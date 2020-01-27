«Слишком по-детски»: Германия раскритиковала победы России

Чемпионат Европы по фигурному катанию стал триумфом российских одиночниц. Несмотря на многочисленные падения в произвольной программе, весь пьедестал на континентальном первенстве в итоге заняли представительницы России: золото у Алены Косторной, второй стала Анна Щербакова, замкнула тройку призеров Александра Трусова.

К слову, на прошедшем первенстве континента 10 из 12 возможных наград высшей ценности во всех видах достались российским спортсменам.

Вот только далеко не все рукоплещут триумфу учениц Тутберидзе и таланту самой Этери Георгиевны. Так, спортивный директор Федерации фигурного катания Германии Удо Денсдорф жестко высказался в адрес триумфаторов соревнований. Как написала газета Sueddeutsche Zeitung, спортивный чиновник не просто поставил под вопрос достижение россиянок, но еще и затронул крайне резонансную тему соревнования молодых фигуристок с куда более возрастными оппонентками.

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«Для меня это слишком по-детски, — сказал Денсдофрд. – Это не идет на благо спорту… Уверен, что девочки закончат карьеру не позже олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая приостановила карьеру в 19 лет (россиянке в настоящий момент 17 – «Газета.Ru»). Но, посмотрите: новые юные спортсменки из России уже здесь; у них словно фабрика, штампующая таланты. Спорт живет конкуренцией, вот почему такое развитие не есть нехорошо».

Что интересно, в статье делается особый упор на возраст фигуристок. Авторы указывают на невозможность конкуренции между 23-летней фигуристкой в самом расцвете сил и Аленой Косторной (16 лет), Анной Щербаковой и Александрой Трусовой (обеим — по 15 лет).

Стоит отметить, что данные обсуждения далеко не новы для мира фигурного катания. В подобном ключе (порой и в не менее категоричной форме) высказываются о победах подопечных Этери Тутберидзе и российские эксперты.

Например, олимпийский чемпион – 2006 Роман Костомаров, рассуждая прошлым летом о потенциальном уходе Алины Загитовой из спорта, утверждал, что завершение карьеры в условиях противостояния с более юными соотечественницами является самым что ни на есть здравым решением.

«Сейчас молоденькие девочки показывают такие фантастические результаты, им по 14-15 лет, и они еще не могут выезжать на взрослые соревнования — на чемпионаты мира и Европы. Но в своем возрасте они исполняют такие сложные элементы, что 17-18-летним уже становится непросто. Им наступают на пятки. Поэтому то, что Загитова сейчас победила, — это большой успех.

Впереди Алине будет тяжелее, потому что ее ждет невероятная конкуренция? Думаю, что и не стоит даже бороться с подрастающим поколением. Она выиграла все титулы, которые только можно было выиграть. В ситуации с Загитовой, на мой взгляд, ей лучше уйти чемпионкой. Со щитом, а не на щите. Потом ведь ей будет тяжелее в тысячу раз»,

— цитировало Костомарова «Реальное время».

Чуть более принципиальную позицию занимал Александр Жулин — бывший фигурист, ныне считающийся одним из самых успешных тренеров в России. Критикуя реалии фигурного катания за излишнюю молодость главных претенденток на золото, специалист призывал ввести возрастной ценз в соревнованиях одиночниц.

«Да, сейчас Трусова исполняет три четверных прыжка. Но пройдет два-три года, ее тело начнет меняться, и с чем она будет выигрывать? Удержаться на таком же уровне будет очень сложно. Я считаю, что в женском фигурном катании должны соревноваться девушки старше 17 лет. До этого возраста пусть выступают в юниорках», — приводил портал Tut.by слова Жулина, делавшего акцент на то, в каком возрасте побеждали в последние годы девушки на Олимпийских играх.

«Сплошь 15-летние спортсменки: Алина Загитова, Юлия Липницкая, Сара Хьюз, Тара Липински. Безусловно, они вызывают уважение, но все же эти девочки просто успели все вовремя «отпрыгать». Если Алина Загитова через два года, после того как произойдут изменения в организме, сумеет еще раз стать чемпионкой мира, я сниму перед ней шляпу.

Мне интереснее смотреть именно женское фигурное катание, когда соревнуется не подростковое население, а фигуристки со сформировавшимися женственными частями тела, на которые мужчинам приятно взглянуть. А так, получается, девочка плоская, как мальчик, исполняет сложнейшие прыжки», — настаивал Жулин.

Как итог, становится очевидно, что дискуссии вокруг данной темы не утихнут до той поры, пока фигуристки Этери Тутберидзе не перестанут биться за золото. А, судя по потенциалу все новых и новых самородков, подобного в ближайшем будущее критикам именитой наставницы ожидать явно не стоит.