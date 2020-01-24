Камбэк «Арсенала» и отскок «Ливерпуля»: итоги 24-го тура АПЛ

«Челси» — «Арсенал»

Центральная игра тура привлекла внимание большинства любителей английского футбола во всем мире во многом из-за того, что три недели назад эти команды уже встречались между собой и показали зрелищный матч с непредсказуемым сюжетом. 1 января волевую победу одержал «Челси», который и на этот раз подходил к матчу в статусе фаворита.

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Команда Фрэнка Лэмпарда не стала долго присматриваться к оппоненту и сразу начала массировано атаковать ворота Бернда Лено. На 27-ой минуте состоялся один из ключевых эпизодов игры – бывший защитник «синих» Давид Луис не успел догнать убежавшего Абрахама и срубил его в собственной штрафной на радость публики, собравшейся на «Стэмфорд Бридж». Пенальти хладнокровно реализовал бразилец Жоржиньо.

Во второй половине встречи характер игры не изменился – «Челси» заметно больше атаковал, а «Арсенал» старался кое-как обороняться. Ход матча изменил Габриэль Мартинелли, устремившийся к Кепе Аррисабалаге после ошибки супернадежного Канте, и аккуратно пробивший в угол ворот. После этой оплеухи Лэмпард провел три замены подряд, дабы усилить давление на оборонительную линию «канониров».

И на 84-ой минуте это сработало – Сезар Аспиликуэта вывел хозяев поля вперед. «Аристократы» продолжили по инерции атаковать и пропустили – капитан гостей Эктор Беллерин точнейшим ударом с левой ноги зажег цифру «2» на табло «Стэмфорд Бридж» напротив своей команды.

Фантастическая реализация моментов (два удара – два гола) помогает Микелу Артете увезти один турнирный балл из западного Лондона.

Очередной странный матч в исполнении «Юнайтед» случился 22 января. Команда Уле-Гуннара Сульшера доминировала на всех участках поля, практически в пять раз перебила оппонента (24 удара против пяти у «Бернли»), владела мячом более 70% времени – а в итоге поражение.

Гости открыли счет при помощи стандартного положения – Бен Ми после подачи штрафного элегантно головой переправил мяч на Криса Вуда, оставшегося совершенного никем не прикрытым. Последнему оставалось лишь не промахнуться, с чем Вуд легко справился. Манкунианцы продолжали давить и стараться переломить ход встречи, но в итоге получили второй мяч в свои ворота – точный удар от штанги в верхний угол удался Джею Родригесу.

0:2 – «Красные дьяволы» упустили отличную возможность сократить отставание от идущего четвертым «Челси».

А «Бернли» в свою очередь набрал 30 очков и поднялся на 13-ую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»

Напряженная игра выдалась у лучшей команды мира в графстве Западного Мидленда против местных «Уондерерс». «Волки» и перед началом матча не считались клубом, который можно обыграть безо всяких усилий, а по ходу игры сомнения на легкость и предсказуемость итога улетучились даже у скептиков.

Хотя для мерсисайдцев все началось как нельзя лучше – уже на восьмой минуте Джордан Хендерсон открыл счет после уже традиционно блистательной подачи углового в исполнении Трента Александра-Арнольда. Далее игра перешла в примерно равное состояние, с попеременными опасностями у противоположных ворот.

Но на 51-ой минуте встречи хозяевам поля удалось сделать счет равным. Изрядно для этого постарался Рауль Хименес, направивший игровой снаряд в левый угол ворот после подачи Адама Траоре.

Напряжение росло, и с каждой следующей минутой вероятность сенсации росла. «Волки» надежно оборонялись и проводили грамотные позиционные атаки, в то время как у игроков Юргена Клоппа все никак не удавалось пробить Руи Патрисиу.

На помощь «Ливерпулю» пришел Роберто Фирмино – за шесть минут до конца основного времени матча он расстрелял португальского вратаря, пробив с близкого расстояния.

1:2 – тяжелая победа гостей, которые широкими шагами двигаются к золотому кубку Премьер-лиги.

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

В гости на «Брэмолл Лейн» пожаловал действующий чемпион Англии, который с вероятностью в 99,9% в этом году сложит свои полномочия. Возможно, этот факт позволит Хосепу Гвардиоле уже сейчас подводить своих футболистов к плей-офф Лиги чемпионов, ведь битва с мадридским «Реалом» ни в коем случае не будет легкой.

В чемпионате Англии есть возможность в спокойном ритме стабильно набирать свои очки и попадать в главный клубный европейский турнир, а вот в Лиге чемпионов, которая не покорялась каталонскому специалисту уже девять лет, правила немного другие.

Что касается самой игры, то она прошла под диктовку «горожан». Серхио Агуэро принес непростую победу над неуступчивым соперником благодаря успешно реализованному выходу один на один, а Габриэл Жезус не смог еще в первом тайме реализовать одиннадцатиметровый.

51 очко после 24 игр и второе место – с такими итогами «Манчестер Сити» отправился на небольшой перерыв в чемпионате.

Другие результаты 24-го тура Английской премьер-лиги:

«Лестер Сити» — «Вест Хэм» — 4:1;

«Астон Вилла» — «Уотфорд» — 2:1;

«Борнмут» — «Брайтон» — 3:1;

«Эвертон» — «Ньюкасл Юнайтед» — 2:2;

«Кристал Пэлас» — «Саутгемптон» — 0:2;

«Тоттенхэм Хотспур» — «Норвич Сити» — 2:1.