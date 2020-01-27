Скорбит весь мир: как погиб Коби Брайант

Если соблюдать традицию объявлять государственный траур в связи с масштабными трагедиями, то после гибели баскетболиста Коби Брайанта это должен сделать весь мир. Легендарный спортсмен в воскресенье разбился в авиакатастрофе в Калифорнии вместе со своей 13-летней дочерью Джианной, направляясь на тренировку в академию.
В тот же вечер «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе принимал 62-ю церемонию вручения награды академии звукозаписи США «Грэмми». Многие болельщики, а также артисты, которые были лично знакомы с Брайантом, узнали о его смерти по пути на мероприятие. Певица и ведущая «Грэмми» Алиша Киз начала со слов о баскетболисте, а также исполнила в его честь композицию «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday». «Он здесь, он в наших сердцах, он с нами», — сказала она.
«Мы собрались здесь, чтобы провести главную музыкальную ночь года, отмечая достижения творцов, которые добились лучшего и, скажу честно, сейчас безумно грустно. Лос-Анджелес, Америка и весь мир потеряли героя», — добавила Киз.
Поддержали ведущую и другие артисты. Джон Ледженд, Dj Khaled и Meek Mill выступили с трибьютом Nipsey Hussle и Брайанту, Lizzo посвятила исполнение своего трека Черной Мамбе.
А Приянка Чопра написала на ногте «24» — это номер, под которым выступал Коби.
Мэдисон-сквер-гарден сменил освещение. Теперь здание сияет желто-фиолетовыми цветами «Лос-Анджелес Лейкерс» — клуба всей жизни Брайанта. По-своему скорбь выразили все, кто только мог.
Брайант был другом семьи Уэст-Кардашьян. Канье опубликовал давнюю фотографию с ним, а его супруга Ким призналась, что смерть баскетболиста сильно повлияла на них. «Коби, брат, любим тебя. Мы молимся за твою семью. Спасибо за то, что вдохновлял нас своей жизнью», – написал музыкальный исполнитель.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп также не прошел мимо. Как и его предшественник Барак Обама.
Нетрудно представить, что в этот вечер происходило на американском паркете. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) не стала отменять восемь матчей игрового дня, чем вызвала недовольство со стороны общественности. Но мысли всех игроков, тренеров и фанатов, разумеется, были о Брайанте. «Даллас Маверикс» уже объявил, что выводит 24-й номер из обращения в память о Брайанте. Вероятнее всего, их примеру последуют и некоторые другие клубы.
Игроки «Торонто Рэпторс» и «Сан-Антонио Сперс» не стали проводить не стали проводить первую атаку в матче, выждав все 24 секунды и передав владение сопернику. Болельщики встретили нарушения скандирование «Коби».
То же самое повторили «Атланта Хоукс» и «Вашингтон Уизардс».
«Такой ДНК, как у него, найдешь лишь у немногих спортсменов: Тайгер Вудс, Майкл Джордан… Это огромная потеря. Вот я смотрю на моих молодых игроков, они очень переживают, хотя они его даже не знали. Это показывает, каким сильным было его влияние, как он трогал людей. Это шок», — говорил со слезами на глазах главный тренер «Лос-Анджелес Клипперс» Док Риверс.
После просмотра этого интервью не остается сомнений, что НБА стоило перенести матчи:
А форварду «Маккаби» Амаре Стаудемайру сообщили о смерти Брайанта прямо на площадке. «Не знаю, что сказать. Это нереально. Не хочу в это верить», – сказал он.
Не забыли о Коби и на «Матче звезд» в американском футболе и почтили его память минутой молчания.
Мир другого футбола тоже не остался в стороне. Едва ли не все клубы и сборные, включая российскую национальную команду, оставили в социальных сетях сообщения с соболезнованиями. Но красивее всех сообразил сделать нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар. Бразилец после гола в ворота «Лилля» показал на пальцах 24-й номер Брайанта.
Не стоит забывать, что катастрофа, произошедшая с Брайантом, унесла не только жизнь баскетболиста, но и его дочери Джианны. Девочка пошла по стопам отца и активно занималась баскетболом, а ее отец надеялся, что в будущем она станет звездой. У Коби осталась жена Ванесса и трое других дочерей — Наталия, Бьянка и Капри.
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Частный вертолет, принадлежавший Брайанту, разбился в калифорнийском городе Калабасас. Вместе с 41-летним спортсменам погибли еще семь человек, включая его дочь. По предварительным данным, причиной крушения мог стать густой туман. В департаменте полиции Лос-Анджелеса сообщили, что погодные условия не соответствовали минимальным стандартам для полетов. Расследование трагедии продолжается.