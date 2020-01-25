Битва с эмигрантом: Медведев в третьем круге в Австралии. LIVE

Красиво завершает в свою пользу первую партию Медведев: укорачивает, а затем обводит выскочившего к сетке соперника — 6:4.
А тут двойная ошибка — 40:30. Ееще сет-пойнт есть.
Вроде бы вел розыгрыш австралиец, но в итоге ударил в сетку — 40:15, двойной сетбол!
Сейчас хороший розыгрыш провел Алексей, но следом не справился с мощной подачей россиянина — 30:15.
Попырин пошел к сетке с подачи Медведева и нарвался на обводящий удар — 15:0.
Эйсом берет под ноль свою подачу австралиец — 5:4.
Пока без шансов для Медведева — 40:0.
Попырин начинает с отменных подач — 30:0.
Домучил Даниил соперника и гейм — 5:3.
И снова Медведев забирает инициативу в гейме — больше.
Отменная подача Медведева. Зарабатывает больше, но тут же Попырин отыгрывается с приема — ровно.
Медведев отыгрывается мощной подачей — в сетку отбивает Попырин. Ровно.
Активно выиграл Попырин мяч, разбросав россиянина по корту и отправив мяч в пустой корта — меньше, брейк-пойнт.
Не получается пока у Медведева выиграть еще один гейм на своей подаче. После долгого розыгрыша продлевает его Попырин — 40:40.
Еще один успешный быстрый розыгрыш за Даниилом, но тут же удачно с приема атакует Попырин — 40:30.
На неудачный розыгрыш Даниил отвечает двумя подачами подряд — 30:15.
Отлично зацепился с приема Попырин в этом розыгрыше и заставил в конце концов Даниила отправить мяч в сетку — 0:15.
И еще одна подача проходит у хозяина кортов — 4:3.
Медведев отыгрывает один мяч, но тут же Попырин снова бьет своим секретным оружием косой подачей — 40:15.
Попырин очень спокойно начинает с двух выигранных подач, причем во втором случае был эйс — 30:0.
Еще одна могучая подача Даниила, после которой ему оставалось только выйти вперед и забить смэш — 4:2.
Снова пошел австралиец к сетке, но на этот раз Даниил был готов, прочитал действия соперника и обвел в пустой корт — 40:30.
Даниил отвечает могучей подачей — 30:30.
Попырин выходит к сетке и берет еще одно очко — 15:30.
Похоже, настроился именно в этом гейме биться Алексей. Сейчас переиграл Даниила в розыгрыше — 15:15.
Долгий розыгрыш на первом мяче в гейме на подаче Медведева заканчивается ошибкой ударившего в сетку австралийца — 15:0.
Еще одна не берущаяся подача. Нет, даже две. Закончил гейм Попырин косой диагональю с первого мяча, и хотя Медведев подставил ракетку, мяч даже до сетки не долетел — 3:2.
Ввязывается Медведев в борьбу — 30:15.
С эйса начал свою подачу Попырин, а затем подал так, что Даниил дотянулся, но не принял — 30:0.
Особенно не затратил сил россиянин в этом гейме — 3:1.
Еще два очка с подач Медведева. Сегодня отлично работает пока — 40:15.
Медведев берет очко с подачи, но Попырин тут же отыгрывает его — 15:15.
Есть! Медведев делает первый брейк в матче — 2:1!
Очень быстро отличными приемами два мяча подряд берет Медведев — 30:40, брейк-пойнт!
Попырин загнал Медведева в оборону, тот бился и в итоге сделал укороченный, но Алексей успел к нему — 30:15.
Не подал Попырин первым мячом, но затем со второй подачи разыграл классно — 15:15.
С ошибки начинает свою подачу Алексей, кроссом не попадая в корт — 0:15.
Попытался Попырин по правой стороне обвести Даниила в пустую часть корта, но не попал — 1:1.
