Битва за четвертьфинал: Медведев уступает Вавринке. LIVE

Вышел к сетке Вавринка и не совладал с мячом. 4:1!
Хороший обратный кросс от Медведева — 40:15.
15:15 — интересный розыгрыш сейчас был, когда оппоненты устроили битву у сетки. Стэн оказался удачливее.
Гейм за представителем России — 3:1.
Перестал ошибаться на задней линии Даниил. Ну и скорость он не сбавляет — 40:15.
15:15 — Стэн Вавринка не боится играть в открытую с Даниилом.
214 км/ч — отыгрывает один брейк-поинт. Но все-таки забирает Даниил чужую подачу — 2:1 во втором сете. Становится интереснее!
На выдохе стал играть Медведев — первые брейк-поинты. 15:40.
Начал показывать свою игру россиянин — 0:30 на подаче Вавринки.
Всухую гейм забирает Даниил — 1:1.
При счете 30:0 Вавринка на смэше допускает курьезнейшую ошибку. 40:0.
Обменялись бронебойными ударами оппоненты — 40:15. Ва-банк идет Стэн и забирает подачу. 0:1.
Второй сет, его дебют остается за Вавринкой — 30:0.
И как же хорош сейчас Вавринка! 2:6 и 0-1 в нашем противостоянии. Небольшой отдых у теннисистов.
Вавринка перебросил Медведева, а потом шикарно инициативу перехватил — 0:30.
Но Вавринку это ничуть не смущает — 2:5. Он в шаге от победы в сете.
Рисковать зачем-то начинает Вавринка: сначала получается, а потом укороченный через сетку не перелетает. 30:30. Стэна Вавринку, кстати, наказывают за подсказку.
Хорошо принял Медведев. Затем идет смэш с отскоком — непростой удар укротил Стэн. 15:15.
2:4. По линии Вавренка неточен. Медведеву как нельзя кстати был этот гейм — тяжеловато пока Даниилу.
Брейк-поинт Вавринки... Мощная подача первым мячом снова восстанавливает преимущество.
40:40. Снова тяжело дается Медведеву подача. Вровень идут теннисисты.
Неточен на обводящем швейцарец, как и Медведев на попадает по задней линии. 30:30.
Не клеится сет у россиянина: Вавринка прекрасен на приеме. Благо, что укороченный делает счет 15:15.
Не успели зрители оглянуться, а уже 1:4. Всухую Вавринка подачу берет.
Обидная ошибка Медведева делает счет 1:3...
Не сдается Вавринка и не спешит отдавать Даниилу подачу россиянина. Вновь брейк-поинт.
15:40 — двойной брейк-поинт у Стэна после выигранных розыгрышей. Но уверен безупречен: он дважды навылет подает. 40:40.
Плохо сыграл по уходящему мячу Даниил... Но мощная подача сравнивает счет — 15:15.
Ох, и загонял Медведева швейцарец! 30:30 уже, причем последний удар от Вавринки прошел с феноменальной скоростью. Затем повтор после шикарной подачи оппонента не спасает ситуацию — 40:30. И 2:1 уже.
Два аута от Стэна на собственной подачи — 0:30.
Обменялись ошибками при ударах на задней линии соперники — 40:15. И гейм забирает в итоге россиянин! 1:1.
Но вот на подачи Медведева Даниил исправляется — два розыгрыша подряд берет. 30:0.
«Под ноль» выигрывает Стэн первый гейм... Вот так начало! 0:1.
Вавринка эйс сразу оформляет, а затем и Медведев неудачно принимает, попав в сетку — 30:0.
Спортсмены, кстати, уже провели разминку — все готово к началу встречи.
И, безусловно, дуэль Медведева и Вавринки — одна из центральных встреч игрового дня. В последнем своем поединке именно россиян (четвертый номер посева) праздновал победу — Медведев был сильнее на US Open-2019 (3:1), что, впрочем, хоть и делает его фаворитом, но не тотальным. Как никак, швейцарец (15) крепкий орешек, и не раз преподносил громкие сенсации.
На турнире проходит восьмой день соревнований. Кульминация АО-2020 уже близко!
В четвертом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису россиянин Даниил Медведев встречается со швейцарцем Стэном Вавринкой.