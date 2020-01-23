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Избежать позора: россиянки стартуют на этапе КМ в Поклюке. LIVE

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Женщины. Индивидуальная гонка 15 км. ОНЛАЙН

В Поклюке проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 15 км.
Трансляция
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17:19

Старых закрывает все мишени — 20 из 20 по итогам четырех огневых рубежей. На секунду опережает Ирина Куклину, которая ушла с одним промахом. В топ-10 две россиянки, но у Ирины ход очень слабый.

17:17

Еще через 700 метров Ирина «привезла» себе еще 13 лишних секунд. Не хватает сил Старых.

17:16

Пока что из россиянок без промахов остается только Ирина Старых. Но у нее еще впереди последний огневой рубеж. К нему, кстати, Ирина потихоньку подходит. На отметке 10,4 км входит в первую десятку, но проигрывает лидеру 2 минуты и 18 секунд.

17:15

Резцова убежала со второго огневого рубежа с одним промахом, Юрлова-Перхт — с двумя.

17:13

Куклина на последнем огневом рубеже дала слабину и допустила один промах. Теперь ее отставание от Херрман составляет 2 минуты и 43,3 секунды.

17:12

И финиширует Денизе Херрман. В отличной форме находится немка, будто даже не устала. 59,2 секунды в итоге выиграла у Эберг. А ведь если бы Ханна не промахнулась? Золото у Германии, у Швеции же серебро.

17:10

За километр до финиша Херрман более минуты выигрывает у Эберг.

17:09

Старых на третьем огневом рубеже отработала без промахов.

17:08

Миронова тоже финишировала. Пока что 19-е место из 20-ти у Светланы и 7 минут 11 секунд отставания от Эберг.

17:07

Финишировала Эберг. 16,5 секунды выиграла шведка у Бескон. И это с одним промахом, тогда как у француженки промахов не было.

17:06

Ух, как прибавила ходом Эберг. За километр до финиша 13,5 секунд выигрывает шведка у Бескон. За серебро бьется Ханна.

17:05

Юрлова и Резцова пока бегут практически вместе. Первый огневой рубеж прошли без промахов. У Кристины 8 секунд отставания от Херрман, у Юрловой — +22,6.

17:04

Денизе Херрман — это победа. Никто немку уже не подвинет. 20 из 20 закрывает Херрман, выигрывает минуту у Бескон и бежит на финиш.

17:03

Куклина вторую лежку отстреляла без промахов. Но минута отставания остается.

17:02

Шведка, кстати, на последнем огневом рубеже отстрелялась чисто. И чуть меньше секунды выигрывает Эберг у Виттоцци ходом.

17:02

Бескон и Виттоцци финишировали. На шесть секунд отстала в итоге итальянка. А ведь еще бежит Ханна Эберг.

17:01

Старых, как и Куклина, второй огневой рубеж закрыла чисто — 10 из 10. Но еще десять секунд отставания ходом «набежала» себе Ирина.

16:59

Миронова... Не находится слов к стрельбе Светланы. Еще два промаха у россиянки на последнем огневом рубеже. Пока что промазала больше всех — аж 7 раз за четыре рубежа. И еще 7 минут две секунды отставания у Светланы.

16:59

Херрман, кстати, почти минуту выигрывает у Бескон.

16:58

Отставание Виттоцци от Бескон за 2 км до финиша увеличивается. Уже 9 секунд проигрывает Лиза.

16:57

Юрлова-Перхт и Резцова в одной компании стартовали.

16:55

А какова немка-то! После третьего огневого рубежа убегает с нулем в графе «промахи». Более 40 секунд она выигрывает у Виттоцци. А Рёйселанд-то при этом два раза промахнулась!

16:55

И Куклина закрывает 10 из 10 пока что! 40 секунд отставания от Херманн и седьмое место у Ларисы сейчас.

16:54

Старых первую лежку прошла безошибочно.

16:53

И Виттоцци закрывает 20 из 20! Но проигрывает 6 секунд Лиза француженке.

16:53

Между тем Бескон закрывает все мишени на последнем огневом рубеже. Бежит француженка за медалью.

16:52

Куклина подходит ко второму огневому рубежу. Вновь ходом сбавляет Лариса.

16:51

Эберг чисто прошла третий огневой рубеж. Пытается отыграть отставание от Виттоцци и Бескон. 18 секунд пока проигрывает Ханна итальянке.

16:50

Миронова... Что ж такое-то, Светлана? Еще трижды мажет на второй лежке. Пять промахов в общей сумме и столько же минут отставания! Ужас.

