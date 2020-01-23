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Драма Тутберидзе: Трусова, Щербакова и Косторная на ЧЕ. LIVE

Чемпионат Европы по фигурному катанию. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

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В австрийском Граце проходит чемпионат Европы по фигурному катанию. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию женской короткой программы.
Трансляция
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14:16

Пока заливка льда у нас на арене в Граце, обратим внимание на вчерашний соревновательный день, который стал для России поистине триумфальным! Наши фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян безупречно справились с произвольной программой и взяли золото и серебро чемпионата Европы — 2020.

14:05

Завершает первую пятерку Антонина Дубинина. Сербка провалила прыжковую часть программы, но более-менее справилась с вращениями. Баллы неудовлетворительные — 43.62.

13:59

Александра Головкина разительно отличилась от оппоненток в своей группе: красивое платье вкупе с почти чистым прокатом под приятную джазовую композицию оставили приятное впечатление. Довольны и судьи: 50.88 — латышка выходит в промежуточные лидеры.

13:53

Ох, и нападалась же Хана Цвиянович. 36.22 — видно, как расстроена девушка провальным прокатом.

13:48

Эма Добозова из Словакии следующей появляется на льду. Не без помарок, но крайне старательно выступила девушка. Но оценки пониже испанки — 46.27.

13:43

Испанка Валентина Матос выступает первой. Невысокие скорости, но достаточно хорошие прыжки для пускай и откровенно слабой программы — 49.02.

13:40

Подходит к концу первая разминка. Итак, вот пятерка, открывающая соревнования. Валентина Матос (Испания), Эма Добозова (Словакия), Хана Цвиянович (Хорватия), Александра Головкина (Литва) и Антонина Дубинина (Сербия).

13:30

А вот, кстати, и ориентировочное время прокатов отечественных атлеток. Запоминаем.

13:20

Всего сегодня на лед выйдет 37 девушек, среди которых и наши спортсменки, ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.

13:10

Старт запланирован на 13.30 мск.

13:00

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек-одиночниц на чемпионате Европы — 2020.