Теннисная классика: Федерер бьется с Джоковичем. LIVE

На самом Australian Open Федерер и Джокович тоже играли часто. Впервые это случилось в четвертом круге в 2007 году, где швейцарец был сильнее в трех сетах — 6:2, 7:5, 6:3. В том году Роджер взял свой третий титул в Мельбурне. Реванш состоялся годом позже в полуфинале, когда Джокович, шедший к своему первому австралийскому «шлему», тоже выиграл в трех партиях — 7:5, 6:3, 7:6 (7:5). Шагая к своему второму трофею Australian Open, серб снова выбил швейцарца в полуфинале в трех партиях. Случилось это в 2011 году — 7:6 (7:3), 7:5, 6:4. До трех побед на AO в их очных противостояниях подряд Ноле довел дело в полуфинале-2016 — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3. Тогда он, естественно, тоже завоевал трофей.