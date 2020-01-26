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Антирекорд: Россия в 26-й раз подряд осталась без медалей

Россиянки не попали в медали в масс-старте в Поклюке

В словенской Поклюке завершился шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта 12,5 км, где россиянки опять не попали в медали, финишировав на стыке второй и третьей десятки.
Трансляция
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17:40

Вот таким получился масс-старт на этапе Кубка мира в Поклюке. Можно поздравить Анну Оберг и сборную Швеции, а кошмар российской команды продолжается. Впереди чемпионат мира, на который как-то даже нет никаких надежд сейчас... Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

17:36

Светлана Миронова финиширует 19-й, Юрлова-Перхт — 20-й, Старых — 21-й. Все отстали более чем на две минуты и много проиграли ходом.

17:36

А у сборной России абсолютный антирекорд: 26 гонок подряд без медалей!

17:35

Анаис Бескон финиширует третьей. Второй подиум подряд для нее.

17:34

Анна Оберг из Швеции одерживает победу! Свою первую в сезоне. Лиза Витоцци — вторая. Это ее первый подиум в нынешнем розыгрыше Кубка мира.

17:33

Бескон по-прежнему бежит третьей, выигрывая 10 секунд у польки Моники Хойниш, которая бежит на лучший результат в карьере сегодня.

17:32

Все-таки Оберг убегает от итальянки к победе! На отметке 11,6 км ее перевес равен 5,4 секундам!

17:31

У Старых один промах, у Юрловой чистый рубеж. В итоге после последней стрельбы Миронова, Старых и Юрлова-Перхт убежали 19-й, 20-й, и 21-й соответственно.

17:30

Оберг пытается оторваться от Витоцци, но та не позволяет убежать от себя пока.

17:29

Два промаха у Мироновой, к сожалению.

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17:28

Четвертый рубеж: Витоцци и Оберг закрываются первыми! Бескон тоже работает чисто и убегает третьей, хотя отстает много.

17:26

На отметке 9,1 Миронова по-прежнему 13-я.

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17:23

Миронова на 13-м месте — лучшая из наших.

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17:22

Два промаха у Юрловой-Перхт, а вот Миронова на этот раз отстрелялась чисто! Один промах допустила Старых.

17:21

Мажет Оберг, мажет дважды Мякарайнен. Зато чисто работает и убегает лидером Витоцци! За ней Ройселанн и дальше Тандреволд, Оберг и Вирер.

17:20

Расклад на отметке 6,6 км.

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17:17

5,8 км позади. Старых все так же 14-я, Юрлова откатилась на 16-ю позицию, Миронова поднялась на 19-ю. Но все бегут медленнее лидеров. Уже больше минуты проигрывают.

17:15

Старых уходит с рубежа 14-й, Юрлова сразу за ней. Проигрывают около минуты, но чуть меньше. Миронова замыкает двадцатку. Она чуть больше минуты уступает.

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17:14

У Мироновой один промах, а вот Старых и Юрлова-Перхт работают чисто.

17:14

Оберг стреляет чисто, за ней убегает Ройселанн. Витоцци третья, отставая на 6,9 секунды.

17:13

На второй рубеж пришли спортсменки.

17:12

Лучшей из промахнувшихся по разу спортсменок бежит обладательница Большого хрустального глобуса итальянка Доротея Вирер, отстающая на 24 секунды. Она на 12-м месте.

17:11

Старых 18-я, ее догнала уже Миронова, которая бежит 19-й. Юрлова-Перхт на 23-м месте по-прежнему.

17:10

Француженка Брайза уже вышла на первую позицию, но бежит вместе с Оберг и Ройселанн. На расстоянии в 4 с лишним секунды Маркета Давыдова из Чехии и финка Кайса Мякарайнен.

17:09

Миронова после штрафного круга — 21-я, Юрлова — 23-я. Проигрывают 35 и 40 секунд соответственно.

17:08

16-я Старых. +28,6 от лидера.

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17:07

Первой отстрелялась и убежала шведка Оберг! За ней Брайза и Ройселанн. Миронова и Юрлова-Перхт допустили по промаху, Ирина Старых сработала позже, но чисто!

17:06

Итак, первая стрельба. Миронова подошла 14-й.

17:04

Херманн продолжает лидировать, постепенно растягивается пелотон, хотя нет — это только на спуске было. На отсечке 1,6 км сразу за Херманн Вирер и Брайза. Миронова уже 14-я, Юрлова-Перхт 22-й бежит, Старых — 25-я.

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17:02

Отсечка 0,8 км: лидирует Херманн, за ней Ройселанн и Вирер. Лучшая из россиянок — Миронова — 16-я.

17:01

Пока спортсменки идут плотной группой, которая постепенно растягивается, но какого-то преимущества себе никто не создал пока.

17:00

Итак, старт дан! Начали.

16:55

Как всегда, в масс-старте выступят 30 спорстменок. Сборную России представят трое: Светлана Миронова (№14), Екатерина Юрлова-Перхт (№22) и Ирина Старых (№27).

16:50

Старт запланирован на 17.00 мск.

16:45

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта 12,5 км на этапе Кубка мира в Поклюке.