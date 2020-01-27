Битва за четвертьфинал: Медведев уступает Вавринке. LIVE

И, безусловно, дуэль Медведева и Вавринки — одна из центральных встреч игрового дня. В последнем своем поединке именно россиян (четвертый номер посева) праздновал победу — Медведев был сильнее на US Open-2019 (3:1), что, впрочем, хоть и делает его фаворитом, но не тотальным. Как никак, швейцарец (15) крепкий орешек, и не раз преподносил громкие сенсации.