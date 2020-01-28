«Продолжу твое дело»: Леброн Джеймс — о смерти Коби Брайанта

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс», поведал, как скорбит по бывшему игроку команды Коби Брайанту.

Реклама

В трогательном посте, который атлет опубликовал у себя в Instagram-аккаунте, представитель США рассказал о своей любви к погибшей в авиакатастрофе иконе баскетбола, а также пообещал, что станет преемником прославленного спортсмена.

«Я пока не готов, но мне необходимо высказаться... Сижу, пытаясь что-то написать для этого поста, но каждый раз начинаю плакать, думая о тебе и твоей дочери… Я рассуждаю о дружбе и братстве, которые у нас были! Я буквально в воскресенье утром слышал твой голос перед тем, как вернуться в Лос-Анджелес. Никогда бы не подумал, что это будет нашим последним разговором… Сердце разбито, я опустошен. Люблю тебя, большой брат! Мои мысли о твоей супруге Ванессе и детях. Обещаю продолжить твое наследие!

Ты так много значишь для всех, особенно для «Лейкерс». Отныне на мне лежит ответственность продолжать в том же духе! Прошу, дай мне сил с небес и не покидай меня! Как много я еще хочу сказать, но просто не могу… До встречи, брат», — подписал Леброн подборку совместных фотографий.

Несмотря на то, что с момента трагедии прошло двое суток, мир спорта до сих пребывает в состоянии шока от утраты. Так, матчи НБА и Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 28 января начались с минуты молчания, тогда как поединок сильнейшей баскетбольной лиги между двумя клубами из Лос-Анджелеса «Лейкерс» и «Клипперс» был и вовсе перенесен в связи со смертью Брайанта.

«Эти парни сейчас просто не готовы выйти на паркет», — цитирует журналист The Athletic Шэмс Чарания источник, близкий к игрокам клубов.

Также с официальным заявлением относительно случившегося выступило и руководство «Лос-Анджелес Лейкерс», которое выразило благодарность за поддержку и соболезнования.

«Команда хотела бы всех вас поблагодарить за неописуемую поддержку и нескончаемые слова соболезнований. Это очень тяжелый период для нас. Мы продолжаем помогать семье Коби и будем предоставлять больше информации по мере возможности», — отмечается в сообщении клуба.

Стоит отметить, что поклонники Коби решили по-своему увековечить Брайанта. Фанаты баскетбола создали петицию, в которой предложили изменить логотип НБА и привнести в него силуэт одного из величайших спортсменов в истории.

В настоящий момент петиция уже набрала более 1,4 млн (!) подписей.

Безусловно, сказался на такой популярности предложения факт, что идею фанатов поддержал ряд знаменитостей. Среди них был и известный рэпер Снуп Дог, попросивший НБА «сделать то, что правильно».

Напомним, что обладатель золотых медалей двух Олимпийских игр (1998,2002), пяти трофеев победителя НБА (2000, 2001, 2002, 2009, 2010) и несчетного множества индивидуальных наград ушел из жизни 26 января, совершая перелет в собственную академию.

Незадолго до крушения личный вертолет Брайанта резко начал набирать высоту. Данный маневр, как сказал пилот по связи с диспетчером, был связан с низкой облачностью, которую было необходимо преодолеть ради безопасности полета. Однако в 9.47 по местному времени, спустя 41 минуту после вылета, на номер службы «911» поступило сообщение о крушении.

Выяснилось, что из-за низкой видимости и неработающих на малых высотах радаров летчик попросту потерял ориентацию. Вертолет, несмотря на информирование диспетчеров, повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, после чего и началось падение. На скорости 300 км/ч летательный аппарат влетел в горный склон под калифорнийским городом Калабасас. В результате трагедии погибло девять человек.

Как проинформировало издание Heavy, в небе помимо Брайанта и его 13-летней дочери Джианны находились одноклубница девочки Алисса Альтобелли вместе с отцом, бейсбольным наставником Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также в злополучное утро совершали перелет Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.