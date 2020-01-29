Раскаяние или катастрофа: ВФЛА под угрозой полного исключения

Разбирательства между Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) и легкоатлетическим дисциплинарным органом Athletics Integrity Unit (AIU) достигли своего пика. 29 января дисциплинарная комиссия выступила с рекомендацией полностью исключить российское ведомство из состава Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Причиной столь радикальных мер стало, по данным AIU, полное бездействие ВФЛА в так называемом «деле Лысенко». Напомним, что еще в августе 2018 года российский прыгун Данил Лысенко был временно дисквалифицирован из-за пропуска трех допинг-тестов в течение одного соревновательного года. Нарушение антидопинговых правил атлет объяснил проблемами со здоровьем: якобы он не смог сдать анализы, так как проходил лечение. Однако позднее выяснилось, что медицинские документы Лысенко оказались поддельными: справки прыгуна были подписаны врачом, не фигурирующим ни в одной из баз, а по адресу больницы, где спортсмен якобы наблюдался, никакого здания не имеется.

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В фальсификации документов Лысенко в итоге признался самостоятельно, и теперь это дело расследует именно AIU. Сам же прыгун подчеркнул, что пошел на подделку справок не по своему намерению, а по требованию тогдашнего руководства ВФЛА, которое на тот момент возглавлял Дмитрий Шляхтин. В итоге дисциплинарный орган потребовал от российской стороны объяснений. Но ответа так и не последовало.

«В общей сложности у ВФЛА было восемь недель на то, чтобы ответить на обвинения, при этом AIU трижды предоставлял российской организации отсрочку по этому вопросу. AIU считает, что в сложившейся ситуации у ВФЛА было много возможностей ответить на обвинения, но пока этого сделано не было. Правление AIU подготовило рекомендации совету World Athletics рассмотреть возможность наложения самых серьезных санкций, включая рассмотрение вопроса об исключении ВФЛА из состава организации», — говорится в сообщении AIU.

Интересно, что изначально ВФЛА должна была направить объяснения по данному делу еще 12 декабря 2019-го, однако впоследствии дедлайн был перенесен на 2 января, а затем еще раз — на 16 января. Но, как утверждало издание Associated Press, ни в один срок российская организация так и не уложилась. Хотя в ВФЛА 23 января официально сообщили, что все объяснения по «делу Лысенко» были отправлены в AIU.

«Как подтверждал ранее сам Athletics Integrity Unit, ВФЛА направила в AIU свои объяснения в согласованные с ним сроки. Соответствующее подтверждение о получении AIU нашего объяснения у ВФЛА имеется», — приводит заявление российского ведомства РИА «Новости».

Пропущенные дедлайны грозят ВФЛА не только полным исключением из состава World Athletics, но и серьезными финансовыми потерями.

«AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА»,

— говорится в пресс-релизе.

Сложные разбирательства по «делу Лысенко» привели к реформам в структуре ВФЛА. Так, 21 ноября все тот же дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit временно отстранил Дмитрия Шляхтина с поста главы федерации. Помимо него в фальсификации документов прыгуна были обвинены еще шесть человек: сам Данил Лысенко, его личный тренер Евгений Загорулько, исполнительный директор федерации Александр Паркин, президент региональной общественной организации «Федерация легкой атлетики Московской области» Артур Карамян, начальник отдела спортивных программ ВФЛА Елена Орлова и антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова.

Шляхтин с вердиктом не согласился и выразил намерение обжаловать обвинения в суде, однако вскоре подал в отставку с поста президента ВФЛА. Сейчас его временно занимает глава Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга и вице-президент ВФЛА Юлия Тарасенко. 28 февраля же на внеочередной отчетно-выборной конференции пройдут выборы нового руководителя федерации.

Напомним, что ВФЛА лишилась статуса соответствия кодексу World Athletics в ноябре 2015 года по рекомендации независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). В частности, российская организация была обвинена в систематических допинговых нарушениях и махинациях. Из-за этих санкций все российские легкоатлеты, за исключением прыгуньи в длину Дарьи Клишиной, не были допущены до участия в летних Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. Впоследствии все отечественные легкоатлеты выступали исключительно под нейтральным статусом: использование и упоминание любой национальной символики было запрещено.

Однако в ходе «дела Лысенко» 22 ноября 2019-го совет World Athletics принял решение приостановить процесс восстановления ВФЛА, что в свою очередь привело к остановке выдачи нейтрального статуса «чистым» российским легкоатлетам.

Из-за этого спортсмены, не имеющие допинговой истории и готовые доказать свою правоту, теперь не имеют права выступать на международных соревнованиях и рискуют пропустить грядущую Олимпиаду-2020 в Токио.