Драма Тутберидзе: Трусова, Щербакова и Косторная на ЧЕ. LIVE

Пока заливка льда у нас на арене в Граце, обратим внимание на вчерашний соревновательный день, который стал для России поистине триумфальным! Наши фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян безупречно справились с произвольной программой и взяли золото и серебро чемпионата Европы — 2020.
Завершает первую пятерку Антонина Дубинина. Сербка провалила прыжковую часть программы, но более-менее справилась с вращениями. Баллы неудовлетворительные — 43.62.
Александра Головкина разительно отличилась от оппоненток в своей группе: красивое платье вкупе с почти чистым прокатом под приятную джазовую композицию оставили приятное впечатление. Довольны и судьи: 50.88 — латышка выходит в промежуточные лидеры.
Ох, и нападалась же Хана Цвиянович. 36.22 — видно, как расстроена девушка провальным прокатом.
Эма Добозова из Словакии следующей появляется на льду. Не без помарок, но крайне старательно выступила девушка. Но оценки пониже испанки — 46.27.
Испанка Валентина Матос выступает первой. Невысокие скорости, но достаточно хорошие прыжки для пускай и откровенно слабой программы — 49.02.
Подходит к концу первая разминка. Итак, вот пятерка, открывающая соревнования. Валентина Матос (Испания), Эма Добозова (Словакия), Хана Цвиянович (Хорватия), Александра Головкина (Литва) и Антонина Дубинина (Сербия).
А вот, кстати, и ориентировочное время прокатов отечественных атлеток. Запоминаем.
Всего сегодня на лед выйдет 37 девушек, среди которых и наши спортсменки, ученицы Этери Тутберидзе Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова.
Старт запланирован на 13.30 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания. Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция короткой программы девушек-одиночниц на чемпионате Европы — 2020.