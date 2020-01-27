Скорбит весь мир: как погиб Коби Брайант

Если соблюдать традицию объявлять государственный траур в связи с масштабными трагедиями, то после гибели баскетболиста Коби Брайанта это должен сделать весь мир. Легендарный спортсмен в воскресенье разбился в авиакатастрофе в Калифорнии вместе со своей 13-летней дочерью Джианной, направляясь на тренировку в академию.

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В тот же вечер «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе принимал 62-ю церемонию вручения награды академии звукозаписи США «Грэмми». Многие болельщики, а также артисты, которые были лично знакомы с Брайантом, узнали о его смерти по пути на мероприятие. Певица и ведущая «Грэмми» Алиша Киз начала со слов о баскетболисте, а также исполнила в его честь композицию «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday». «Он здесь, он в наших сердцах, он с нами», — сказала она.

"We love you Kobe." @aliciakeys and Boyz II Men sing in tribute to Kobe Bryant and his family at the opening of the #Grammys https://t.co/kk0nIau0ee pic.twitter.com/v3KpXSkvyW — The Hollywood Reporter (@THR) January 27, 2020

«Мы собрались здесь, чтобы провести главную музыкальную ночь года, отмечая достижения творцов, которые добились лучшего и, скажу честно, сейчас безумно грустно. Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя», — добавила Киз.

Поддержали ведущую и другие артисты. Джон Ледженд, Dj Khaled и Meek Mill выступили с трибьютом Nipsey Hussle и Брайанту, Lizzo посвятила исполнение своего трека Черной Мамбе.

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А Приянка Чопра написала на ногте «24» — это номер, под которым выступал Коби.

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Мэдисон-сквер-гарден сменил освещение. Теперь здание сияет желто-фиолетовыми цветами «Лос-Анджелес Лейкерс» — клуба всей жизни Брайанта. По-своему скорбь выразили все, кто только мог.

Брайант был другом семьи Уэст-Кардашьян. Канье опубликовал давнюю фотографию с ним, а его супруга Ким призналась, что смерть баскетболиста сильно повлияла на них. «Коби, брат, любим тебя. Мы молимся за твою семью. Спасибо за то, что вдохновлял нас своей жизнью», – написал музыкальный исполнитель.

Kobe, We love you brother



We're praying for your family and appreciate the life you've lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) January 26, 2020

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также не прошел мимо. Как и его предшественник Барак Обама.

Reports are that basketball great Kobe Bryant and three others have been killed in a helicopter crash in California. That is terrible news! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 26, 2020 Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

Нетрудно представить, что в этот вечер происходило на американском паркете. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не стала отменять восемь матчей игрового дня, чем вызвала недовольство со стороны общественности. Но мысли всех игроков, тренеров и фанатов, разумеется, были о Брайанте. «Даллас Маверикс» уже объявил, что выводит 24-й номер из обращения в память о Брайанте. Вероятнее всего, их примеру последуют и некоторые другие клубы.

Игроки «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Сперс» не стали проводить не стали проводить первую атаку в матче, выждав все 24 секунды и передав владение сопернику. Болельщики встретили нарушения скандирование «Коби».

Remarkable moment to start the Raptors-Spurs game. pic.twitter.com/thmt9ZU1Ra — Timothy Burke (@bubbaprog) January 26, 2020

То же самое повторили «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».

«Такой ДНК, как у него, найдешь лишь у немногих спортсменов: Тайгер Вудс, Майкл Джордан… Это огромная потеря. Вот я смотрю на моих молодых игроков, они очень переживают, хотя они его даже не знали. Это показывает, каким сильным было его влияние, как он трогал людей. Это шок», — говорил со слезами на глазах главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс.

После просмотра этого интервью не остается сомнений, что НБА стоило перенести матчи:

Doc Rivers tears up reflecting on Kobe Bryant's impact:



"This is a great loss, for the league. He had so much more left to do"



(via @LAClippers)pic.twitter.com/3CIuWT9ZEA — The Crossover (@TheCrossover) January 26, 2020

А форварду «Маккаби» Амаре Стаудемайру сообщили о смерти Брайанта прямо на площадке. «Не знаю, что сказать. Это нереально. Не хочу в это верить», – сказал он.

This video of Amare finding out about Kobe while playing in Israel is goddamn heart wrenching pic.twitter.com/Wyk6TpRYqg — Bobby Reagan (@BarstoolReags) January 26, 2020

Не забыли о Коби и на «Матче звезд» в американском футболе и почтили его память минутой молчания.

Мир другого футбола тоже не остался в стороне. Едва ли не все клубы и сборные, включая российскую национальную команду, оставили в социальных сетях сообщения с соболезнованиями. Но красивее всех сообразил сделать нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Бразилец после гола в ворота «Лилля» показал на пальцах 24-й номер Брайанта.

Neymar throws up the 24 for Kobe pic.twitter.com/mPUveZpNA2 — NBA Central (@TheNBACentral) January 26, 2020

Не стоит забывать, что катастрофа, произошедшая с Брайантом, унесла не только жизнь баскетболиста, но и его дочери Джианны. Девочка пошла по стопам отца и активно занималась баскетболом, а ее отец надеялся, что в будущем она станет звездой. У Коби осталась жена Ванесса и трое других дочерей — Наталия, Бьянка и Капри.

***

Частный вертолет, принадлежавший Брайанту, разбился в калифорнийском городе Калабасас. Вместе с 41-летним спортсменам погибли еще семь человек, включая его дочь. По предварительным данным, причиной крушения мог стать густой туман. В департаменте полиции Лос-Анджелеса сообщили, что погодные условия не соответствовали минимальным стандартам для полетов. Расследование трагедии продолжается.