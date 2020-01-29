«Должен умереть»: фанаты «МЮ» атаковали дом Вудворда

Активная часть болельщиков «Манчестер Юнайтед», выражающая недовольство политикой вице-президента клуба Эда Вудворда, продолжает нападки на руководство. В ходе матча 1/16 финала Кубка Англии против «Транмир Роверс» (6:0) фанаты манкунианцев заряжали скандирования «Вудворд умрет», а спустя несколько дней перешли от слов к действиям.
Как стало известно Sky Sports, в ночь на 29 января поклонники «красных дьяволов» совершили нападение на дом исполнительного директора.
Инцидент произошел в графстве Чешир, на северо-западе Англии. По информации источника, в сети оказалось видео, на котором присутствуют кадры того, как около 20 человек (всего, как предполагают британские СМИ, в атаке принимали участие порядка 30 фанатов) в капюшонах бросают на территорию дома Вудворда файеры и дымовые шашки. Помимо прочего, нападавшие забрызгали ворота краской красного цвета.
А опубликованный в интернете ролик сопровождался подписью «Эд Вудворд должен умереть».
К счастью для функционера, в этот момент ни его, и никого из членов семьи не было дома. На место происшествия оперативно была отправлена служба безопасности «красных дьяволов» и полиция.
«Сегодня вечером (28 января по местному времени) футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» узнал об инциденте возле дома одного из наших сотрудников. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить личности виновников этой необоснованной атаки», — говорится в тексте сообщения.
Уточняется, что участники акции будет пожизненно запрещено посещение матчей «Юнайтед».
«Любой, кто будет признан виновным в совершении уголовного преступления или в порче частного имущества, будет забанен клубом на всю жизнь и может подвергнуться судебному преследованию. Фанаты, выражающие свое мнение, это одно, но ущерб имуществу и угроза жизни — совсем другое. Этому не может быть оправданий», — сообщается в пресс-релизе.
Недовольство болельщиков Вудвордом и семьей Глейзеров, владеющих клубом, связано с последними результатами команды и политикой. Манкунианцы в нынешнем сезоне переживают едва ли не самый серьезный кризис за последние годы. После 24-х туров «красные дьяволы» располагаются на пятом месте в турнирной таблице с 34 набранными очками, имея в своем активе только девять побед при семи ничьих и восьми поражениях. Важно понимать, что, не будь у конкурентов «Юнайтед» своих проблем, то сейчас они бы находились гораздо ниже.
Впрочем, это все еще может произойти в ближайшее время, поскольку у команд до 14 места от 34 до 30 набранных баллов.
Однако дело не только в последних неудачах «МЮ». Болельщики считают, что к этому привели неоднозначные действия руководства и в частности самого Вудворда. Речь идет в том числе о трансферной политике клуба, которую не так давно раскритиковал экс-форвард манкунианцев Майкл Оуэн. В качестве примера он привел многомиллионные трансферы Алексиса Санчеса и Анхеля Ди Марии, заявив, что в команде топ-футболисты не развиваются.
«За последние шесть-семь лет я не могу назвать ни одного игрока этой команды, о котором можно подумать: «Мы подписали его, и теперь он лучше, он становится лучше как игрок». Они либо остаются на своем уровне, либо регрессируют», — цитирует Оуэна Goal.com.
Свое недоверие Вудворду фанаты «МЮ» планируют вновь открыто продемонстрировать во время домашнего матча 25-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против «Вулверхэмптона» — болельщики призывают зрителей покинуть «Олд Траффорд» на 58-й минуте встречи. Такое время фанаты выбрали неслучайно — это отсылка к поражению команды в предыдущей игре от «Бернли». Тогдашняя победа «бордовых» на стадионе «Юнайтед» стала для них первой за 58 лет.
А после того, как поклонники «красных дьяволов» желали Вудворду смерти, журналист «Би-би-си» Саймон Стоун в своем Twitter-аккаунте написал, что из-за нарастающей агрессии вице-президент раздумывает над тем, чтобы покинуть клуб. Не исключено, что нападение на его дом связано именно с этим.
48-летний Вудворд занимает пост исполнительного директора и вице-президента «МЮ» с 2013 года. Он является ответственным за все аспекты деятельности клуба, включая формирование стратегии и трансферной политики. Вдобавок ко всему, Вудворд сохраняет статус самого высокооплачиваемого функционера в АПЛ.