют фанаты.
40:15 — Зверев после продолжительной перестрелки отбил в аут. Шанс для Тима взять гейм!
30:15 — Зверев загонял соперника по разным углам и заставил запутаться и отбить в сетку.
На подаче Тим! И впервые за долгое время хорошая подача тут же приносит ему дивиденды — 30:0. Зверев никак не может подстроиться и отбивает в аут.
Этот гейм пролетел секунд за 30. Доминик продолжил ошибаться почти на каждом ударе, и Зверев забрал все под ноль. Счет во втором сете — 1:0 в пользу Александра.
Второй сет начался! Зверев подал, а затем неожиданно пробил укороченным. Тим с трудом добежал, но не сумел достаточно поднять мяч и отправил его в сетку — 15:0.
Тим снова бьет в сетку и помогает Звереву оформить победу в первом сете — 6:3! Очень любопытный получился сет: сначала доминировал австриец, а Александр искал свою игру, а затем ситуация перевернулась с ног на голову, словно по мановению волшебной палочки, и Зверев без особых усилий дожал оппонента. Это было похоже на преимущество за счет класса. Но игра еще не окончена.
Больше у Зверева. После короткой перестрелки Тим, пытаясь попасть точно по задней линии, переборщил с силой удара.
Однако забрать гейм с первой попытки не получается — Доминик попадает в сетку. Ровно.
40:30 — Тим выходит вперед! То ли Зверев устал, то ли сам австриец сумел собраться.
И снова аут у Зверева — 30:30.
Ошибка Зверева! Он пытался аккуратной свечой отправить мяч за спину сопернику, но тот улетел в аут — 15:30.
На подаче Тим, но пока что справляется он неудачно. В первом розыгрыше послал мяч в аут, а во втором пробил укороченным и попал в сетку — 0:30.
Просто невероятно быстро Зверев забирает этот гейм, словно Тима выключили из источника питания. Счет в первом сете — 5:3 в пользу Александра.
Зверев начинает на своей подаче успешно — уже 30:0.
Очередной аут в исполнении Тима приводит к тому, что Зверев без каких-то титанических усилий берет этот гейм и выходит вперед в первом сете — 4:3.
15:40 — череда ошибок и аутов Тима продолжается и, кажется, он сам не понимает, что присходит.
Тим пробил укороченным, но сделал это крайне неумело — Зверев легко догнал мяч и послал его в недосягаемую зону — 15:30.
Однако Доминику удается довольно быстро сравнять счет снайперским попаданием по боковой линии — 15:15.
Тим подает, но первые очки достаются не ему — 0:15. Австриец решил сильно пробить близко к сетке, но угодил прямо в нее.
Ух, это было красиво! Зверев вовремя вышел к сетке и пробил неотразимо для австрийца в противоположный угол. Арена заходится в аплодисментах, а Александр сравнивает счет в первом сете — 3:3.
40:15! Тим так расстроился из-за глупой ошибки, что... продолжил их совершать. В простой ситуации он отправляет мяч за пределы корта.
15:15 — мяч сорвался у Тима с ракетки. Зрители кричат Звереву «Давай, давай!»
Зверев на подаче, но смутить ей соперника не может. Завязывается небольшой обмен ударами, в ходе которого Александр посылает мяч в сетку — 0:15.
И опять детская ошибка Зверева после великолепной подачи Тима — мяч взмывает свечей и улетает куда-то далеко. Австриец легко забирает этот гейм, а счет в первом сете — 3:2 в его пользу.
Как же хлестко и точно в не удобные для Зверева позиции бьет Тим! Только что Александр в очередной раз не сумел подстроиться под мяч и отправил его куда-то на трибуны — 30:0.
Тим на подаче, и он тут же выходит вперед — 15:0.
Игра возобновляется, и Зверев быстро забирает себе гейм — счет в первом сете становится 2:2.
Судье не понравилось обилие влаги на корте (идет дождь, а на харде в такую погоду играть сложно), и он пошел разбираться. Небольшая пауза в матче, боллбои начали протирать корт.
