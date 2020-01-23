Избежать позора: россиянки стартуют на этапе КМ в Поклюке. LIVE

Старых закрывает все мишени — 20 из 20 по итогам четырех огневых рубежей. На секунду опережает Ирина Куклину, которая ушла с одним промахом. В топ-10 две россиянки, но у Ирины ход очень слабый.
Еще через 700 метров Ирина «привезла» себе еще 13 лишних секунд. Не хватает сил Старых.
Пока что из россиянок без промахов остается только Ирина Старых. Но у нее еще впереди последний огневой рубеж. К нему, кстати, Ирина потихоньку подходит. На отметке 10,4 км входит в первую десятку, но проигрывает лидеру 2 минуты и 18 секунд.
Резцова убежала со второго огневого рубежа с одним промахом, Юрлова-Перхт — с двумя.
Куклина на последнем огневом рубеже дала слабину и допустила один промах. Теперь ее отставание от Херрман составляет 2 минуты и 43,3 секунды.
И финиширует Денизе Херрман. В отличной форме находится немка, будто даже не устала. 59,2 секунды в итоге выиграла у Эберг. А ведь если бы Ханна не промахнулась? Золото у Германии, у Швеции же серебро.
За километр до финиша Херрман более минуты выигрывает у Эберг.
Старых на третьем огневом рубеже отработала без промахов.
Миронова тоже финишировала. Пока что 19-е место из 20-ти у Светланы и 7 минут 11 секунд отставания от Эберг.
Финишировала Эберг. 16,5 секунды выиграла шведка у Бескон. И это с одним промахом, тогда как у француженки промахов не было.
Ух, как прибавила ходом Эберг. За километр до финиша 13,5 секунд выигрывает шведка у Бескон. За серебро бьется Ханна.
Юрлова и Резцова пока бегут практически вместе. Первый огневой рубеж прошли без промахов. У Кристины 8 секунд отставания от Херрман, у Юрловой — +22,6.
Денизе Херрман — это победа. Никто немку уже не подвинет. 20 из 20 закрывает Херрман, выигрывает минуту у Бескон и бежит на финиш.
Куклина вторую лежку отстреляла без промахов. Но минута отставания остается.
Шведка, кстати, на последнем огневом рубеже отстрелялась чисто. И чуть меньше секунды выигрывает Эберг у Виттоцци ходом.
Бескон и Виттоцци финишировали. На шесть секунд отстала в итоге итальянка. А ведь еще бежит Ханна Эберг.
Старых, как и Куклина, второй огневой рубеж закрыла чисто — 10 из 10. Но еще десять секунд отставания ходом «набежала» себе Ирина.
Миронова... Не находится слов к стрельбе Светланы. Еще два промаха у россиянки на последнем огневом рубеже. Пока что промазала больше всех — аж 7 раз за четыре рубежа. И еще 7 минут две секунды отставания у Светланы.
Херрман, кстати, почти минуту выигрывает у Бескон.
Отставание Виттоцци от Бескон за 2 км до финиша увеличивается. Уже 9 секунд проигрывает Лиза.
Юрлова-Перхт и Резцова в одной компании стартовали.
А какова немка-то! После третьего огневого рубежа убегает с нулем в графе «промахи». Более 40 секунд она выигрывает у Виттоцци. А Рёйселанд-то при этом два раза промахнулась!
И Куклина закрывает 10 из 10 пока что! 40 секунд отставания от Херманн и седьмое место у Ларисы сейчас.
Старых первую лежку прошла безошибочно.
И Виттоцци закрывает 20 из 20! Но проигрывает 6 секунд Лиза француженке.
Между тем Бескон закрывает все мишени на последнем огневом рубеже. Бежит француженка за медалью.
Куклина подходит ко второму огневому рубежу. Вновь ходом сбавляет Лариса.
Эберг чисто прошла третий огневой рубеж. Пытается отыграть отставание от Виттоцци и Бескон. 18 секунд пока проигрывает Ханна итальянке.
Миронова... Что ж такое-то, Светлана? Еще трижды мажет на второй лежке. Пять промахов в общей сумме и столько же минут отставания! Ужас.
Виттоцци и Бескон борются за лидерство, но после двух огневых рубежей быстрее них бегут немка Денизе Херрман и Марте Рёйселанд из Норвегии. Если пройдут третий огневой рубеж чисто, то обойдут и итальянку с француженкой.
