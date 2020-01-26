Смерть после хет-трика: футболисту проломили череп в драке

В английском футболе произошла трагедия. Полузащитник клуба «Мэтлок Таун» из восьмого по значимости дивизиона Джордан Синнотт скончался 25 января в больнице после избиения. Как сообщила газета The Sun, накануне матча своей команды футболист был обнаружен в бессознательном состоянии на рыночной площади в Ретфорде, Ноттингемшир.

По данным правоохранительных органов, спортсмен пострадал в драке с участием восьми мужчин и одной женщины, произошедшей на автостоянке возле одного из местных пабов.

25-летний Синнотт был доставлен медиками в отделение реанимации, где у него диагностировали перелом черепа. Несмотря на усилия врачей, спустя некоторое время футболист умер. Отмечается, что полиция уже занялась расследованием инцидента и задержала по подозрению в преступлении 27-летнего мужчину, ставшего участником потасовки. Против него возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый уже допрошен и помещен под стражу.

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«Смерть Синнотта — печальное и значительное событие в этом расследовании. Наши мысли остаются с его друзьями и семьей, наши специалисты продолжают поддерживать их в это невероятно трудное время. Этот инцидент произошел в очень напряженное время, и мы полагаем, что еще есть ряд свидетелей, которые могут предоставить важную информацию о трагической смерти молодого человека. Обращаясь к ним, я прошу их связаться с нами и анонимно сообщить все, что они знают», — приводит слова детектива Джастина Уилсона из полиции Ноттингемшира пресс-служба ведомства.

По словам инспектора, в драке также пострадали еще двое: 27-летний мужчина был госпитализирован с подозрением на перелом носа, а у 44-летнего мужчины диагностировали перелом челюсти.

«Мэтлок Таун» на своей официальной странице в Twitter подтвердил смерть Синнотта. «Ты был не просто футболистом, ты был нашим другом и братом Ты подарил нам невероятные воспоминания, сделав свой первый в карьере хет-трик в игре за клуб», — говорится в заявлении.

This is how we choose to remember Jordan Sinnott.



He is now and forever will be a Gladiator #RestInPeaceJordanSinnott pic.twitter.com/cVWxU590WH — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

Также клуб продолжает публиковать видеофрагменты с голами скончавшегося футболиста, а его бывшие одноклубники оставляют сообщения со словами соболезнования. В своем последнем матче за «Мэтлок» Синнотт оформил хет-трик.

Jordan knew how to hit a freekick, this goal claimed his first career hat-trick in a 5-0 win.#RIPJordanSinnott pic.twitter.com/TpF1FAPJbY — Matlock Town FC (@Matlock_TownFC) January 25, 2020

«Не могу в это поверить. Буквально несколько дней назад мы вместе праздновали твой хет-трик. Спи спокойно, бро», — написал Питеу Круз.

«Этот день для многих из нас был самым тяжелым в жизни. Мы потеряли невероятного человека, отличного парня. Я буду скучать по смеху, который мы разделили вместе с ним. Никогда тебя не забуду», — согласился Бэйли Гуда.

«Не могу описать словами, как чувствую себя сейчас. Мы живем в жестоком мире. Было привилегией знать и общаться с тобой. Ты никогда не будешь забыт», — гласит запись Такера Пула.

«Мэтлок» и «Алфретон Таун», которому принадлежали права на Синнотта, отменили свои матчи в Национальной лиге в свете трагических событий.

Джордан Синнотт родился в семье известного в прошлом британского футболиста Ли Синнотта, который играл за «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Брэдфорд Сити» и некоторые другие клубы Туманного Альбиона. Джордан начинал профессиональную карьеру игрока в составе «Хаддерсфилд Таун», воспитанником которого и является. После этого он сначала на правах аренды перебрался в «Олтрингем», а позднее — в «Бери». В конечном итоге Синнотт покинул стан «терьеров» и подписал полноценный контракт с «Олтрингемом». Правда, там он надолго тоже не задержался: уже спустя год хавбек на правах свободного агента перешел в «Галифакс Таун», а еще через год — в «Честерфилд».

Игроком «Алфретон Таун» Синнотт стал осенью 2018-го, а спустя год был отдан клубом в аренду «Мэтлоку», где выступал до момента смерти.

В общей сложности на счету Синнотта почти 100 проведенных матчей в различных внутренних турнирах Англии. Наиболее успешно он играл в «Олтрингеме», отметившись четырьмя голами и девятью результативными передачами в 59 встречах. Наибольшее количество игр он провел в Национальной лиге, а также успел записать на свой счет несколько поединков во Второй лиге и Чемпионшипе, втором по значимости дивизионе страны.