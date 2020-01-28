Карьера под вопросом: Кокорин покинет «Зенит»

Александр Кокорин, по всей видимости, все-таки сменит клубную прописку. Однако где именно 28-летний нападающий продолжит свою карьеру — неизвестно. До конца текущего сезона Кокорин будет тренироваться и выступать за фарм-клуба петербургского «Зенита» — «Зенит-2». Данное решение приняло руководство сине-бело-голубых, о чем сообщила жена футболиста Дарья Валитова у себя в Instagram Stories.

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«К огромному сожалению, Саша не продолжит свою карьеру в «Зените». Для него это большая боль, но от него ничего не зависит. В данной ситуации все решения приняты руководством клуба. Сегодня ему сообщили, что, так как он не намерен продолжать карьеру в ФК «Сочи», руководство «Зенита» приняло решение до конца сезона отправить его тренироваться и играть за «Зенит-2», — написала Дарья в ответ на вопрос о том, останется ли Кокорин в составе петербуржцев.

Еще 21 января в ходе первых тренировочных сборов сине-бело-голубых в Дохе «Сочи» официально сообщил о том, что арендует форварда на остаток этого сезона. При этом сам Кокорин продолжал тренироваться с петербуржцами и даже провел два матча: с «Аль-Увайнахом» и «Ред Буллом» из Зальцбурга. Причем в обеих встречах Александр отыграл с капитанской повязкой, а против катарского клуба и вовсе отметился хет-триком. Переходить в «Сочи» Кокорин отказался, хотя клубы между собой договорились, о чем обе стороны сообщили официально. Позднее агент и по совместительству отчим футболиста Кирилл Логинов заявил, что ни он, ни игрок о предложениях продолжить карьеру в сочинском клубе на правах аренды не знали, да и сам Александр присоединяться к команде Владимира Федотова на сборы в Турции не намерен.

Сейчас Кокорин не знает, где именно продолжит карьеру, пока будет заниматься с «Зенитом-2», у которого, к слову, до 7 февраля проходят сборы именно в Турции.

«Я пока не могу обо всем рассказать, но мне поступил звонок от начальства команды «Зенит». Мне было сказано, что на второй сбор с командой я не лечу.

Дальше мы с отчимом обсудим мое дальнейшее будущее. По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю»,

— цитирует Кокорина РИА «Новости».

Интересно, что даже несмотря на комментарий самого футболиста, его агент опровергает слова Валитовой о переводе игрока в фарм-клуб сине-бело-голубых.

«Дарья Валитова заявила, что Сашу перевели во вторую команду «Зенита»? Я не комментирую заявления Дарьи Валитовой. Это неправда. Я понятия не имею, кто это. Мне это неинтересно», — приводит слова Логинова Sport24.

Напомним, что настоящий контракт Кокорина с «Зенитом» рассчитан до 30 июня 2020 года. Данное соглашение футболист подписал после своего выхода на свободу из исправительной колонии №4 в Алексеевке, где он отбывал наказание за избиение директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения в Минпромторге Дениса Пака, гендиректора НАМИ Сергея Гайсина и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Под арестом Александр пробыл с 12 октября 2018 года до июля 2019-го, находясь под стражей в Бутырском следственном изоляторе, после чего суд вынес вердикт о заключении футболиста на год и шесть месяцев. За период судебных тяжб прошлый договор Кокорина с «Зенитом» истек прошедшим июлем, после чего до подписания нового соглашения оставался свободным агентом.

Интересно, что детали этого контракта до сих пор неизвестны, исключая данные о его сроках. Изначально СМИ сообщали о том, что зарплата Кокорина составит, по данным «СЭ», €2,5 млн, хотя сам футболист за сезон-2019/20 получит только €1,9 млн, так как часть сезона он пропустил из-за отказа Российской премьер-лиги включить игрока в заявку «Зенита». Однако в ходе трансферной саги форварда с «Сочи» источники отметили, что получает он значительно меньше. Так, по информации известного журналиста Василия Уткина,

зарплата Кокорина составляет лишь 20 тысяч рублей.

При этом источник подчеркнул, что данные сведения не являются подтвержденными. Но и не опровергнутыми одновременно.

«Кокорин же переподписал контракт, когда еще находился в тюрьме. Там был вопрос, в какой именно день он это может сделать. То есть он его переподписывал каким-то образом. Кокорин говорил, что готов играть бесплатно, но совсем бесплатно-то нельзя по закону. Кокорин сейчас получает 20 тысяч рублей по контракту. Я точно знаю», — сказал Уткин в эфире «Эха Москвы».

В последний раз Александр Кокорин выходил на поле в официальном матче в сезоне-2018/19 в рамках 10-го тура РПЛ против «Краснодара» (2:1) и результативными действиями не отметился. Где может продолжить свою карьеру 28-летний форвард — неизвестно, хотя до истории с «Сочи» главный тренер нидерландского «Фейенорда» Дик Адвокат выражал заинтересованность в россиянине. Равно как и нет информации о том, будет ли футболист пробовать сменить клубную прописку в текущее трансферное окно или же останется в Петербурге до истечения контракта с «Зенитом».

«Зенит-2» выступает Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), третьем по силе дивизионе в России. После 17-ти туров в зоне «Запад» петербуржцы занимают третье место, имея в своем активе 32 очка и отставая от лидера турнирной таблицы — московского «Велеса» — на четыре балла.