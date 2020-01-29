«Спасибо за четверной»: фигуристка ушла от Тутберидзе в танцы

Из группы Тутберидзе — в танцы на льду

Одна из самых многообещающих учениц Этери Тутберидзе — 14-летняя Алена Канышева — объявила об уходе из одиночного катания.

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Девушка, которая прыгала на тренировках четверной тулуп, завоевывала медаль в финале юниорского Гран-при в конкуренции с Александрой Трусовой, Аленой Косторной и Анной Щербаковой, а также удостаивалась комплимента от японского гения Юдзуру Ханю, не сможет продолжать карьеру одиночницы из-за серьезных проблем со здоровьем.

«Травма, которую я получила в ноябре 2018 года, не позволяет мне выполнять необходимую прыжковую нагрузку, — объяснила Канышева в Instagram. — Хочу поблагодарить команду Этери Тутберидзе за возможность выучить четверной тулуп — это было моей мечтой!

Также хочу поблагодарить всех тренеров, которые работали со мной в одиночном катании — Кафискину Нелли Николаевну, Рослякова Сергея Сергеевича, команду Булычевой Оксаны Михайловны, команду Пановой Светланы Владимировны».

Однако Канышева не намерена совсем уходить из спорта — теперь она попробует себя в танцах на льду. В этом виде нет прыжков, травмоопасных выбросов и подкруток, — только акробатические поддержки и невероятно красивое скольжение.

Впрочем, Алена и в одиночницах выделялась умением обращаться с коньком, так что шансы перестроиться на другой вид фигурного катания у нее определенно есть, хоть это и задача не из легких.

«Буду скучать по одиночному катанию и работать дальше! Обещаю, что приложу все усилия, чтобы выйти на достойный уровень, но уже в танцах на льду», — пообещала спортсменка.

Сказать, что эта новость стала настоящим потрясением, — не сказать ничего. Еще в середине декабря девушка писала, что избавилась от давно мучившей ее боли и приступила к тренировкам в зале.

«Боли нет! На следующей неделе надеюсь выйти на лед и восстановить все! Очень соскучилась по соревнованиям!

Также хочу поблагодарить тренеров за понимание и возможность восстановиться полностью!» — писала фигуристка.

Казалось, что все должно кончиться хорошо: Алена уделила действительно много времени восстановлению после травмы — она не появлялась на льду перед болельщиками еще с открытых прокатов юниоров, которые состоялись в начале августа 2019 года.

Однако уже тогда был тревожный звоночек: девушка не очень хорошо себя чувствовала и не стала демонстрировать в произвольной программе выученный весной четверной тулуп.

«В этом сезоне мы решили четверной пока не вставлять в произвольную программу — была травма, и я некоторое время не могла прыгать.

Лучше откатать чисто, но без четверного. Взять тот же прошлогодний финал Гран-при — Алена Косторная откатала чисто с тройными прыжками, Саша Трусова упала с четверного», — цитировал Канышеву ТАСС.

В тот момент никто даже представить не мог, что этим лирическим прокатом в тренировочном костюме Канышева прощается со зрителями в статусе одиночницы.

Не думала об этом и сама Алена, рассказывая о горячем желании попасть на Игры.

«Я каждый день пересчитываю, попадаю я на Олимпиаду или нет. Я надеюсь туда пробиться и готовлюсь там кататься», — говорила Канышева в эфире Первого канала.

Однако вскоре имя Алены исчезло из списка участниц первого этапа юниорского Гран-при — возможно, травма продолжала беспокоить, и тренерский штаб дал спортсменке время на лечение. Выступление было перенесено на третий этап, затем — на шестой, а потом и на седьмой.

Но девушка так и не смогла приехать ни на один старт и, естественно, не пробилась в финал ЮГП, где в прошлом году взяла бронзу, уступив только Косторной и Трусовой (Щербакова тогда из-за множества падений заняла шестое место).

К тому моменту уже стало ясно, что проблемы со здоровьем весьма серьезные. И в январе спортсменка подтвердила это, попрощавшись с одиночным катанием.

Затяжная травма

Новость об уходе Канышевой из одиночниц кажется особенно обидной на фоне того, что она проводила лишь свой первый сезон в группе Тутберидзе.

