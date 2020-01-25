Спорт в изоляции: матчи КХЛ переносят из-за коронавируса

2020 год в Китае начался со вспышки неизвестной пневмонии, эпицентр распространения заболевания — город Ухань, столица провинции Хубэй. В январе медикам удалось установить, что возбудителем болезни стал новый тип коронавируса 2019-nCoV, как предполагается, переносчиками вируса являются змеи. На текущий момент, как сообщает Центральное телевидение Китая со ссылкой на власти, число зараженных коронавирусом составляет уже 1372 человека, 41 из них погиб.

Случаи заболевания зафиксированы во всех регионах Китая, кроме Тибетского автономного округа. В нескольких очагах распространения объявлен наивысший уровень чрезвычайной ситуации. Кроме того, коронавирус единично зафиксировали во Франции, Австралии, Вьетнаме, Непале, Малайзии, Южной Корее, Сингапуре, Соединенных Штатах, Таиланде и Японии, а также на Филиппинах.

Реклама

Эпидемия коснулась и спортивных мероприятий. Так, 22 января стало известно, что Азиатская конфедерация футбола (AFC) приняла решение перенести матч отборочного этапа женского футбольного квалификационного турнира Олимпийских игр 2020 года из Уханя в Нанкин. Согласно первому драфту календаря мужской Суперлиги, местный уханьский клуб впервые сыграет дома только в пятом туре, но теперь это неточно.

Свою обеспокоенность быстрым распространением вируса выражает и Континентальная хоккейная лига (КХЛ). Клубу «Кульнуль Ред Стар» остается принять еще два домашних матча регулярного чемпионата, однако место и время их проведения обсуждаются. Игру против столичного ЦСКА еще в декабре перенесли в Москву из-за празднования китайского Нового года, а вот где «Ред Стар» сыграет против рижского «Динамо» — пока неизвестно. По последним данным, встреча может состояться в Новосибирске.

«Уже ищем варианты, где-то на Востоке. Новосибирск — оптимальный вариант, поскольку 26 февраля там проведет свой матч «Динамо», поэтому было бы удобней сыграть там. Какой смысл ждать, что скажет КХЛ? Мы смотрим, чтобы многое совпало, в том числе в плане логистики», — цитирует представителя «Куньлуня» ТАСС.

Если же «Куньлунь попадет в плей-офф, то лига будет поднимать на рассмотрение этот вопрос дополнительно, о чем рассказали в пресс-службе КХЛ.

То же самое относится и к Высшей хоккейной лиге (ВХЛ). Уже решено, что домашние игры пекинских команд КРС-БСУ и ОЭРДЖИ, а также «Ценг Тоу» из Гирина будут перенесены на территорию России. Как уточнил журналист Алексей Шевченко, в ОЭРДЖИ, базирующемся в подмосковном Дмитрове, руководство клуба объявило внутренний карантин — игрокам не рекомендуют выходить на улицу.

«В офисе ВХЛ утверждают, что больных нет, у меня немного другие данные, но при этом нет полной гарантии, что у пары парней действительно что-то страшное, а не простая простуда», — написал Шевченко.

23 января Главное государственное управление по вопросам спорта КНР объявило, что приостанавливает проведение всех спортивных соревнований как минимум до апреля. Официального распоряжения на этот счет до сих пор нет.

«В рамках работы по профилактике и контролю эпидемии нового типа коронавируса, в соответствии с указанием Главного государственного управления по делам спорта о «Приостановке всех спортивных соревнований до апреля месяца», оргкомитет принял решение временно отменить проведение автомобильного ралли в Чанбайшане, запланированного на 12-14 февраля», — приводит текст сообщения организации РИА «Новости».

Так или иначе, федерации постепенно отменяют мероприятия. Суперкубок страны по футболу уже перенесен на неизвестный срок, такие же меры намерены предпринимать и в отношении китайских клубов в азиатской Лиге чемпионов. Помимо прочего, Международный олимпийский комитет (МОК) был вынужден перенести отборочный боксерский турнир предстоящей Олимпиады в зоне Азия/Океания из Уханя в Иорданию. Соревнования должны были пройти в очаге распространения коронавируса с 3 по 14 февраля, теперь же они состоятся в Аммане и в другие даты — с 3 по 11 марта. В ходе турнира будут распределены 63 лицензии на Олимпийские игры в различных весовых категориях.

На данный момент въезд в Ухань запрещен, а жителей попросили эвакуироваться. Часть отправленных на карантин граждан, контактировавших с больными, уже отпущены.