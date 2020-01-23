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Проверка перед ЧМ: Россия бьется за медали в Поклюке. LIVE

Кубок мира по биатлону. Поклюка. Мужчины. Индивидуальная гонка 20 км. ОНЛАЙН

В словенской Поклюке стартует шестой этап Кубка мира по биатлону. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию мужской индивидуальной гонки на 20 км.
Трансляция
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17:02

Йоханнес Бё! Лучший! Просто лучший! Близок к золоту норвежец. Все мишени сегодня закрыл Йоханнес. И последнюю стойку тоже! Ну батя, просто батя!

17:00

Кентен Фийон Майе, кстати, бежит очень классно. Очень быстро. Даже с промахом он проигрывает Йоханнесу Бё всего лишь 29,6 секунды. И бежит при этом быстрее Логинова, у которого на тот момент промахов не было.

16:59

На трассу вышел последний российский биатлонист сегодня — Кирилл Стрельцов. Дебют у Кирилла.

16:58

Фуркад закрывает все мишени на третьем огневом рубеже, 6 секунд он проигрывает Йоханнесу.

16:58

Елисеев с последней стойки убегает еще с одним промахом.

16:57

Йоханнес Бё перед финальной стрельбой выигрывает у Логинова пол минуты. Будет больше, естественно.

16:56

Гараничев третий огневой рубеж проходит без промахов. Но ходом Евгений продолжает стагнировать. Минуту проигрывает лидеру.

16:56

И два промаха допускает Логинов. Был шанс зацепиться за медали у Александра, но теперь... увы.

16:54

Логинов между тем приближается к финальному огневому рубежу.

16:53

Фуркад перед третьим огневым рубежом проигрывает норвежцу 2 секунды.

16:52

Йоханнес Бё продолжает сохранять лидерство. 33 секунды выигрывает у Логинова, третий огневой рубеж пройден также без промахов.

16:51

После 14 км же Александр пока первый. Детьё проигрывает Логинову минуту и 42 секунды.

16:51

Логинов по времени проигрывает Йоханнесу Бё около 35 секунд.

16:50

Фиойн Майе! Как хорошо начиналась гонка для Кентена, но допустил один один промах в стойке! Уже опустился во второй десяток, более 30 секунд проигрывает Бё-младшему и Фуркаду.

16:49

Проигрывает француз Йоханнесу Бё 1,7 секунды.

16:49

Фуркад стойку прошел безошибочно, но упал, только успев стартовать. Долю секунды проиграл Мартен, несерьезно.

16:48

Елисеев один промах допустил на третьем огневом рубеже.

16:47

Эдуард Латыпов вышел на трассу.

16:47

Поршнев на первой лежке допустил один промах.

16:47

Гараничев в стойке на втором рубеже тоже точен. Но 45 секунд проигрывает лидеру Евгений.

16:46

Логинов молодец! На третьем огневом рубеже точен! 15 из 15 у Александра. Детьё же допускает еще один промах.

16:45

Каков же Фийон Майе! После 6 км выигрывает он у Фуркада 10 секунд, у Йоханнеса — 12.

16:45

После 10,9 км Логинов выигрывает у Детьё 50,7 секунды.

16:43

Чуть более 14 секунд выигрывает Йоханнес у Фака.

16:43

Едва не допустил один промах Йоханнес Бё в стойке, но габарит помог. 10 из 10 закрывает норвежец.

16:42

А у Фуркада с Бё сегодня есть еще один конкурент — Кентен Фийон Майе. Француз отработал лежку идеально и везет секунду Мартену.

16:40

Яков Фак на втором огневом рубеже также отработал безошибочно. Отодвинул словенец Логинова пока что на второе место. Более 10 секунд выигрывает.

16:39

Фуркад чисто отстрелялся в лежке и пошел за Бё-младшим! Почти пять секунд выиграет Мартен у Йоханнеса после первого огневого рубежа.

