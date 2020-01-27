Туман и резкий набор высоты: подробности смерти Коби Брайанта

Продолжают выясняться подробности трагедии, в результате которой погиб легендарный баскетболист Коби Брайант.

Реклама

Девять погибших. Кто они?

27 января были опубликованы имена всех погибших в авиакатастрофе под калифорнийским городом Калабасас. Как информирует издание Heavy, в небе помимо Брайанта с дочерью Джианной находились одноклубница девочки Алисса Альтобелли вместе с отцом, бейсбольным наставником Джоном Альтобелли и матерью Кэри Альтобелли. Также в злополучное утро совершали перелет Сара Честер с дочерью Пэйтон Честер, баскетбольный тренер Кристина Маузер и пилот Ара Зобаян.

Хроника трагедии

Иностранные СМИ вовсю выдвигают теории произошедшего. Так, журналисты ESPN постарались детально восстановить картину случившегося.

Незадолго до крушения личный вертолет Брайанта резко начал набирать высоту. Данный маневр, как сказал пилот по связи с диспетчером, был связан с низкой облачностью, которую было необходимо преодолеть ради безопасности полета. Однако в 9.47, спустя 41 минуту после вылета из аэропорта имени Джона Уэйна в академию Коби, где тренируется его дочь, на номер службы «911» поступило первое сообщение о крушении.

Оказалось, что низкая видимость в итоге и подвела экипаж, который из-за неработающих радаров на малых высотах попросту потерял ориентацию. Вертолет, несмотря на информирование диспетчеров, повернул на юго-восток и набрал высоту более 600 метров над уровнем моря, после чего и началось падение. На скорости 300 км/ч летательный аппарат влетел в горный склон.

Версию с густым туманом упоминает и Los Angeles Times. В авторитетном издании настаивают, что в день крушения вертолета погода не соответствовала минимальным стандартам для совершения перелета.

Пилоты сделали все, что смогли

Последние минуты полета разобрали и на телеканале WFAA. Эксперты отмечают, что жертв могло быть куда больше, если бы не профессиональные действия пилота, который увел падающее летательное средство подальше от жилых домов.

Слова очевидцев

За крушением вертолета наблюдал Джерри Кочарян. Дом мужчины располагается рядом с Пресвитерианской церковью в Калабасасе. Согласно его показаниям, примерно в девять часов утра он услышал, как над головой пролетел вертолет. Уже тогда он заподозрил, что все неспроста.

«Звучало не очень хорошо, и он был действительно очень низко. Видел, как вертолет падал и зашипел. Дальше было сложно разглядеть из-за появившихся клубов дыма», – рассказал Кочарян в интервью Los Angeles Times.

Помимо прочего, он добавил, что видел и момент взрыва. Из его слов можно сделать вывод, что шансов спастись у пассажиров и экипажа не было.

«Вертолет превратился в огромный огненный шар. Никто бы не выжил после такого», – отметил Джерри.

Черный день в истории мирового спорта

Напомним, что о гибели вертолета, в котором находился Брайант и его дочь, СМИ сообщили вечером 26 января по московскому времени. Важно, что личность ни одного из девяти погибших до сих пор официально не подтверждены. По предварительным данным, на опознание жертв катастрофы и соответствующие анализы потребуется как минимум несколько дней. Тем не менее сомнений в том, что среди погибших были баскетболист и его дочь, не остается.

Национальная баскетбольная лига (НБА), спортсмены, пресс-службы клубов и сборных, а также многочисленные медийные персоны выражают соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста. В истории Брайант запомнился двумя победами на Олимпийских играх, пятью титулами НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» и множеством титулов, которые без всяких на то сомнений позволяют считать его не только иконой баскетбола, но и всего мирового спорта. Ему был 41 год.

Примечательно, что любители баскетбола и поклонники таланта легендарного американца предложили в дань памяти Брайанта сменить логотип НБА. Соответствующее предложение появилось на Change.org. На момент написания заметки петицию подписали более 170 тысяч пользователей. На настоящем же логотипе лиги изображен еще один легендарный баскетболист «Лейкерс» Джерри Уэст, сама же эмблема была создана в 1971 году.