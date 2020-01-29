Иск на 144 миллиона: «Локомотив» подал в суд на Геркуса

28 января в базе данных Арбитражного городского суда Москвы появилась информация о том, что московский «Локомотив» намерен судиться с бывшим генеральным директором клуба Ильей Геркусом. Подробностей обращения в суд со стороны «железнодорожников» не было никаких. Известна была лишь сумма исковых требований — почти 145 млн рублей.

А точнее — 144 миллиона 663 тысячи 966 рублей. Данное заявление «Локомотива» уже находится на рассмотрении в суде первой инстанции.

Лишь чуть позднее в руководстве красно-зеленых дали первые комментарии по факту обращения в суд, однако конкретного объяснения своего решения не дали, ограничившись лишь тем, что оно было принято по итогам проведенного аудита, на котором был сформирован ряд вопросов к предыдущему руководству клуба, а в частности — к Геркусу.

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«В соответствии со стандартными процедурами, следующими за сменой руководства, был проведён аудит. По его результатам аудиторы сформировали перечень вопросов к предыдущим руководителям клуба. В связи с отсутствием ответов на заявленный в переписке перечень вопросов клуб был вынужден обратиться в суд для разрешения сложившихся разногласий», — цитирует директора по связям с общественностью «Локомотива» Кирилла Брейдо «Чемпионат».

Из этого заявления следует, что руководство «железнодорожников» уже обращалось лично к Геркусу, покинувшему пост гендиректора клуба в конце декабря 2018 года. Сейчас эту должность занимает Василий Кикнадзе. Еще в марте 2019-го он утверждал, что у него имеются вопросы лично к Геркусу. Касались они в том числе и финансовых аспектов. Накануне обращения «Локомотива» в суд Кикнадзе заявил, что личного общения с Геркусом так и не состоялось — только через юристов в письменном виде.

«Мы не пришли к единому пониманию и трактовке обсуждаемых вопросов. Думаю, разговор еще продолжится. У меня есть официальное заключение аудита и сформированные на его основе вопросы. Будут реализованы определенные процедуры, но это больше дело юристов и аудиторов»,

— говорил Кикнадзе в интервью газете «Известия».

Ответа со стороны Геркуса уже после информации об обращении «Локомотива» в суд ждать не пришлось. В своем Instagram экс-гендиректор красно-зеленых отметил, что искового заявления со стороны клуба еще не получил, а потому не знает, какие конкретно претензии предъявляет ему нынешнее руководство «железнодорожников». Кроме того, Геркус подчеркнул, что за все свое время работы в клубе — а в «Локомотив» он пришел летом 2016 года, по первому времени занимал пост президента москвичей, а после некоторых клубных реформ стал его генеральным директором, — никаких финансовых махинаций не допускал, обсуждая все сделки непосредственно с советом директоров и РЖД — компанией-владельцем «Локо». В своем же заявлении, опубликованном в соцсети, Геркус выразил готовность судиться с красно-зелеными.

«Намерен защищаться в суде и выиграть его, чтобы отстоять свою деловую репутацию, честь и достоинство. Юристы уже работают над этим. Мне скрывать нечего, посмотрим, как клуб объяснит свои действия», — написал Геркус.

Уже позднее экс-генеральный директор «Локомотива» отметил, что не просто намерен судиться с клубом, но и подать к его нынешнему руководству ответный иск.

«Это последовательное действие – сначала нужно выиграть иск, потом подать второй. Самого иска у меня на руках еще нет, поэтому я вообще не знаю, о чем идет речь. Пока вижу только сумму и сам факт подачи иска», — цитирует Геркуса ТАСС.

Илья Геркус пришел в «Локомотив», сменив на посту президента клуба Ольгу Смородскую. В период его правления «железнодорожники» выиграли Кубок России в сезоне-2016/17, а в следующем же стали чемпионами страны впервые за 14 лет. Вместе с собой Геркус в команду привел и Юрия Семина, назначив того главным тренером красно-зеленых. Свою должность легендарный наставник «Локо» занимает и по сей день. В текущем сезоне после 19-ти туров Российской премьер-лиги команда занимает пятое место, имея в своем активе 34 очка. При этом москвичи завершили свои выступления в еврокубках, заняв последнее место в группе D Лиги чемпионов, а также вылетели из розыгрыша Кубка России уже в первом раунде. Что касается Геркуса, то Юрий Семин претензий к своему бывшему начальнику не имеет, хотя во время работы того ряд СМИ сообщал о возможном конфликте двух сторон.

«Это не мой вопрос – я не знаю никаких нюансов, а за финансы я ответственности не нес. Я был в чем-то недоволен Геркусом? Почему Я был доволен тем, что мы стали чемпионами, что мы много выигрывали. И доволен сейчас. Я могу говорить только про спортивную составляющую, эту работу мы выполнили хорошо», — приводит слова Семина «Чемпионат».