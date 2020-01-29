Теннисная классика: Федерер бьется с Джоковичем. LIVE

Снова вторая подача у Роджера, потому что на этот раз челлендж показал непопадание с первой. Но и второй подает так, что Новак отвечает в аут — ровно!
Федерер делает все классно со своей второй подачи, завершая смэшем в открытый корт у сетки — 30:40. Но есть еще один скрытый сет-пойнт у серба.
Подача была классной, но прием сразу выровнял игру, и в итоге Джокович в обмене снова заставил соперника сыграть в сетку — 15:40, двойной брейк-пойнт!
Долгий и важный розыгрыш, в котором в сетку играет Федерер — 15:30.
Выжимает ошибку швейцарца Ноле — 15:15.
Федерер берет первый розыгрыш, переигрывая вышедшего к сетке соперника — 15:0.
И с подачи заканчивает третий гейм подряд в свою пользу, сравнивая счет — 5:5!
Два подряд мяча спокойно берет серб — 40:15.
Навылет со второй отвечает серб — 15:15.
Подает Джокович так, что не принимает Федерер, но швейцарец проверяет на аут и оказывается прав. И в розыгрыше со второй подачи Новак играет в аут — 0:15.
Джокович отправляет Федерера в оборону, и в итоге тот играет в сетку — 5:4! Отыграл и этот брейк серб. Еще и под ноль!
И снова ошибается именно Федерер, пытаясь забить виннерс — 0:40, тройной брейк-пойнт!
Долгий обмен косыми ударами после второй подачи. Джокович в итоге находит неудобное продолжение в хавкорт, и Роджер играет в сетку — 0:30.
Федерер выходит подавать на сет. Начинает с двойной ошибки — 0:15.
Неберущейся подачей завершает гейм серб — 5:3.
В размене косыми ударами срывает бэкхенд швейцарец — больше.
Однако Федерер хорош в обороне, а у Новака неожиданно дрожит рука с бэкхенда — ровно.
Не намерен в этом гейме давать швейцарцу сетболов — 40:30.
В розыгрыше после второй подачи отыгрывается Джокович — 30:30.
А вот первая помогает: у сетки загасил мяч после приема швейцарца — 15:30.
Непопадания с первой подачи не помогают Джоковичу — 0:30.
Федерер принимает навылет первую подачу серба — 0:15.
Подача по центру, которую Ноле принимает в сетку — 5:2. В гейме от первой партии Федерер!
И эйс — 40:0.
Свою подачу швейцарец начинает уверенно: очко с первого мяча, а затем выход к сетке и еще один легкий виннерс — 30:0.
Довел-таки этот тяжелейший гейм до своей победы серб — 4:2.
Ох, не попадает Федерер, выйдя к сетке — больше.
Очень острый прием от Федерера, к котором Новак оказался неготов — ровно.
И снова швейцарец играет в сетку после среднего по продолжительности обмена ударами — больше.
Федерер вел розыгрыш, еще и трос после удара серба за него сыграл, но пробивая навылет Роджер угодил в сетку — 40:40!
Проверяет Джокович аут на первой подаче, и оказывается, что он на миллиметры, но попал — 30:40!
В критический момент вторую подачу исполняет так, что соперник принимает в аут — 15:40.
Ошибается Джокович! 0:40 — тройной брейк-пойнт!
Федерер начинает с двух отличных розыгрышей благодаря удачному приему и интуиции (во втором случае) — 0:30.
Третьим эйсом за гейм завершает Федерер дело в свою пользу — 4:1.
Тут же короткий розыгрыш с инициативой подающего и виннерсом со смэша — 40:30.
Остро и неудобно со второй подачи отвечает Джокович, и третьим ударом Роджер бьет в аут, выгребая мяч из-под себя — 30:30.
Крикнул линейный судья аут с подачи. Федерер решил проверить и оказался прав! Еще эйс — 30:15.
Эйс — 15:15.
Зеркальный розыгрыш на подаче Федерера — 0:15.
Остро принимает швейцарец, и Новак отправляет мяч в аут — 3:1! Опять с брейком впереди Федерер.
Джокович снова допускает невынужденную ошибку — в довольно простой ситуации играет в коридор, пытаясь ударить по линии. Меньше и опять брейк-пойнт.
И тут же эйс — ровно.
Весьма уверенно Федерер чувствует себя в разменах пока что. Играет более разнообразно, варьирует удары, и вот Ноле опять бьет в сетку — меньше, брейк-пойнт.
Подачей отвечает серб — ровно.
Джокович гонял по углам Федерера, который бежал за вроде бы уже безнадежным мячом, но обил его свечкой, которую не погасишь навылет. В итоге Роджер выровнял игру, взял инициативу и забил виннерс — меньше, брейк-пойнт!
Обмен косыми ударами, который заканчивается тросом и аутом после выстрела Джоковича — ровно.
Очко за Федерером — 40:30.
В аут бьет Федерер — 40:15.
Обменялись выигранными мячами — 30:15.
На своей подаче Джокович начинает с выигранного розыгрыша — 15:0.
И еще одно попадание Федерера в сетку — 2:1. Есть обратный брейк.
Сеткой в обмене ударами отвечает Федерер — 30:40, брейк-пойнт.
А теперь Джокович допускает невынужденную ошибку, попадая в розыгрыше в сетку — 30:30.
Второе очко тоже за сербом, но тут на помощь швейцарцу приходит подача — 15:30.
