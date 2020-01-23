Проверка перед ЧМ: Россия бьется за медали в Поклюке. LIVE

Йоханнес Бё! Лучший! Просто лучший! Близок к золоту норвежец. Все мишени сегодня закрыл Йоханнес. И последнюю стойку тоже! Ну батя, просто батя!
Кентен Фийон Майе, кстати, бежит очень классно. Очень быстро. Даже с промахом он проигрывает Йоханнесу Бё всего лишь 29,6 секунды. И бежит при этом быстрее Логинова, у которого на тот момент промахов не было.
На трассу вышел последний российский биатлонист сегодня — Кирилл Стрельцов. Дебют у Кирилла.
Фуркад закрывает все мишени на третьем огневом рубеже, 6 секунд он проигрывает Йоханнесу.
Елисеев с последней стойки убегает еще с одним промахом.
Йоханнес Бё перед финальной стрельбой выигрывает у Логинова пол минуты. Будет больше, естественно.
Гараничев третий огневой рубеж проходит без промахов. Но ходом Евгений продолжает стагнировать. Минуту проигрывает лидеру.
И два промаха допускает Логинов. Был шанс зацепиться за медали у Александра, но теперь... увы.
Логинов между тем приближается к финальному огневому рубежу.
Фуркад перед третьим огневым рубежом проигрывает норвежцу 2 секунды.
Йоханнес Бё продолжает сохранять лидерство. 33 секунды выигрывает у Логинова, третий огневой рубеж пройден также без промахов.
После 14 км же Александр пока первый. Детьё проигрывает Логинову минуту и 42 секунды.
Логинов по времени проигрывает Йоханнесу Бё около 35 секунд.
Фиойн Майе! Как хорошо начиналась гонка для Кентена, но допустил один один промах в стойке! Уже опустился во второй десяток, более 30 секунд проигрывает Бё-младшему и Фуркаду.
Проигрывает француз Йоханнесу Бё 1,7 секунды.
Фуркад стойку прошел безошибочно, но упал, только успев стартовать. Долю секунды проиграл Мартен, несерьезно.
Елисеев один промах допустил на третьем огневом рубеже.
Эдуард Латыпов вышел на трассу.
Поршнев на первой лежке допустил один промах.
Гараничев в стойке на втором рубеже тоже точен. Но 45 секунд проигрывает лидеру Евгений.
Логинов молодец! На третьем огневом рубеже точен! 15 из 15 у Александра. Детьё же допускает еще один промах.
Каков же Фийон Майе! После 6 км выигрывает он у Фуркада 10 секунд, у Йоханнеса — 12.
После 10,9 км Логинов выигрывает у Детьё 50,7 секунды.
Чуть более 14 секунд выигрывает Йоханнес у Фака.
Едва не допустил один промах Йоханнес Бё в стойке, но габарит помог. 10 из 10 закрывает норвежец.
А у Фуркада с Бё сегодня есть еще один конкурент — Кентен Фийон Майе. Француз отработал лежку идеально и везет секунду Мартену.
Яков Фак на втором огневом рубеже также отработал безошибочно. Отодвинул словенец Логинова пока что на второе место. Более 10 секунд выигрывает.
Фуркад чисто отстрелялся в лежке и пошел за Бё-младшим! Почти пять секунд выиграет Мартен у Йоханнеса после первого огневого рубежа.
Елисеев исправляется за два промаха на лежке. В стойке точен, скорость Матвей также показывает хорошую.
Йоханнес Бё, видимо, особо не отдыхал во время своего отсутствия. 17,8 секунд преимущества по скорости у норвежца.
Никита Поршнев под 45-м стартовым номером вступил в гонку.
А Детьё-то допускает один промах! Логинов пока что выходит на лидирующие позиции. Сохранить бы их.
Пайффер дважды мажет в стойке! А вот Логинов точен! 5 из 5 закрывает Александр.
Логинов прибавил в скорости. Или Пайффер сбавил.
К слову, Йоханнес и по ходу бежит пока лучше всех. После 1,9 км ему уступает Фуркад, но всего лишь секунду.
Думается, не долго Детьё будет лидером по времени. Йоханнес Бё отстрелялся быстро и чисто. Более семи секунд выигрывает он у француза.
Детьё между тем остается лучшим после 5,9 км. 5,5 секунды уступает ему Логинов. У Елисеева — +1.53,4.
Гараничев не стал наворачивать темп на старте. После 1,9 км проигрывает лидеру 15 секунд, но учитывая длину дистанции - это неважно. Пока что.
Мартен Фуркад вышел на трассу, кстати.
Елисеев... Быстро стартовал, бежал на высоком темпе, а вот на первом же огневом рубеже провалился. Долго готовился к лежке и допустил в итоге два промаха.
Чисто отстрелялся и Детьё. Пока лидирует он после первого огневого рубежа, Логинов третий по времени.
Логинов в лежке надежно отработал. Все мишени закрыл чисто и, главное, быстро.
Эберхард на первом огневом рубеже три промаха допустил. Пайффер же отстрелялся чисто.
Евгений Гараничев под 23-м стартовым номером вышел на трассу.
Но при этом 4,5 секунды уступает Детьё.
Еще через километр уже прибавил Логинов. Пока по времени он опережает Пайффера и Эберхарда.
Елисеев на 1,9 км пока быстрее всех — три секунды выигрывает у Пайффера. Решил мощно стартовать Матвей.
Йоханнес Бё вступил в гонку! Соскучились откровенно по норвежцу. Интересно, что покажет сегодня Йоханнес.
Чуть быстрее Логинова бежит и француз Симон Детьё.
Но Пайффер быстрее на шесть секунд. Логинов же немцу ходом уступает 3,7 секунды.
Эберхард преодолел первую отметку в 1,9 км за 4 минуты и 20 секунд.
За ним на трассу вышел украинец Артем Прима.
Под седьмым номером стартовал Матвей Елисеев.
С разрывом по 30 секунд после Эберхарда стартовали немец Арнд Пайффер и россиянин Александр Логинов соответственно.
Старт дан! Первым на трассу вышел австриец Юлиан Эберхард.
Но примечательна сегодняшняя гонка, конечно же, возвращением Йоханнеса Бё. Норвежец пропустил этапы в Оберхофе и Рупольдинге из-за рождения ребенка, а теперь, наконец, вернулся в расположение сборной. Теперь у Мартена Фуркада появился настоящий конкурент.
Отметим, что этап в Поклюке — последний перед чемпионатом мира, который пройдет в феврале в Антхольце.
Погода в Поклюке хорошая. Солнечно, чуть тепло.
В составе сборной России в гонке участвуют шесть биатлонистов: первым из россиян на трассу выйдет Александр Логинов, получивший третий стартовый номер, затем в борьбу вступят Матвей Елисеев (7-й), Евгений Гараничев (23-й), Никита Поршнев (45-й), Эдуард Латыпов (65-й) и Кирилл Стрельцов (89-й).
Старт запланирован на 16.15 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция мужской индивидуальной гонки на 20 км на этапе Кубка мира в словенской Поклюке.