Новый замок для принца: шейхи хотят купить «Ньюкасл»

Инвестиции персидских компаний в футбольные проекты — популярная практика в современном спорте. Так, в Английской премьер-лиге (АПЛ) одним из самых успешных подобных слияний стала покупка «Манчестер Сити» компанией Abu Dhabi United Group (ADUG) из ОАЭ, фактическим владельцем команды с тех пор является шейх Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби.

С момента прихода богатых инвесторов в 2008 году клуб четырежды становился чемпионом Англии, дважды завоевывал Кубок Англии, по четыре и три раза — Кубок английской лиги и Суперкубок страны соответственно. Это больше, чем «Сити» завоевал за всю историю до шейхов. Разумеется, обошлась эта радость арабским бизнесменам в круглую сумму, но это не отменяет того факта, что команду удалось сделать чрезвычайно прибыльной.

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В ближайшем будущем эту судьбу может повторить другой британский клуб — «Ньюкасл Юнайтед». По информации Sky Sports, на клуб с Туманного Альбиона претендует наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман, сын короля Салмана, в распоряжении которого находится суверенный фонд его страны. 34-летний бизнесмен намерен объединиться с английским финансистом Амандой Стейвли, которая намеревалась приобрести «сорок» еще два года назад, но тогда получила отказ.

Отмечается, что, по сведениям источника, арабский фонд не единственный возможный потенциальный покупатель клуба. О ком конкретно идет речь, не уточняется.

Однако прессе также стало известно, что нынешний владелец «Ньюкасла» Майк Эшли не против расстаться с контрольным пакетом акций ориентировочно за £340 млн. Английский миллиардер и владелец сети спортивных магазинов «Sports Direct» приобрел «сорок» в 2012 году. Сделка получилась громкой: бизнесмен изначально приобрел 41,6 процента акций «Ньюкасла» стоимостью около £55 млн с целью начать поглощение клуба. Специально для этого был создан «Сент-Джеймс Холдинг», который и выкупил акции, до этого принадлежавшие сэру Джону Холлу через три учрежденные им предприятия.

Согласно закону Соединенного Королевства о поглощении, покупка более 30 процентов акций обязывает сделать предложение о приобретении оставшейся части по схожей или большей цене. В конечном итоге тогдашний председатель правления «Ньюкасла» Фредди Шеппард дал согласие продать свои 29 процентов акций за £37,6 млн. Благодаря этому Эшли увеличил размер своего пакета акций до 77,06 процента, что позволило ему претендовать на отзыв клуба с фондовой биржи.

В общей сложности миллиардер заплатил £134 млн за 90 процентов акций «Ньюкасла».

Но, когда покупка была совершена, бизнесмена ждали новые вызовы. Он рассчитывал, что долг клуба составит не более £70 млн, на деле же он оказался на £30 млн больше. Это произошло потому, что Эшли не обратил внимание на некоторые моменты, изучая финансовое состояние «Ньюкасла». Впрочем, предприниматель тогда отказался от перепродажи, потратив собственные деньги на погашение долга.

Так или иначе, успехов под руководством Эшли клуб добиться не смог. Команда вылетела в Чемпионшип, который впоследствии выиграла и вернулась в АПЛ, и на этом значимые достижения, если таковыми они были, закончились. Предположительно, миллиардер хочет продать клуб в том числе и из-за результатов команды. В нынешнем сезоне «Ньюкасл» борется за выживание: после 24-х туров «сороки» занимают 14-е место в АПЛ, имея в активе 30 очков.

Что касается принца Мухаммеда, то он является вторым заместителем премьер-министра Саудовской Аравии, а также занимает пост министра обороны — он самый молодой в мире на этой должности. Член королевской семьи, помимо прочего, значится председателем правления благотворительного фонда Мухаммеда бин Салмана (MiSK), главой королевского суда, председателем совета по экономическим вопросам и развитию страны и главой Антикоррупционного комитета Саудовской Аравии.

Саудовские семьи имеют опыт приобретения клубов АПЛ — и речь не только о «Манчестер Сити». В 2012 году тогдашний принц Саудовской Аравии Абдулла бин Мосаад бин Абдулазиз Аль-Сауд из королевского Дома Сауда приобрел 50 процентов акций «Шеффилд Юнайтед» в Объединенной компании основателей Blades Leisure Ltd за £1, пообещав вернуть команду в АПЛ. В сезоне-2018/19 это произошло с клубом впервые за 13 лет.