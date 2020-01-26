Антирекорд: Россия в 26-й раз подряд осталась без медалей

Вот таким получился масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Можно поздравить Анну Оберг и сборную Швеции, а кошмар российской команды продолжается. Впереди чемпионат мира, на который как-то даже нет никаких надежд сейчас... Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Светлана Миронова финиширует 19-й, Юрлова-Перхт — 20-й, Старых — 21-й. Все отстали более чем на две минуты и много проиграли ходом.
А у сборной России абсолютный антирекорд: 26 гонок подряд без медалей!
Анаис Бескон финиширует третьей. Второй подиум подряд для нее.
Анна Оберг из Швеции одерживает победу! Свою первую в сезоне. Лиза Витоцци — вторая. Это ее первый подиум в нынешнем розыгрыше Кубка мира.
Бескон по-прежнему бежит третьей, выигрывая 10 секунд у польки Моники Хойниш, которая бежит на лучший результат в карьере сегодня.
Все-таки Оберг убегает от итальянки к победе! На отметке 11,6 км ее перевес равен 5,4 секундам!
У Старых один промах, у Юрловой чистый рубеж. В итоге после последней стрельбы Миронова, Старых и Юрлова-Перхт убежали 19-й, 20-й, и 21-й соответственно.
Оберг пытается оторваться от Витоцци, но та не позволяет убежать от себя пока.
Два промаха у Мироновой, к сожалению.
Четвертый рубеж: Витоцци и Оберг закрываются первыми! Бескон тоже работает чисто и убегает третьей, хотя отстает много.
На отметке 9,1 Миронова по-прежнему 13-я.
Миронова на 13-м месте — лучшая из наших.
Два промаха у Юрловой-Перхт, а вот Миронова на этот раз отстрелялась чисто! Один промах допустила Старых.
Мажет Оберг, мажет дважды Мякарайнен. Зато чисто работает и убегает лидером Витоцци! За ней Ройселанн и дальше Тандреволд, Оберг и Вирер.
Расклад на отметке 6,6 км.
5,8 км позади. Старых все так же 14-я, Юрлова откатилась на 16-ю позицию, Миронова поднялась на 19-ю. Но все бегут медленнее лидеров. Уже больше минуты проигрывают.
Старых уходит с рубежа 14-й, Юрлова сразу за ней. Проигрывают около минуты, но чуть меньше. Миронова замыкает двадцатку. Она чуть больше минуты уступает.
У Мироновой один промах, а вот Старых и Юрлова-Перхт работают чисто.
Оберг стреляет чисто, за ней убегает Ройселанн. Витоцци третья, отставая на 6,9 секунды.
На второй рубеж пришли спортсменки.
Лучшей из промахнувшихся по разу спортсменок бежит обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер, отстающая на 24 секунды. Она на 12-м месте.
Старых 18-я, ее догнала уже Миронова, которая бежит 19-й. Юрлова-Перхт на 23-м месте по-прежнему.
Француженка Брайза уже вышла на первую позицию, но бежит вместе с Оберг и Ройселанн. На расстоянии в 4 с лишним секунды Маркета Давыдова из Чехии и финка Кайса Мякарайнен.
Миронова после штрафного круга — 21-я, Юрлова — 23-я. Проигрывают 35 и 40 секунд соответственно.
16-я Старых. +28,6 от лидера.
Первой отстрелялась и убежала шведка Оберг! За ней Брайза и Ройселанн. Миронова и Юрлова-Перхт допустили по промаху, Ирина Старых сработала позже, но чисто!
Итак, первая стрельба. Миронова подошла 14-й.
Херманн продолжает лидировать, постепенно растягивается пелотон, хотя нет — это только на спуске было. На отсечке 1,6 км сразу за Херманн Вирер и Брайза. Миронова уже 14-я, Юрлова-Перхт 22-й бежит, Старых — 25-я.
Отсечка 0,8 км: лидирует Херманн, за ней Ройселанн и Вирер. Лучшая из россиянок — Миронова — 16-я.
Пока спортсменки идут плотной группой, которая постепенно растягивается, но какого-то преимущества себе никто не создал пока.
Итак, старт дан! Начали.
Как всегда, в масс-старте выступят 30 спорстменок. Сборную России представят трое: Светлана Миронова (№14), Екатерина Юрлова-Перхт (№22) и Ирина Старых (№27).
Старт запланирован на 17.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта 12,5 км на этапе Кубка мира в Поклюке.