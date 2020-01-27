Назначение в сборную и СКА: Брагин пошел на повышение

27 января Федерация хоккея России опубликовала тривиальный вроде бы пресс-релиз, в котором назвала состав тренерского штаба национальной сборной на третий этап Еврохоккейтура «Шведские игры», анонсировав некие изменения в штабе. Однако под будничной вывеской новости оказались действительно серьезные. Объявлено о том, что главный тренер молодежной сборной страны Валерий Брагин входит в тренерский штаб главной команды страны и будет старшим тренером вместе с Алексеем Жамновым.

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При этом пресс-служба ФХР указала Брагина третьим в списке после общего главы штаба сборной, первого вице-президента Федерации Романа Ротенберга и непосредственно главного тренера Алексея Кудашова.

Очевидно, что Брагин являетcя первым ассистентом Кудашова, причем вместе с ним в штаб первой сборной вошел еще и Александр Бойков, который долгое время работает в штабе специалиста в молодежной сборной.

ФХР уже объявила о том, что исключенные из действующего штаба главной команды страны Анвар Гатиятулин и Александр Савченков «продолжат работу в системе сборных ФХР», при этом их новый функционал не называется.

Что до Брагина и Бойкова, то они не просто вошли в тренерский штаб главной сборной, но и сохранили свои позиции в молодежной команде страны и теперь будут совмещать должности. В отношении Брагина новостей вообще много. Объявлено также, что он продлил свои взаимоотношения с Федерацией до февраля 2022 года, а также в тот же день еще и подписал контракт с петербургским СКА, войдя в штаб Кудашова еще и там.

В Федерации, видимо, решили: ввели Брагина всюду. И в сложившейся иерархии и структуре в отечественном хоккее это кажется одновременно логичным и... намекающим решением.

На самом деле первые намеки появились не сегодня, а когда ассистентом Брагина в молодежной сборной вдруг стал Игорь Ларионов, которого в бытность игроком называли Профессором, и который после окончания карьеры до сих пор в основном занимался агентской, а не тренерской деятельностью. Вместе с ним в команду к Брагину ввели другого заслуженного энхаэловца Николая Хабибулина, который стал отвечать за подготовку вратарей. Они, кстати, впервые за долгое время были слабым звеном сборной России на МЧМ, хотя вряд ли в этом есть прямая вина обладателя Кубка Стэнли-2002 в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Ларионов на молодежном чемпионате мира отвечал за спецбригады большинства, и тут итог получился неоднозначным. Российская молодежь не могла разыграть лишнего первые три матча, проиграв чехам и американцам, но затем разошлась и стала сносить одну оборону за другой, пока в финале не наткнулась на канадцев. Что бросилось в глаза, так это тайм-ауты в сложную минуту в матчах, где наши ребята уступали в счете. Планшет брал не Брагин, а именно Ларионов, который чуть ли не отталкивал главного тренера и показывал, что надо сделать.

В общем, назначение Ларионова изначально показалось навязанным Брагину шагом на перспективу. Кажется, ФХР именно в Профессоре видит замену Валерию Камбэковичу на посту рулевого молодежки.

Сложно сказать, хорошо это или плохо, но до сих пор Брагину просто не было альтернатив, в то время как во всех молодежных программах других стран наставники меняются более-менее регулярно. Так или иначе, иметь вариант на перспективу неплохо, пускай инициативу здесь проявил и не сам Брагин.

Сегодняшние новости на самом деле подтверждают версию о перспективах Ларионова в молодежке. Пока, правда, непонятно, насколько они отдаленные, но назначение Брагина в штаб сборной и одновременно СКА, еще и со своим верным помощником — симптоматично для Кудашова.

Так повелось, что в российском хоккее СКА и национальная сборная практически слились, по крайней мере по части управления. И уж если главный тренер по каким-то причинам меняется в одном месте, смена происходит и в другом. Собственно, Кудашов работал с Ильей Воробьевым в национальной команде, а после скоропостижной прошлогодней отставки того (больше из-за СКА, чем из-за сборной), возглавил и тех, и других.

Теперь к нему в штаб ввели Брагина, и главный тренер взрослой сборной оказался в шкуре наставника молодежки на последнем МЧМ, а сам Валерий Камбэкович, похоже, становится тут эдаким Игорем Ларионовым. Интересно, не правда ли?

Так что, стоит Кудашову оступиться где-либо — что возможно на обоих фронтах, — и его голова легко может полететь с плеч.

Достижения Брагина в молодежке неоспоримы. Он приводил ее к золоту МЧМ-2011, четырем серебряным и двум бронзовым медалям, а серебро этого сезона стало одним из самых обидных (еще в середине третьего периода прекрасно игравшая на турнире молодежка вела у канадцев со счетом 3:1, но уступила — 3:4). Правда, клубный опыт специалиста весьма специфичен и должен настораживать. После первых успехов с молодежной командой страны он получил назначение в уже окрепший финансово и кадрово московский ЦСКА, но успеха не добился, а скорее даже провалился.

Может поэтому, руководство Федерации и питерских армейцев сейчас решили дать ему возможность присмотреться к командам, прежде чем назначить в них главным? Ну а сами назначения почему-то кажутся неизбежными.