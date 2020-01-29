Нашли все тела: опубликовано видео последнего полета Коби Брайанта

Почему так много неясного вокруг гибели Брайанта

Расследование причин трагического ухода Коби Брайанта, его 13-летней дочери Джианны и еще семи человек после крушения вертолета продвигается не так быстро, как могло бы.

Основная проблема в том, что на воздушном судне отсутствовал черный ящик, который регистрирует все параметры полета и данные о работе систем летательного аппарата.

Не было внутри кабины и звукозаписывающего устройства, которое дает возможность восстановить внутренние переговоры экипажа (в данном случае пилот был один, но, возможно, он делился своими мыслями с пассажирами и принимал какие-то решения по поводу рейса вместе с Брайантом).

Реклама

По информации New York Times, Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) несколько раз выпускал рекомендации о том, чтобы вертолеты оснащались подобными устройствами, а также имели встроенную систему предупреждения о близости земли (terrain warning system), которая сканирует рельеф местности и сообщает пилоту об угрозе столкновения.

Однако на борту Брайанта не оказалось ни того, ни другого, что привело сначала к трагедии, а затем к существенным сложностям при ее расследовании.

Последнее видео Коби

Теперь полиция Лос-Анджелеса просит всех очевидцев крушения дать показания или прислать фото и видео происшествия. На этом фоне в Twitter появилась видеозапись Дэвида Людмирского (жителя пригорода Лос-Анджелеса — Глендейла), который снял вертолет Брайанта, когда тот пролетал над его домом.

Мужчина не знал, кто находится на борту этого воздушного судна, — его внимание привлекла только непривычно низкая высота летательного аппарата и его громкий шум.

«Этот вертолет летел ниже, чем это делают обычно: я почувствовал его приближение и услышал звук, когда находился внутри своего дома и смотрел мультики с детьми, — рассказал Людмирский. — Казалось, что в него можно кинуть что-то и попасть. До того, как я начал снимать, он был еще ниже, что выглядело очень странно».

В 09.28 утра мужчина вышел и записал вертолет на видео, не зная, что через полчаса все его пассажиры погибнут.

I try and video /photograph all the weird stuff happening above my house in Glendale,CA. Unfortunately this morning I didn't realize I was filming the helicopter Kobe Bryant, his daughter and others were in 31 minutes before they crashed . RIP pic.twitter.com/8zdiplvEbv — THEIR ONLY DREAMS (@theironlydreams) January 27, 2020

Стоит отметить, что в ролике воздушное судно выглядит вполне исправно, так что, возможно, изначально внутренних проблем на борту не было, и трагедия произошла в связи с плохой видимостью и неожиданным столкновением с холмом, как предполагается в одной из версий.

Что касается низкого полета, то это можно объяснить тем, что пилот не видел смысла набирать высоту, поскольку в тот момент вертолет кружил над Глендейлом в ожидании инструкций.

По информации Daily Mail, воздушное судно тогда около 15 минут перемещалось кругами, поскольку диспетчеры разводили его с другим летательным аппаратом.

Unusual: Why did Kobe's doomed helicopter circle over Glendale at 300 AGL? Delaying while trying to call Burbank tower? They're staying just outside of the inner ring of Burbank's Class C airspace. Scud running? Sightseeing makes the least sense. https://t.co/t41PGFza2x pic.twitter.com/roqBk1hUDi — Scott Lowe (@tropicostation) January 26, 2020

В Twitter с Людмирским уже связались телеканалы Fox и CNN, которые просят разрешения использовать кадры в своем эфире. Случайные люди в комментариях советуют мужчине потребовать за это деньги.

close

Новые детали трагедии

Большую часть сведений о вероятных причинах происшествия следствие получило из записанных переговоров пилота Ары Зобаяна с диспетчерами.

Известно, что Ара попросил разрешения лететь на высоте 2,5 тысяч футов (или ниже), используя особые правила визуального полета (Special Visual Flight Rules — SVFR).

Эти правила предполагают, что пилот определяет местоположение своего судна самостоятельно — визуально по наземным ориентирам и с использованием имеющихся навигационных средств.

Такое решение было достаточно рискованным, учитывая, что погодные условия в тот день были плохими для полетов, о чем сообщила полиция Лос-Анжелеса, посадившая свои вертолеты.

Однако Зобаян, который имел стаж в 8200 часов в небе и из них — 1250 на модели вертолета Брайанта Sikorsky S-76B, был уверен в себе.

Если бы пилот решил не рисковать, то мог бы лететь по приборам под контролем диспетчерской службы (ATC), но это заняло бы гораздо больше времени, что, возможно, не устраивало пассажиров.

Коби с дочерью должны без опозданий попасть на матч в собственную академию баскетбола (the Mamba Sports Academy).

Пол Клайн, профессор авиации в Городском университете Нью-Йорка, сообщил, что во время полета при помощи ATC можно около часа провести в ожидании ответа.

«Ты просто один из многих, кто висит на линии, и не важно, что ты Коби Брайант. В игру вступает множество правил, и люди не всегда хотят летать таким образом. Это лишает их возможности реализовать свои планы, — приводит слова Клайна New York Magazine. — Но зато взамен ты можешь остаться в живых».

Mambacita is forever a Husky pic.twitter.com/3wdAbdK0Ye — UConn Women's Hoops (@UConnWBB) January 27, 2020

Используя особые правила визуального полета, Зобаян набрал высоту более 2000 футов, видимо, пытаясь создать некоторый зазор между воздушным судном и высокими холмами. Но этого оказалось недостаточно.

Незадолго до крушения диспетчер сообщил пилоту, что аппарат все еще находится «слишком низко, чтобы его можно было отследить по радару». Таким образом, сотрудники ATC не могли даже в теории подсказать пилоту, как действовать.

Вскоре после этого вертолет по неизвестной причине стал снижаться с большой скоростью и врезался в холм примерно на высоте 1400 футов, согласно данным Flightradar24.

Джастин Грин — юрист из Нью-Йорка, который специализируется на вопросах авиации и сам управлял вертолетами во время службы в Корпусе морской пехоты США, отметил, что в условиях плохой видимости пилоты могут потерять ориентацию и не понимать, где верх, а где низ. Возможно, нечто подобное произошло в этом случае, однако следствие еще изучает данный вопрос.

Известно, что в момент столкновения с землей вертолет летел на скорости примерно 300 км в час. Обломки раскидало по территории размером с футбольное поле.

На месте трагедии были обнаружены планшет и мобильный телефон, которые могут пролить свет на ситуацию. В планшете оказалось установлено приложение ForeFlight, которое используют пилоты для изучения плана полетов и погодных данных. Возможно, какая-то полезная информация сохранилась и на телефоне.

Найдены все тела

Ранее появлялись известия о том, что были обнаружены тела только трех погибших. Теперь полиция Лос-Анджелеса сообщила, что нашла останки всех девяти жертв крушения.

Чтобы изучить разбросанные обугленные обломки, пришлось задействовать беспилотники и немало рабочей силы. Тело Брайанта опознали по отпечаткам пальцев.

Помимо легендарного баскетболиста, его дочери и пилота, на борту находилась одноклубница Джианны Алисса Альтобелли с обоими родителями, еще одна юная спортсменка Пэйтон Честер с матерью и тренер Кристина Маузер.