Спорт под ударом: коронавирус добрался до Олимпиады

2020 год начался для всего мира пугающей новостью — в Китае зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, которая спровоцировала ряд человеческих смертей. О ситуации была проинформирована Всемирная организация здравоохранения, а позднее специалисты определили очаг эпидемии — город Ухань, расположенный в центральной части страны и чуть более чем в 1 тыс. км от Пекина.

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Возбудителем болезни стал коронавирус 2019-nCoV, случаи заражения которым уже зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии. Общее число зараженных насчитывает чуть менее 3 тысяч человек, а количество погибших из-за болезни достигло 81. Весь Китай переживает крайне тяжелую ситуацию, что не могло не отразиться на всех сферах деятельности. В том числе и на спорте.

Так, под ударом из-за вспышки эпидемии оказались грядущие зимние Олимпийские игры, которые должны пройти как раз в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

В связи с экстренной ситуацией оргкомитет Олимпиады-2022 уже отменил традиционную церемонию старта обратного отсчета до соревнований. Само мероприятие должно было пройти на олимпийском стадионе в столице Китая «Птичье гнездо». По словам организаторов, на данный момент степень серьезности вспышки вируса является крайне высокой, из-за чего проведение различных церемоний, связанных с Играми, невозможны. При этом представители комитета отметили, что символическое мероприятие, связанное со стартом обратного отсчета до начала Олимпиады-2022, все-таки может состояться, но только внутри помещения и исключительно в течение малого промежутка времени.

«Действительно, никаких мегамероприятий на «Птичьем гнезде» мы проводим не будем, все отменено. Вспышка вируса очень серьезная. Проведение церемонии в нынешних условиях приводит к высоким рискам, а мы этого допустить не можем. Если ситуация изменится, то мы сообщим об этом официально»,

— приводит РИА «Новости» заявление пресс-службы оргкомитета Олимпиады-2022.

Напомним, что Игры в Пекине станут уже 24-й по счету зимней Олимпиадой. Выборы столицы-хозяйки состоялись в июле 2015 года на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре. На проведение соревнований претендовали польский Краков, украинский Львов, норвежский Осло, шведский Стокгольм, также о желании принять зимнюю Олимпиаду-2022 высказывали Денвер, Квебек, финские Тахковуори, Куопио и Хельсинки, Тулуза, китайский Харбин, румынский Брашов и Сараево. Но на голосовании остались лишь две заявки: от Пекина и Алма-Аты. Из-за технических проблем Международный олимпийский комитет провел выборы дважды, и по итогу их с перевесом всего лишь в четыре голоса выиграла столица Китая, ставшая первой в истории принявшей и летнюю Олимпиаду (2008), и зимнюю.

Что касается вспышки нового типа коронавируса, то эпидемия уже успела затронуть и другие аспекты спортивного мира, в том числе касающихся и грядущей Олимпиады. Так, был перенесен ряд отборочных соревнований на Игры: Азиатская конфедерация футбола (AFC) объявила о проведении матча отборочного этапа женского футбольного квалификационного турнира Игр-2022 года из Уханя в Нанкин. Главное государственное управление по вопросам спорта КНР и вовсе объявило о приостановке проведение всех спортивных соревнований как минимум до апреля.

Помимо этого, было изменено и место проведения всех домашних матчей китайских команд ОРДЖИ, КРС-БСУ и «Ценг Тоу», выступающих в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ), в Россию. Затронула вспышка вируса и Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

У пекинского «Куньлунь Ред Стар» на оставшуюся часть регулярного чемпионата текущего сезона запланированы еще две домашние встречи — против московского ЦСКА и рижского «Динамо». Игру с армейцами в Москву перенесли еще в декабре, но по причине празднования китайского Нового года. А вот вопрос с рижанами остается актуальным.

«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. Новосибирск — оптимальный вариант, поскольку 26 февраля там проведет свой матч «Динамо», поэтому было бы удобней сыграть там. Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует представителя «Куньлуня» ТАСС.

Примечательно, что за восемь матчей до конца регулярного чемпионата КХЛ «Ред Стар» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, что дает право попадания в плей-офф. Если по итогам «регулярки» китайский клуб останется в первой восьмерке Востока, то руководству Лиги придется вновь рассматривать варианты с переносом домашних игр «Куньлуня».

Еще одной интересной новостью стало решение российского футбольного клуба «Краснодар» в рамках своего второго зимнего тренировочного сбора в Марбелье сыграть с китайским клубом из Уханя — «Ухань Залл». Встреча должна была состояться 10 февраля, однако впоследствии в целях безопасности руководство «быков» отменило игру.

«Расписание сборов составлялось задолго до их начала. Сейчас идёт его коррекция», — приводит «Чемпионат» заявление пресс-службе «Краснодара».

Всего же в ходе сборов в Марбелье «быки» проведут три матча — со шведским «Мальмё», чешской «Викторией Пльзень» и с норвежским «Мьёндаленом».