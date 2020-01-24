«Счастлива вся Россия!» Как Алиев стал преемником Плющенко

В австрийском Граце на чемпионате Европы по фигурному катанию подошли к концу соревнования у мужчин, которые стали триумфальными для российских спортсменов.

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Так, в произвольной программе лучшим был Дмитрий Алиев. Обогнав по сумме баллов чеха Михала Бржезину, атлет не просто одержал самую большую победу в карьере, но еще и переписал историю отечественного фигурного катания.

Во-первых, Дмитрий стал первым представителем России за последние восемь лет, которому удалось выиграть континентальное первенство в мужском одиночном катании. В последний раз золото доставалось Евгению Плющенко, в 2012 году становившемуся первым на турнире в британском Шеффилде. А во-вторых, своим триумфом Алиев прервал гегемонию прославленного Хавьера Фернандеса из Испании, который побеждал на чемпионатах Европы семь последних лет подряд.

Следом расположился еще один отечественный фигурист Артур Даниелян, не меньше соотечественника поразивший болельщиков своим прокатом. Что же касается бронзы, то она досталась подопечному Этери Тутберидзе Морису Квителашвили, представляющему Грузию.

А вот Александр Самарин разочаровал: самый опытный из россиян сильно отстал от лидеров и довольствовался лишь десятым местом.

Чемпионат Европы — 2020. Мужчины

Итоговое положение

1. Дмитрий Алиев (Россия) — 272,89.

2. Артур Даниелян (Россия) — 246.74.

3. Морис Квителашвили (Грузия) — 246,71.

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10. Александр Самарин (Россия) — 220,43.

По завершению соревнований победитель не сумел сдержать эмоций: слезы наворачивались на глазах Дмитрия Алиева, который, подводя итоги проката, отметил важность континентального золота и даже сравнил фигурное катание с поэзией.

«Я плакал от счастья, безумного счастья. Эти слезы, разумеется, от радости. Для меня это победа над собой и великий, самый счастливый день в карьере! Верю в себя благодаря таким стартам и таким выступлениям, верю в свое отношение к спорту и фигурному катанию. Это окрыляет.

Стихи я пишу лирические… Ведь переживания, которые есть у каждого из нас, лично мне проще всего выражать на листе бумаги. Наш вид спорта – он как поэзия. Программу мы показываем, как пишем стих. Вот так и можно эти все мысли в голове представить интересно», — цитирует РИА «Новости» Алиева.

Не менее счастлив серебру был и Артур Даниелян, который постарался откатать произвольную программу в свое удовольствие. И, по-видимому, у нашего атлета это получилось.

«Мне очень хотелось продемонстрировать работу, проделанную после чемпионата России, и достойно выглядеть на взрослом уровне. В конце программы было классно — я ушел в отрыв, не думал о местах, только о чистом катании. Считаю, что пока это самый большой успех в моей карьере. Впереди не меньше работы, в том числе над всеми четверными»,

— приводит слова серебряного медалиста «Чемпионат».

Поделился эмоциями от достойного выступления на европейском первенстве и грузинский фигурист Морис Квителашвили, ранее выступавший за Россию. Фигурист заметил, что бронза чемпионата Европы не стала для него сюрпризом.

«Не сказал бы, что третье место стало для меня сюрпризом. Что-то получилось, что-то нет… Мы хотели показать хорошее выступление, и в дальнейшем нам предстоит улучшать катание», — заявил Квителашвили после проката.

А вот заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова, тепло похвалив атлетов за золото и серебро, отметила вклад тренеров в успехи россиян.

«От Алиева можно было ожидать это золото... Он сегодня выложился полностью. Счастлива и за него, и за их тандем с тренером. Такие пары делаются на небесах. Видно было, что он собран, идет наверх и ничего не отдаст. Даниэляна же я знаю очень давно. У него было непростое становление: рос с больным позвоночником. Но сейчас за него взялась Лена Буянова, и сегодня мы увидели плоды этой работы, прекрасный результат. А его четверные просто потрясающие.

Как итог, Алиев и Даниелян очень счастливы. И мы счастливы с ними всей страной! Благодарим ребят за то, что они возвратили нам медали. Так и ездили же много лет, когда были Ягудин и Плющенко», — цитирует Тарасову Sport24.