16:38

Елисеев исправляется за два промаха на лежке. В стойке точен, скорость Матвей также показывает хорошую.

16:37

Йоханнес Бё, видимо, особо не отдыхал во время своего отсутствия. 17,8 секунд преимущества по скорости у норвежца.

16:37

Никита Поршнев под 45-м стартовым номером вступил в гонку.

16:36

А Детьё-то допускает один промах! Логинов пока что выходит на лидирующие позиции. Сохранить бы их.

16:36

Пайффер дважды мажет в стойке! А вот Логинов точен! 5 из 5 закрывает Александр.

16:35

Логинов прибавил в скорости. Или Пайффер сбавил.

16:34

К слову, Йоханнес и по ходу бежит пока лучше всех. После 1,9 км ему уступает Фуркад, но всего лишь секунду.

16:33

Думается, не долго Детьё будет лидером по времени. Йоханнес Бё отстрелялся быстро и чисто. Более семи секунд выигрывает он у француза.

16:32

Детьё между тем остается лучшим после 5,9 км. 5,5 секунды уступает ему Логинов. У Елисеева — +1.53,4.

16:31

Гараничев не стал наворачивать темп на старте. После 1,9 км проигрывает лидеру 15 секунд, но учитывая длину дистанции - это неважно. Пока что.

16:29

Мартен Фуркад вышел на трассу, кстати.

16:28

Елисеев... Быстро стартовал, бежал на высоком темпе, а вот на первом же огневом рубеже провалился. Долго готовился к лежке и допустил в итоге два промаха.

16:27

Чисто отстрелялся и Детьё. Пока лидирует он после первого огневого рубежа, Логинов третий по времени.

16:27

Логинов в лежке надежно отработал. Все мишени закрыл чисто и, главное, быстро.

16:26

Эберхард на первом огневом рубеже три промаха допустил. Пайффер же отстрелялся чисто.

16:26

Евгений Гараничев под 23-м стартовым номером вышел на трассу.

16:24

Но при этом 4,5 секунды уступает Детьё.

16:24

Еще через километр уже прибавил Логинов. Пока по времени он опережает Пайффера и Эберхарда.

16:24

Елисеев на 1,9 км пока быстрее всех — три секунды выигрывает у Пайффера. Решил мощно стартовать Матвей.

16:23

Йоханнес Бё вступил в гонку! Соскучились откровенно по норвежцу. Интересно, что покажет сегодня Йоханнес.

16:22

Чуть быстрее Логинова бежит и француз Симон Детьё.

16:21

Но Пайффер быстрее на шесть секунд. Логинов же немцу ходом уступает 3,7 секунды.

16:19

Эберхард преодолел первую отметку в 1,9 км за 4 минуты и 20 секунд.

16:19

За ним на трассу вышел украинец Артем Прима.

16:18

Под седьмым номером стартовал Матвей Елисеев.

16:16

С разрывом по 30 секунд после Эберхарда стартовали немец Арнд Пайффер и россиянин Александр Логинов соответственно.

16:15

Старт дан! Первым на трассу вышел австриец Юлиан Эберхард.

16:13

Но примечательна сегодняшняя гонка, конечно же, возвращением Йоханнеса Бё. Норвежец пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за рождения ребенка, а теперь, наконец, вернулся в расположение сборной. Теперь у Мартена Фуркада появился настоящий конкурент.

16:12

Отметим, что этап в Поклюке — последний перед чемпионатом мира, который пройдет в феврале в Антхольце.

16:11

Погода в Поклюке хорошая. Солнечно, чуть тепло.

16:10

В составе сборной России в гонке участвуют шесть биатлонистов: первым из россиян на трассу выйдет Александр Логинов, получивший третий стартовый номер, затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (7-й), Евгений Гараничев (23-й), Никита Поршнев (45-й), Эдуард Латыпов (65-й) и Кирилл Стрельцов (89-й).

16:05

Старт запланирован на 16.15 мск.

16:00

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.