Добившись серьезных успехов в команде Светланы Пановой в сезоне-2018/19, фигуристка в марте перешла в Хрустальный, причем, по ее словам, это была во многом инициатива Этери.

«Мне давно предлагали перейти к Этери Георгиевне в группу, говорили, что она была бы рада видеть меня у себя. Сейчас понимаю — зря не шла, это честь — работать в группе такого тренера»,

— признавалась спортсменка.

Спустя месяц после перехода Канышева уже прыгнула четверной тулуп.

Неудивительно, что штаб Тутберидзе очень рассчитывал на свою новую ученицу.

«Канышевой мы сделали две новые программы, которые отличаются от того, что она катала раньше. Это немного новые для Алены образы. Произвольная программа глубокая, музыка трогает за душу. Если Алена выкатает программу, сможет эмоционально передать то, что заложено, это будет не типично юниорская программа, а с прицелом на взрослые», — рассказывал бессменный хореограф группы Даниил Глейхенгауз в интервью для сайта Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

А мать фигуристки Наталья Канышева заявляла о весьма серьезном настрое на успех:

«Мы не думаем о том, сколько лет нашим детям. Они просто идут и делают то, что сами выбрали. Работают».

Однако Канышева так и не представила свой новый тренерский штаб ни на одном турнире, и причиной стала, как она сказала, травма, полученная в ноябре 2018 года, — тогда девушка еще занималась у Пановой в клубе «Снежные барсы». Таким образом, занятия в группе Тутберидзе и разучивание четверного прыжка не имеют отношения к случившемуся.

Характер повреждения, как это обычно бывает в фигурном катании, не раскрывается. Но если травма в итоге привела к уходу из одиночниц, то она должна быть довольно серьезной.

Правда, сразу после получения этого повреждения, в начале декабря 2018 года, Канышева успешно выступила в финале Гран-при и взяла бронзовую медаль.

В обеих программах она установила свои лучшие достижения в сезоне и не допустила ни одной серьезной ошибки. В интервью после соревнований фигуристка рассуждала об усложнении программ и рассказывала об изучении четверных прыжков.

«Я пробовала прыгать сложные прыжки — четверной тулуп и сальхов. Сальхов идет лучше. Но вставлять их в программу пока бесполезно, так как я ни разу не делала их на выезд и чисто. Я могу увеличить сложность программы, если перенесу лутц во вторую половину, а флип — в первую», — размышляла спортсменка.

Также после вполне неплохого проката короткой программы Алена признавалась, что на тренировках исполняет все еще чище.

«В принципе результатом я довольна, но на тренировках катаю раза в три лучше.

Произвольную хочу показать нежную и мягкую, чем короткую. Прыжки мне даются намного легче, чем скольжение и эмоции», — подчеркивала юниорка.

В общем, ни по прокатам, ни по интервью Канышевой нельзя было догадаться, что ее что-то серьезно беспокоит.

После триумфального финала Гран-при она отправилась на международный турнир «Дети Азии», где с результатом 200,36 балла стала второй после кореянки Ю Ён (205,82).

Затем в феврале фигуристка выступила и на юниорском первенстве России — правда, неудачно, заняв лишь девятое место, однако сейчас сложно сказать, связано ли это с травмой. Вскоре после этого, в марте, девушка смогла устроиться в группу Тутберидзе.

Скорее всего, Канышева прошла тщательный медицинский осмотр и сумела показать все нужные прыжки на льду, прежде чем окончательно договориться о работе с новым тренерским штабом. Таким образом, в тот момент ноябрьская травма ее не сильно беспокоила.

Тот факт, что Тутберидзе начала обучать ее четверному и добилась успеха за месяц, также говорит о том, что Алена чувствовала себя хорошо.

Однако со словами самой фигуристки не поспоришь: если она утверждает, что получила повреждение, несовместимое с одиночным катанием, в группе у Пановой, то можно предположить, что с травмой периодически удавалось справляться, а затем происходил рецидив.

Возможно, девушка долго сопротивлялась боли и решила дать себе последний шанс остаться в одиночницах, перейдя в самую успешную группу страны на данный момент, однако затем поняла, что таких серьезных прыжковых нагрузок все же выдержать не может.

Остается только пожелать 14-летней фигуристке удачи в танцах на льду. В конце концов, сама Тутберидзе когда-то ушла из одиночниц в танцы, и в итоге у нее все сложилось весьма неплохо.