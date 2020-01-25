Битва с эмигрантом: Медведев в третьем круге в Австралии. LIVE

Что касается матча Свитолиной и Мугурусы, то там испанка просто разгромила украинскую теннисистку в первом сете (6:1), а теперь ведет с брейком во втором (3:2) и подает. Если там не произойдет внезапного разворота матча на 180 градусов, то наш поединок начнется довольно скоро.