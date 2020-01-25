«Горький опыт»: как Горячкина проиграла шахматную корону

В январе в Шанхае и Владивостоке прошел матч за женскую мировую шахматную корону. 28-летняя китаянка Цзюй Вэньцзюнь впервые защищала свой чемпионский титул, отобранный два года назад у соотечественницы — Тань Чжунъи.

Соперницей чемпионки мира была 21-летняя россиянка Александра Горячкина, летом прошлого года сверхуверенно досрочно взявшая первое место на турнире претенденток, на 2,5 очка опередив ближайшую преследовательницу.

Формат матча был предложен крайне интересный. Первые шесть партий проходили в родном городе действующей чемпионки, а затем соперницы переезжали в ближайший крупный российский город — Владивосток, где проводили вторую половину состязания в классические шахматы и, если потребуется, тай-брейк.

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Китайская часть противостояния, стартовавшая 5 января, прошла относительно скучно. Первые три партии завершились ничейными исходами, затем Вэйцзюнь взяла партию белыми фигурами, но тут же потеряла перевес, а заключительный аккорд в Шанхае тоже вышел ничейным.

В итоге соперницы перелетели во Владивосток при счете 3:3, и именно в России все должно было решиться. Там стало уже повеселее.

Седьмая партия, в которой белыми играла китаянка, ушла на раскачку, а затем соперницы выдали серию из трех результативных игр подряд.

Сначала Горячкина смогла впервые в поединке вырваться вперед, но затем, видимо, не справившись с эмоциями, дрогнула под натиском прибавившей чемпионки и уступила не только черными, но и белыми!

Предпоследняя партия в классические шахматы, которую Вэньцзюнь проводила белыми фигурами, завершилась вничью, и у Горячкиной оставался последний шанс: 23 января она должна была во что бы то ни стало выигрывать белыми фигурами, чтобы перевести встречу на тай-брейк.

Сделать это россиянке удалось. Горячкина по-настоящему вложилась в свой единственный шанс. Она уже вторым ходом неожиданно двинула коня, поставив чемпионку в тупик.

Вэньцзюнь задумалась на 20 минут, а в итоге получилась партия, не имеющая названия в мире шахмат, то есть совершенно уникальная.

Правда, одним удачным ходом Александра еще не выиграла сражение. По ходу партии она владела перевесом, потом упустила его, но все-таки заставила китаянку допустить ряд ошибок, и на 60-м ходу та признала свое поражение!

В итоге все решалось в тай-брейке на следующий день. Как ни старалась Горячкина, в быстрые шахматы одолеть действующую чемпионку ей не удалось. Три из четырех партий закончились вничью, но в одной китаянка все-таки нашла бреши в обороне россиянки и воспользовалась ими, сохранив титул.

«Обидно, конечно, что не смогла выиграть. Но это хороший урок, хоть и горький опыт. Надеюсь, я вернусь и буду еще сильнее. Не хватило уверенности, опыта и немного везения»,

— цитирует ТАСС Горячкину после поражения.

Что ж, чемпионская корона была близка, но пока эта вершина еще не покорилась россиянке. Впрочем, в свой 21 год Горячкина уже является двукратной чемпионкой страны и гроссмейстером, так что, кажется, что у нее все впереди.

«Сегодня вы закончили писать очередную главу в шахматной истории, и это была очень захватывающая глава. Хотел поблагодарить Международную федерацию шахмат, которая решила разделить этот матч между Китаем и Россией, и шахматные любители могли возможность наблюдать за партиями вживую. Этот матч стал, безусловно, самым заметным на первенство мира в новейшей истории. Огромное количество людей следило за ним, писало о нем, переживало, и это свидетельство того, что игра была достойной, — сказал в зале, где проходил матч, сразу по его окончании исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский. — По ходу игры преимущество переходило из рук в руки, борьба была захватывающей, и все закончилось увлекательным и прекрасным тай-брейком. Именно качеством партий определяется уровень всей игры».

Следующий матч за чемпионский титул состоится в 2022 году, теперь задачей россиянки является сначала попадание в турнир претендентов, а затем и победа в нем. После этого уже можно будет брать реванш.