Миронова подходит ко второй лежке. При этом ходом сбавила Светлана.
Экхофф проваливает эту гонку! Вот это да! И так с одним промахом бежала норвежка, но могла отыграть ходом свое отставание от Виттоцци, но в итоге на третьем огневом рубеже еще дважды промахнулась. Теперь проигрывает более двух минут Тириль.
Куклина полминуты проигрывала ходом, но чисто отстрелялась на первой лежке и теперь проигрывает только 19,2 секунды лидеру.
На отметке 7,4 км Миронова почти десять секунд отставания отыграла.
И мажет Моника на третьем огневом рубеже! Пропускает в итоге вперед Бескон и Виттоцци. Итальянка лидирует.
Лучше всех пока бежит Хойниш-Старега. На отметке 8,1 км полька без промахов выигрывает 8 секунд у Виттоцци, 15,5 у Бескон и 56,9 — у Экхофф.
Ирина Старых вышла на старт под 56-м номером.
И Экхофф мажет! Но однажды.. Один промах и у Эберг. А вот это уже интереснее.
Миронова допустила еще один промах. Теперь отставание составляет уже чуть более двух минут.
После 5,1 км бежит шведка Ханна Эберг. У нее 7,6 секунды над Вирер и минута 23 — над Мироновой.
Миронова подходит к рубежу.
Вирер дважды мажет на втором огневом рубеже! Неожиданно.
Лариса Куклина стартовала под 45-м номером.
После 4,4 км Экхофф немного отстает от Иннерхофер, а именно — 6 секунд. Видимо, экономит силы Тириль.
Миронова допустила один промах. Теперь ее отставание от лидера чуть больше минуты.
Иннерхофер, кстати, хорошо бежит. Даже чуть быстрее Экхофф, но медленнее Вирер.
Доротея Вирер точна. Быстро закрывает все мишени на лежке и убегает в лидеры итальянка. Экхофф пока ей уступает 5 секунд.
Миронова после 2,1 км показывает девятое место — 12 секунд отставания от лидера.
Экхофф аккуратна, но точна — 5 из 5 закрывает Тириль.
Маркета Давидова из Словакии хорошо стартовала, бежала чуть быстрее Эхкофф, но на лежке много времени потеряла на подготовку и в итоге все преимущество упустила.
Бреза долго готовилась к стрельбе — поднялся ветер. И в итоге один промах допустила Жюстин.
Хойниш-Старега первой пришла на огневой рубеж и отстрелялась безошибочно, закрыв все мишени.
Светлана Миронова стартовала сразу после Ингрид Ландмарк Тандреволд.
После отметки 1,4 км лучшее время у Бреза — 3.33,3. Худшее — у Пидгрушной. Уступает украинка ходом на старте 13,4 секунды.
Сразу за ней — немка Ванесса Хинц. Еще через минуту стартовала главная преследовательница Экхофф — Доротея Вирер.
Лидер общего личного зачета Тириль Экхофф вышла на трассу под 12-м стартовым номером. Безусловно, норвежка одна из фавориток сегодняшней гонки.
Также стартовали француженка Анаис Бескон и Лиза Виттоцци из Италии.
За ней с интервалом по 30 секунд стартовали Катарина Иннерхофер из Австрии, итальянка Федерика Санфилиппо, украинка Елена Пидгрушная и Жюстин Бреза из Франции соответственно.
Старт дан! Первой в гонку вступает Моника Хойниш-Старега из Польши.
Накануне шестой этап КМ открыли мужчины индивидуальной гонкой на 20 км. Победу одержал вернувшийся после почти месячного перерыва норвежец Йоханнес Бё. У россиян лучшим стал Александр Логинов, фишинировавший 16-м с двумя промахами.
Погода в Поклюке прекрасная. Солнечно, в меру холодно. Единственная проблема — ветер. Он сегодня неслабый.
В составе сборной России сегодня бегут пять биатлонисток: Светлана Миронова, получившая 19-й стартовый номер, Лариса Куклина (45-я), Ирина Старых (56-я), Екатерина Юрлова-Перхт (84-я) и Кристина Резцова (85-я).
Старт запланирован на 16.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.