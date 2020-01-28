«Позорите себя»: за что в Англии набросились на «Ливерпуль»

Все началось в прошедший уикэнд, когда «мерсисайдцы» не сумели с первого раза преодолеть стадию 1/16 финала Кубка Англии. Поединок против малоизвестного «Шрусбери Таун» завершился со счетом 2:2, и теперь, по регламенту турнира, команды ждет переигровка на домашней арене «Ливерпуля».

Однако лишний матч на «Энфилде» может порадовать лишь поклонников клуба, наслаждающихся одним из лучших сезонов в истории «красных», но никак не главного тренера команды Юргена Клоппа. Немец занял жесткую позицию относительно данного вопроса и сообщил, что не будет использовать основной состав в повторном поединке Кубка Англии.

«Наша ситуация такова: «Ливерпуль» уже несколько недель назад знал, что все так будет. В апреле 2019 года мы получили письмо от Английской премьер-лиги (АПЛ), где они просили нас уважать зимний перерыв и не участвовать в международных товарищеских матчах. И мы уважаем это.

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В итоге, я сказал своим парням о том, что у нас будет зимний перерыв. Следовательно, нас не будет на переигровке, и на поле будет выпущен молодежный состав. Премьер-лига попросила нас уважать зимний перерыв – вот это мы и сделаем. Если же Футбольная ассоциация (FA) не уважает это, то мы не в силах что-то изменить. Нас не будет там. Буду ли я на скамейке? Нет, руководить командой будет тренер команды U23 Нил Критчли», — цитирует Goal со ссылкой на «Би-би-си» Клоппа, который, несмотря на громкое заявление, все же не оставил без похвалы аутсайдера противостояния.

«Шрусбери» заслуженно сыграл вничью с нами. Это был тот минимум, который они заслужили. Поздравляю их!» — отдал должное оппоненту специалист.

Конечно, столь принципиальная позиция не могла не остаться без критики. Лидера АПЛ обвиняли не столько в неуважении к сопернику, домашний матч с которым, по-видимому, станет для «красных» формальностью, сколько в падении популярности Кубка Англии. Ведь, как известно, уровень турнира определяется классом игроков, которые ведут борьбу за трофей.

Среди несогласных с заявлением Клоппа был и Энди Холт, президент выступающего в третьем по силе английском дивизионе клуба «Аккрингтон Стэнли».

«Юрген, вы напрочь испортили себе репутацию. Вы позорите себя. Переосмыслите, куда вы идете. Вы просто убиваете Кубок Англии. Уже есть призывы убить Кубок лиги. Вы убиваете нас. FA должна выиграть эту борьбу, иначе они потеряют авторитет своего главного турнира. «Ливерпуль» необходимо серьезно наказать. Это наш футбол, а не их.

Возможно, правительству или болельщикам необходимо начать бороться за наш футбол. Других вариантов у нас нет», — написал Холт у себя в Twitter-аккаунте.

Так или иначе, в настоящий момент все в руках «Ливерпуля», который, акцентируя внимание на Лиге чемпионов и чемпионате Англии, может себе позволить расставлять приоритеты. Благо, что высококлассных футболистов хватит на два, а то и три состава.

В контексте данного инцидента стоит отметить, что это уже не первый скандал с участием «Ливерпуля» в текущем сезоне.

Так, в конце сентября 2019 года зарубежные СМИ писали о возможном исключении «красных» из Кубка английской лиги. Причина данных слухов крылась в матче 1/16 финала турнира с «Милтон Кейнс Донс», когда в составе «мерсисайдцев» якобы сыграл футболист, не соответствующий критериям для участия в соревновании. Об этом информировал The Athletic со ссылкой на анонимный источник, отмечая, что имя игрока не разглашалось.

«Ливерпуль» тогда одержал гостевую победу со счетом 2:0.

На столь расплывчатую формулировку обвинения в стане команды отреагировали оперативно. В штабе английского гранда отметили, что официальная позиция клуба будет лишь тогда, когда расследование неприятного инцидента подойдет к концу.

«Клуб знает о потенциальной административной проблеме, связанной с одним из наших игроков. Мы работаем с соответствующими футбольными органами, чтобы установить факты в этом вопросе. Клуб не будет давать комментариев по этой ситуации до тех пор, пока этот процесс не будет завершен», — заявил источник из «Ливерпуля».

К счастью для клуба и его болельщиков, вина «красных» не была доказана, а о громкой новости со временем забыли.