Обменялись выигранными мячами — 40:15.
Уверенно свою подачу начинает Даниил: сначала Попырин бьет в сетку со второго удара, а затем россиянин вынуждает его ошибиться по длине — 30:0.
Берет очко с подачи Попырин — 0:1.
Заработал два геймбола Попырин, но Даниил один отыграл — 40:30.
Выигрывает Попырин еще один мяч — 30:15.
Начали. И сразу обменялись выигранными очками на подаче австралийца — 15:15.
Прошла жеребьевка в матче Медведева и Попырина. Австралиец начнет с подачи.
Медведев выиграл за карьеру семь титулов ATP. В прошлом году он стал самым побеждающим теннисистом тура с 59 победами. Всего его баланс встреч в профессионалах 135-77. У Попырина — 13-24.
Медведев и Попырин встречались однажды — на прошлогоднем «Уимблдоне». Тогда в матче первого круга Даниил одержал волевую победу в четырех сетах — 6:7 (6:8), 6:1, 6:4, 6:4. В преддверии сегодняшнего поединка Попырин говорил, что стал более сильным теннисистом со времени того поединка и рассчитывает навязать Медведеву борьбу. Но также Алексей сказал, что получить в соперники Даниила означает встречу с самым «горячим» теннисистом мира прямо сейчас.
Если Медведеву 23 года, то Алексею Попырину 20 лет. Он является 96-й ракеткой мира, максимально высоко забирался на 87-ю позицию и пока не имеет титулов ATP. В первом круге тут он прошел 28-го сеяного француза Жо-Вильфреда Цонга. Тот взял на тай-брейке первый сет, Попырин ответил двумя легко выигранными партиями подряд (6:2, 6:1), после чего француз снялся из-за травмы. Во втором круге австралиец уверенно переиграл 90-ю ракетку мира испанца Хауме Муньяра — 6:2, 7:6 (7:5), 6:2.
Тем временем Мугуруса дожала Свитолину — 6:1, 6:2. Вряд ли это прямо сенсация, учитывая, что испанка была первой ракеткой мира, а сейчас находится в отличной форме. Это значит, что скоро на арену имени Рода Лэйвера выйдут Медведев и Попырин.
На пути к этому матчу Даниил в первом круге разбил американца Фрэнсиса Тиафо, являющегося 50-й ракеткой мира — 6:3, 4:6, 6:4, 6:2. Во втором раунде Медведев был сильнее испанца Педро Мартинес-Портеро (168-й номер рейтинга) — 7:5, 6:1, 6:3.
Давайте пару слов о соперниках. Даниил Медведев совершил прорыв в прошлом сезоне, вернее во второй его половине, когда вышел в огромное количество финалов, взял два «Мастерса» и добрался до финала US Open, где в сумасшедшем пятисетовом пятичасовом поединке уступил нынешней первой ракетке мира Рафаэлю Надалю. Важно, что в первой части нынешнего сезона Даниилу практически не нужно защищать очков, поскольку начало 2019-го он провалил, так что сейчас россиянин нарабатывает рейтинг. Он подошел к Australian Open в качестве четвертой ракетки мира и одного из фаворитов. Пока по игре он этот статус вполне оправдывает.
Что касается матча Свитолиной и Мугурусы, то там испанка просто разгромила украинскую теннисистку в первом сете (6:1), а теперь ведет с брейком во втором (3:2) и подает. Если там не произойдет внезапного разворота матча на 180 градусов, то наш поединок начнется довольно скоро.
Поединок пройдет в вечернюю сессию на главном корте имени Рода Лэйвера и начнется по окончании противостояния украинки Элины Свитолиной с испанской Гарбинье Мугурусой.
В матче третьего круга Australian Open встречаются россиянин Даниил Медведев, посеянный под четвертым номером, и представляющий Австралию сын российских эмигрантов Алексей Попырин. Вместе с вами за этим матчем будет следить Александр Седов.