30:40! Доминик дрогнул и дважды подряд отправил мяч в аут!
Счет быстро становится 30:15 в пользу Тима. Зверев пока никак не может справиться с простыми ошибками.
Зверев подал, но после короткой перестрелки Тим отбил так сильно, что соперник не подстроился под мяч и отправил его в аут — 0:15.
О-о-ох... Зверев решил обхитрить соперника укороченным ударом, но обхитрил только себя — мяч летел так слабо, что приземлился на половине корта Александра. В таком забавном стиле Тим выигрывает гейм, а счет в первом сете становится 2:1 в его пользу.
Доминик неожиданно ошибается, и мяч летит в аут — 40:30.
И снова шикарный удар Тима в противоположный от соперника угол и точно по линии! Зверев бежал со всех ног, но все равно не успел — 40:15.
Опять завязалась длительная борьба, и казалось, что в ней уже по традиции победил более терпеливый Тим, а Зверев отбил в аут. Однако после видеоповтора оказалось, что мяч все-таки задел линию! Так что счет остается прежним — 30:15.
Ух, какой мощный удар точно по боковой линии удался Тиму! Просто без шансов для Зверева — 30:15.
На подаче Тима уже 15:15 — соперники обменялись аутами.
Тим сравнивает счет в первом сете — 1:1. Зверев сыграл укороченным, но австриец чудом успел добежать и отбить за спину сопернику. Александр тоже умудрился достать мяч, но вот подстроиться под него уже не сумел и отправил в аут.
15:40 — одну ошибку по длине допустил Доминик.
О-о-очень долго обменивались ударами теннисисты, но первым не выдержал опять Зверев — решил пробить сильнее и отправил мяч за пределы корта. 0:40.
0:30 — Зверев неожиданно посылает мяч в аут. Невынужденная ошибка.
Зверев на подаче. Начинает он очень мощно, сразу перехватывая инициативу в розыгрыше, но Тим постепенно замедляет темп и в долгой перестрелке вынуждает Александра ошибиться — 0:15.
Зверев забирает первый гейм сета. Тим пытался попасть точно в самый угол, чтобы соперник не дотянулся, но получился микроскопический аут.
Какой-то посторонний предмет упал на корт, девочка быстро пробежала и забрала его, чтобы не мешал игре. Публика смеется.
30:40 — Зверев занервничал и в легкой ситуации отбил в сетку!
15:40 — наконец-то точное попадание от Доминика.
0:40! Тим здорово разводил соперника по разным сторонам и собирался добить его очередным ударом в противоположный угол, но снова немного не хватило точности, и мяч покинул пределы площадки.
0:30 — еще одна ошибка Тима, который пытался попасть точно в заднюю линию, но выбил мяч чуть дальше.
0:15 — Доминик атаковал, но переборщил и отправил мяч в аут.
Жеребьевку выиграл Зверев и выбрал принимать первым. Матч начался!
Началась разминка.
Вот такие погодные условия сейчас на Australian Open — 34 градуса, но облачно, душно:
Зверев и Тим уже на корте! До матча совсем чуть-чуть.
В другом полуфинале Новак Джокович довольно быстро расправился с Роджером Федерером — 7:6(1), 6:4, 6:3. Сегодня серб будет внимательно наблюдать за своими потенциальными соперниками по финалу.
Зверев на стадии 1/4 финала одолел известного швейцарца Стэна Вавринку за 2 часа 19 минут со счетом 1:6, 6:3, 6:4, 6:2. Таким образом, Александр должен быть гораздо свежее Доминика сегодня.
Швейцарский теннисист Стэн ВавринкаReuters
В четвертьфинале Тим сенсационно выбил легендарного испанца Рафаэля Надаля в пятичасовом триллере со счетом 7:6 (7-4), 7:6 (7-3), 4:6, 7:6 (8-6 ).
Рафаэль НадальReuters
Начало матча запланировано на 11.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители большого тенниса! Вашему вниманию — текстовая онлайн-трансляция полуфинального матча Australian Open, в котором встречаются австриец Доминик Тим и немец Александр Зверев.