«Должен умереть»: фанаты «МЮ» атаковали дом Вудворда

Активная часть болельщиков «Манчестер Юнайтед», выражающая недовольство политикой вице-президента клуба Эда Вудворда, продолжает нападки на руководство. В ходе матча 1/16 финала Кубка Англии против «Транмир Роверс» (6:0) фанаты манкунианцев заряжали скандирования «Вудворд умрет», а спустя несколько дней перешли от слов к действиям.

Как стало известно Sky Sports, в ночь на 29 января поклонники «красных дьяволов» совершили нападение на дом исполнительного директора.

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Инцидент произошел в графстве Чешир, на северо-западе Англии. По информации источника, в сети оказалось видео, на котором присутствуют кадры того, как около 20 человек (всего, как предполагают британские СМИ, в атаке принимали участие порядка 30 фанатов) в капюшонах бросают на территорию дома Вудворда файеры и дымовые шашки. Помимо прочего, нападавшие забрызгали ворота краской красного цвета.

А опубликованный в интернете ролик сопровождался подписью «Эд Вудворд должен умереть».

"Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees... Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this."pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

К счастью для функционера, в этот момент ни его, и никого из членов семьи не было дома. На место происшествия оперативно была отправлена служба безопасности «красных дьяволов» и полиция.

«Сегодня вечером (28 января по местному времени) футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома одного из наших сотрудников. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить личности виновников этой необоснованной атаки», — говорится в тексте сообщения.

Уточняется, что участники акции будет пожизненно запрещено посещение матчей «Юнайтед».

«Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий», — сообщается в пресс-релизе.

Недовольство болельщиков Вудвордом и семьей Глейзеров, владеющих клубом, связано с последними результатами команды и политикой. Манкунианцы в нынешнем сезоне переживают едва ли не самый серьезный кризис за последние годы. После 24-х туров «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице с 34 набранными очками, имея в своем активе только девять побед при семи ничьих и восьми поражениях. Важно понимать, что, не будь у конкурентов «Юнайтед» своих проблем, то сейчас они бы находились гораздо ниже.

Впрочем, это все еще может произойти в ближайшее время, поскольку у команд до 14 места от 34 до 30 набранных баллов.

Однако дело не только в последних неудачах «МЮ». Болельщики считают, что к этому привели неоднозначные действия руководства и в частности самого Вудворда. Речь идет в том числе о трансферной политике клуба, которую не так давно раскритиковал экс-форвард манкунианцев Майкл Оуэн. В качестве примера он привел многомиллионные трансферы Алексиса Санчеса и Анхеля Ди Марии, заявив, что в команде топ-футболисты не развиваются.

«За последние шесть-семь лет я не могу назвать ни одного игрока этой команды, о котором можно подумать: «Мы подписали его, и теперь он лучше, он становится лучше как игрок». Они либо остаются на своем уровне, либо регрессируют», — цитирует Оуэна Goal.com.

Свое недоверие Вудворду фанаты «МЮ» планируют вновь открыто продемонстрировать во время домашнего матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» — болельщики призывают зрителей покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Такое время фанаты выбрали неслучайно — это отсылка к поражению команды в предыдущей игре от «Бернли». Тогдашняя победа «бордовых» на стадионе «Юнайтед» стала для них первой за 58 лет.

А после того, как поклонники «красных дьяволов» желали Вудворду смерти, журналист «Би-би-си» Саймон Стоун в своем Twitter-аккаунте написал, что из-за нарастающей агрессии вице-президент раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб. Не исключено, что нападение на его дом связано именно с этим.

48-летний Вудворд занимает пост исполнительного директора и вице-президента «МЮ» с 2013 года. Он является ответственным за все аспекты деятельности клуба, включая формирование стратегии и трансферной политики. Вдобавок ко всему, Вудворд сохраняет статус самого высокооплачиваемого функционера в АПЛ.