Битва за финал: Зверев уступает Тиму на Australian Open. LIVE

Тим снова бьет в сетку и помогает Звереву оформить победу в первом сете — 6:3! Очень любопытный получился сет: сначала доминировал австриец, а Александр искал свою игру, а затем ситуация перевернулась с ног на голову, словно по мановению волшебной палочки, и Зверев без особых усилий дожал оппонента. Это было похоже на преимущество за счет класса. Но игра еще не окончена.