И тут же серб начинает с выигранного розыгрыша чужую подачу. Федерер был у сетки, но отстранился от удара, а Ноле попал — 0:15.
И он с первого же переигрывает классным обводящим бэкхендом по линии! 2:0!
Еще одна ошибка Джоковича — 15:40, два брейк-пойнта у Федерера!
А вот на второй подаче Роджер навязывает борьбу и выигрывает розыгрыш классным виннерсом с бэкхенда — 15:30.
Отыгрывает Джокович с подачи очко — 15:15.
Джокович подает, Федерер принимает остро, и серб отправляет мяч в аут по длине — 0:15.
Вторым ударом в открытый хавкорт после приема соперника Федерер все же завершает первый гейм в матче в свою пользу — 1:0.
Еще одна отличная подача — больше.
Короткие розыгрыши сменятся затяжными, но они пока заканчиваются ошибками 38-летнего швейцарца — ровно.
Продолжает Федерер находить шансы для победы в гейме с подачи — больше.
Опять розыгрыш со второй подачи, серб обостряет, и швейцарец бьет в аут — ровно.
Еще одна отличная подача швейцарца — больше.
А теперь острый прием и виннерс вторым ударом от Джоковича — ровно.
Подает Роджер так, что Ноле принимает в аут — больше.
Подача — прием — удар навылет. Ровно!
Со второй подачи отыгрывает один брейк-пойнт Федерер! 30:40, еще брейк-пойнт!
Обоюдоострый розыгрыш со второй подачи Роджера, в котором он завладел инициативой, но сам ударил в сетку — 15:40. Двойной брейк-пойнт.
Отыгрывает один мяч с подачи — 15:30.
Опять не подает первым мячом Роджер. Начинается розыгрыш со второй подачи, где швейцарец допускает простую ошибку по длине — 0:30.
Федерер выходит на подачу и сразу делает двойную ошибку — 0:15.
Сразу оговоримся, что фаворит тут довольно очевиден: Джокович является лучшим игроком в мире на этом покрытии, находится в топовой форме и крушит соперников одного за другим, в то время как Федерер дважды отыгрывался с матчболов в пятисетовых сражениях с австралийцем Джоном Миллманом и американцем Теннисом Сандгреном, у которого в четвертьфинале вообще отыграл семь матч-пойнтов! Такое раньше было с Роджером только один раз за карьеру! Впрочем, списывать его заранее со счетов не стоит. Даже травма паха не должна помешать. Швейцарец никогда не снимался по ходу матчей (у Джоковича 18 отказов), и всегда сражается до конца. С Сандгреном в критический момент он продолжил и доиграл до победы. Сегодня будет сложнее, но произойти может все что угодно.
Теннисисты уже на корте, проводят разминку. Скоро матч, который большинство считает досрочным финалом, начнется.
На счету Джоковича семь титулов чемпиона Australian Open, у Федерера — шесть. Вдумайтесь только: эти ребята выиграли пять последних AO, девять из последних десяти и 12 из последних 14! Кроме них, за 15 лет в Мельбурне по разу выигрывали только Рафа Надаль, Стэн Вавринка и Марат Сафин.
На самом Australian Open Федерер и Джокович тоже играли часто. Впервые это случилось в четвертом круге в 2007 году, где швейцарец был сильнее в трех сетах — 6:2, 7:5, 6:3. В том году Роджер взял свой третий титул в Мельбурне. Реванш состоялся годом позже в полуфинале, когда Джокович, шедший к своему первому австралийскому «шлему», тоже выиграл в трех партиях — 7:5, 6:3, 7:6 (7:5). Шагая к своему второму трофею Australian Open, серб снова выбил швейцарца в полуфинале в трех партиях. Случилось это в 2011 году — 7:6 (7:3), 7:5, 6:4. До трех побед на AO в их очных противостояниях подряд Ноле довел дело в полуфинале-2016 — 6:1, 6:2, 3:6, 6:3. Тогда он, естественно, тоже завоевал трофей.
Кстати, у победителя этого полуфинала будет перед решающим воскресным матчем на день больше на восстановление — Доминик Тим и немец Александр Зверев свое полуфинальное сражение проведут завтра.
Не лишним будет напомнить, что Джокович сейчас является второй ракеткой мира и защищает свой прошлогодний титул в Мельбурне, а Федерер располагается на первой строчке рейтинга ATP. При этом лидер, испанец Рафа Надаль, уже вылетел, уступив в четвертьфинале австрийцу Доминику Тиму.
Сегодня нас ждет юбилейная, 50-я встреча Роджера Федерера и Новака Джоковича! Пока серб впереди со счетом 26-23. Он же лидирует и по сражениям на турнирах «Большого шлема»: 10-6. Последнее состоялось в прошлом году в финале «Уимблдона», когда эти ребята подарили сумасшедший пятисетовик, украсивший сезон не хуже сражения Рафы Надаля и Даниила Медведева в финале US Open. Тогда Федерер имел несколько матчболов, но победил в итоге Джокович — 7:6, 1:6, 7:6, 4:6, 13:12! Правда, после этого они встретились на групповой стадии Итогового турнира ATP, и там уже 38-летний Роджер разобрал своего соперника — 6:4, 6:3.
Встреча запланирована на 11.30 по московскому времени.
Приветствуем всех любителей тенниса на текстовой онлайн-трансляции матча 1/2 финала Australian Open между Роджером Федерером и Новаком Джоковичем.