16:49

Виттоцци и Бескон борются за лидерство, но после двух огневых рубежей быстрее них бегут немка Денизе Херрман и Марте Рёйселанд из Норвегии. Если пройдут третий огневой рубеж чисто, то обойдут и итальянку с француженкой.

16:48

Миронова подходит ко второй лежке. При этом ходом сбавила Светлана.

16:47

Экхофф проваливает эту гонку! Вот это да! И так с одним промахом бежала норвежка, но могла отыграть ходом свое отставание от Виттоцци, но в итоге на третьем огневом рубеже еще дважды промахнулась. Теперь проигрывает более двух минут Тириль.

16:46

Куклина полминуты проигрывала ходом, но чисто отстрелялась на первой лежке и теперь проигрывает только 19,2 секунды лидеру.

16:46

На отметке 7,4 км Миронова почти десять секунд отставания отыграла.

16:45

И мажет Моника на третьем огневом рубеже! Пропускает в итоге вперед Бескон и Виттоцци. Итальянка лидирует.

16:44

Лучше всех пока бежит Хойниш-Старега. На отметке 8,1 км полька без промахов выигрывает 8 секунд у Виттоцци, 15,5 у Бескон и 56,9 — у Экхофф.

16:43

Ирина Старых вышла на старт под 56-м номером.

16:42

И Экхофф мажет! Но однажды.. Один промах и у Эберг. А вот это уже интереснее.

16:42

Миронова допустила еще один промах. Теперь отставание составляет уже чуть более двух минут.

16:40

После 5,1 км бежит шведка Ханна Эберг. У нее 7,6 секунды над Вирер и минута 23 — над Мироновой.

16:40

Миронова подходит к рубежу.

16:39

Вирер дважды мажет на втором огневом рубеже! Неожиданно.

16:37

Лариса Куклина стартовала под 45-м номером.

16:35

После 4,4 км Экхофф немного отстает от Иннерхофер, а именно — 6 секунд. Видимо, экономит силы Тириль.

16:33

Миронова допустила один промах. Теперь ее отставание от лидера чуть больше минуты.

16:33

Иннерхофер, кстати, хорошо бежит. Даже чуть быстрее Экхофф, но медленнее Вирер.

16:31

Доротея Вирер точна. Быстро закрывает все мишени на лежке и убегает в лидеры итальянка. Экхофф пока ей уступает 5 секунд.

16:30

Миронова после 2,1 км показывает девятое место — 12 секунд отставания от лидера.

16:29

Экхофф аккуратна, но точна — 5 из 5 закрывает Тириль.

16:28

Маркета Давидова из Словакии хорошо стартовала, бежала чуть быстрее Эхкофф, но на лежке много времени потеряла на подготовку и в итоге все преимущество упустила.

16:26

Бреза долго готовилась к стрельбе — поднялся ветер. И в итоге один промах допустила Жюстин.

16:24

Хойниш-Старега первой пришла на огневой рубеж и отстрелялась безошибочно, закрыв все мишени.

16:24

Светлана Миронова стартовала сразу после Ингрид Ландмарк Тандреволд.

16:22

После отметки 1,4 км лучшее время у Бреза — 3.33,3. Худшее — у Пидгрушной. Уступает украинка ходом на старте 13,4 секунды.

16:22

Сразу за ней — немка Ванесса Хинц. Еще через минуту стартовала главная преследовательница Экхофф — Доротея Вирер.

16:21

Лидер общего личного зачета Тириль Экхофф вышла на трассу под 12-м стартовым номером. Безусловно, норвежка одна из фавориток сегодняшней гонки.

16:19

Также стартовали француженка Анаис Бескон и Лиза Виттоцци из Италии.

16:17

За ней с интервалом по 30 секунд стартовали Катарина Иннерхофер из Австрии, итальянка Федерика Санфилиппо, украинка Елена Пидгрушная и Жюстин Бреза из Франции соответственно.

16:15

Старт дан! Первой в гонку вступает Моника Хойниш-Старега из Польши.

16:12

Накануне шестой этап КМ открыли мужчины индивидуальной гонкой на 20 км. Победу одержал вернувшийся после почти месячного перерыва норвежец Йоханнес Бё. У россиян лучшим стал Александр Логинов, фишинировавший 16-м с двумя промахами.

16:11

Погода в Поклюке прекрасная. Солнечно, в меру холодно. Единственная проблема — ветер. Он сегодня неслабый.

16:10

В составе сборной России сегодня бегут пять биатлонисток: Светлана Миронова, получившая 19-й стартовый номер, Лариса Куклина (45-я), Ирина Старых (56-я), Екатерина Юрлова-Перхт (84-я) и Кристина Резцова (85-я).

16:05

Старт запланирован на 16.15 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.