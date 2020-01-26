Антирекорд: Россия в 26-й раз подряд осталась без медалей

Вот таким получился масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Можно поздравить Анну Оберг и сборную Швеции, а кошмар российской команды продолжается. Впереди чемпионат мира, на который как-то даже нет никаких надежд сейчас... Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.